Seçim güvenliği - Av. Süreyya TURAN

07 Nisan 2023 Cuma

Seçim güvenliği kavramı, seçmenlerin ve kullandıkları oyların güvenlik altında olması, seçmenlerin hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradelerinin sandığa yansıtılması ve seçim sonuçlarının açık, şeffaf olarak sayım ve dökümünün yapılması hususlarını içerir. Seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde, kolluk güçleri tüm imkânları ile toplumsal huzur ve güven ortamının tesisi için en üst düzeyde önlemlerini almalı, liderler halkı kin ve nefrete yöneltecek beyanlardan kaçınmalıdırlar. Seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için ifade ve örgütlenme özgürlüğü vatandaşlar tarafından serbestçe kullanılmalı, seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar da görevlerini şeffaflık ve tarafsızlık içinde yerine getirmelidirler.

Seçimlerin adil ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmemesi halinde demokratik bir yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Demokratik bir yönetim oluşturabilmenin yolu da halkın seçimlere katılımının en üst düzeyde sağlanması ve sandıklara atılan oyların güvenle sayılması ve korunmasıdır. Yöneticilerin ve bütün görevlilerin geçmişteki trafolara kedilerin girmesi (!), iletişim araçlarının yavaşlaması veya kesilmesi gibi olaylardan ders alarak gerekli önlemleri şimdiden almaları toplumsal barışın gereğidir.

Bu doğrultuda İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Çalışma Komisyonu, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Seçim güvenliği için sandıklarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın başvurularını almak için İstanbul Barosu web sitesinden yapılan duyuruya büyük ilgi oldu. Seçim hukuku ve sandık güvenliğiyle ilgili yüz yüze eğitimler başlayacak, daha sonra online eğitimler de verilecektir. Hedef her sandıkta görevli bir avukat meslektaşımızın bulunmasıdır.

Sandıklarda görev alacak olan meslektaşlarımız görevlerini yapmayı heyecanla beklemektedirler. Ancak bütün vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları, herkesin kendi oy kullandığı sandığına sahip çıkması çok önemli ve değerlidir. Bunun için oy kullanan her vatandaşımız sandığına sahip çıkarak oyların sayımına şahitlik edebilir ve mühürlü, ıslak imzalı oy sayım tutanağının kapıya asılmasından sonra fotoğrafını çekebilir ve sonrasında da YSK’nin sitesine girerek sandığındaki sonuç ile oradaki sonucu karşılaştırarak bir uygunsuzluk var ise partilerin il ve ilçe başkanlıklarına bildirebilirler.

AV. SÜREYYA TURAN

TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI