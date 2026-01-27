Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump siyasi havayı geriyor - Taner Baytok
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Trump siyasi havayı geriyor - Taner Baytok

27.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Büyük küçük birçok ülkenin gündeminde ilk sırayı işgal eden açlık, fakirlik, geçim sıkıntısı yerini daha da önemli başka risklere terk etti. Şimdi daha önemli, daha korkunç risklere neden olacak olaylar, büyük devlet liderleri arasında savaşa sürüklenilebilecek tartışmalara neden oluyor. Adeta, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'in yarattığı barut kokan hava yeniden dünyaya yayıldı. ABD birçok aklı başında insanın, hareketlerini “çılgınlık” olarak değerlendirdiği bir adamı, i̇kinci defa devlet başkanı olarak seçti. Trump, ikinci başkanlık döneminin daha ilk yılı dolmadan inanılmaz projelerle ortaya çıktı. Söylediği sözler ve yaptığı etkinliklerle daha da dikkat çekti ve şimdi artık dünya soğuk savaşın eşiğine yeniden oturdu.

Başkan Trump, 21 Ocak’ta İsviçre’de başlayan Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılarak konuşma yaptı. Halkının kendisini çok sevdiğini söyledi. Yeniden iktidara gelmesinin üzerinden bir yıl bile geçmeden ABD ekonomisi ve siyaset alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirtti. Yaklaşık 200 trilyon dolara yakın yatırım sağladıklarını, enerjide özel şirketlere kendi kullanacakları enerjiyi üretme yetkisi verdiklerini, göç meselesinin kurallara bağlandığını; Amerika’da genel olarak herkesin memnun olduğunu söyledi. Avrupa’nın ise tanınmayacak kadar kötü hale geldiğini, NATO’nun bütün yükünün Amerika’nın üzerine bırakıldığını; göreve geldikten sonra NATO’da Avrupalı üyelerin milli hasılalarının yüzde 2’sine düşürdükleri askeri harcamaları yüzde 5’e çıkarmaya razı ettiğini ve daha da yardım etmeleri gerektiğini anlattı.

GRÖNLAND MESELESİ 

Konuşmasının ağırlığını, Danimarka egemenliğindeki Grönland adası meselesine verdi. Trump, Grönland konusunda ABD’nin Avrupa Birliği’ne gümrük vergilerini artırmakla tehdit ettiğini daha önce söylemişti. Trump, buzlarla kaplı bu adanın kendilerine verilmesi gerektiğini; silah teknolojisindeki gelişmelerin ABD ile Avrupa’nın, Çin ve Rusya’ya karşı savunmasında Grönland’ı devreye sokmanın bir gereksinim haline geldiğini ve bunu yalnızca ABD’nin yapabileceğini ifade etti. Grönland adasına ilişkin olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Danimarka’yı altı saatte işgal ettiğini, Amerikan ordusunun adayı geri aldığını ve o dönemdeki Amerikan başkanının aptallık ederek adayı Danimarka’ya hediye ettiğini; şimdi ise Avrupa ile ABD’nin savunması için adanın kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Suriye ve İran meselelerinde kendisinin görüşlerine aynen katıldığını, ancak Grönland meselesini anlamakta güçlük çektiğini; Davos sonrası bir yemekte bu konuları konuşmayı teklif ettiğini söyledi. Davos’taki konuşmasının ardından gazetecilerle yaptığı görüşmede Macron’a, gözündeki iltihap nedeniyle taktığı güneş gözlüğünün kendisine çok yakıştığını söylemekle yetindi.

AVRUPA’NIN TAVRI 

Grönland meselesinde Trump’a karşı çıkan yalnızca Danimarka ve Fransa değil; G20 zirvesinde Batı liderlerine ağzına geleni söyleyen Trump’a karşı, başta Fransa, Almanya ve hatta ABD’nin dümen suyunda kalmaya çalışan İngiltere’ye kadar bütün Avrupa ülkelerinin tavır aldığı bilinmektedir.

Trump’ın öncelik verdiği üç konudan diğer ikisi ise Ortadoğu’da bir Kürt devletinin doğması ve İran’daki ayaklanmadır. Ortadoğu konularında Suriye ve İran’da şu veya bu şekilde ABD’nin arkasında bulunduğu gerçektir. ABD'nin bir Kürt devleti oluşturma niyeti hep vardı ve bundan vazgeçmesi beklenmemelidir. İran iyice karışmış vaziyettedir; İran meselesine temkinli yaklaşmak, öne atılmamak yararlıdır. Bu konuda yapabileceğimiz, arabuluculuk dahil hiçbir görev yoktur. Halep bölgesindeki Suriye toprakları Türklerin yaşadığı bir bölgedir; Kürt-Türk ayrımına gitmeden bunların korunması bizim görevimizdir. Orada askerlerimiz bulunmaktadır.

OYUNA GELİNMEMELİ 

G20 zirvesi ve benzeri toplantılarda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine konuşmakta ve onu çok sevdiğini, ondan çok şey öğreneceğini söylemektedir. Bu sözleri duymak güzel olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran, Suriye, Irak gibi komşularımızla kendi sorunlarımız varken Grönland meselesinde öne çıkmaması doğru bir hareket olacaktır. Binlerce yıllık tarihi olan bir milletin ferdi ve Atatürk’ün 100 yıl önce devletimizi kurarken gösterdiği dirayet, dikkat ve gerçekçilikle sağlam temellere dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın, Trump’ın sözleri ve kurnazca davranışları ile oyuna gelmesi beklenmemelidir

TANER BAYTOK

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ 

İlgili Konular: #ABD #Trump #Grönland #G20 zirvesi #g20

Yazarın Son Yazıları

Çöküşü yönetenler - Doğan Sevimbike

Davos’ta bu yıl dile getirilenler, artık “gelecek vizyonu” ya da “reform çağrısı” olarak okunamaz.

Devamını Oku
27.01.2026
Trump siyasi havayı geriyor - Taner Baytok

Büyük küçük birçok ülkenin gündeminde ilk sırayı işgal eden açlık, fakirlik, geçim sıkıntısı yerini daha da önemli başka risklere terk etti.

Devamını Oku
27.01.2026
Cüzzamla Savaş Derneği 50 yaşında - Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Yarım asır önce, ülkemizde belki de yalnızca Verem Savaş Derneği’nin olduğu günlerde, bu dernekten de destek alarak Cüzzamla Savaş Derneği’ni kim kurdu?

Devamını Oku
26.01.2026
Hukuksuzluk diz boyu… - Av. Erol Ertuğrul

Ünlü İtalyan fizikçi Galileo, “Dünya dönüyor” dediği için engizisyon mahkemesi tarafından 1632 tarihinde yargılanmış ve yaşam boyu hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

Devamını Oku
26.01.2026
Kurtulma olasılığını da düşündüler - Mustafa Yıldırım

Tevhid, Ekim 1991’de “İslami Direniş ve Parti” başlıklı bildiriyle kendilerini, “Türkiye’deki tağuti Kemalist rejime karşı olan Müslümanlar” olarak tanıttı; “mevcut rejime karşı mücadele verecek bir hareketin” yapılanma ilkelerini, madde madde açıkladı.

Devamını Oku
25.01.2026
Yönetenler, yüreklendirenler - Mustafa Yıldırım

Humeyni, Kuran için savaşı, bireyleri öldürmeyi emreden çağlar sonrasının yeni halifesi olarak saygı, sevgi kazanıyor; dünya Müslümanlarının tek önderi olduğunu gösteriyordu.

Devamını Oku
24.01.2026
UMUT o duvar yıkılıncaya kadar devam edecek

Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri, 24 Ocak 1993’te gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Ankara’da evinin önünde hunharca ve kalleşçe öldürülmesiydi.

Devamını Oku
24.01.2026
Kara bir tarih: 24 Ocak - Hilmi Taşkın

24 Ocak 1993 günü Ankara’da aracına yerleştirilen bomba ile katledildi Uğur Mumcu.

Devamını Oku
24.01.2026
Tarihsel mezhepçi zihniyet - Neval Oğan Balkız

Leyla Şahin Usta, bir milletvekili ve aynı zamanda AKP grup başkanvekili.

Devamını Oku
22.01.2026
Psikolojik sermaye - Banu Özkan Tozluyurt

Bugünün dünyasında çocuklarımızı en çok neyle ölçüyoruz?

Devamını Oku
22.01.2026
Stratejik akıl ve politik alan - Başar Yaltı

Generallerin sanatı olarak bilinen strateji, askeri bir terim olmakla birlikte artık yaşamın hemen her alanında, özellikle de politik alanda kullanılan bir kavram haline geldi.

Devamını Oku
21.01.2026
Gazze’ye kim çöktü? - Ufuk Saka

Her şey küresel sermaye ittifakı adına İngiliz hükümetinin, ta 1848 yılında bir genelgeyle Filistin’deki konsoloslarını Yahudilerin himayesine vermesiyle başlamıştı.

Devamını Oku
21.01.2026
İktidarın meşruiyet sorunu - Kadir Serkan Selçuk

2002 genel seçimlerinde AKP yüzde 34 oy aldı.

Devamını Oku
21.01.2026
‘Çıkmazdan kurtuluş Dil Devrimi’ - Hürriyet Yaşar

Türkçenin özleşmesinin yolunu açan Dil Devrimi’ne karşı olanlardan Atatürk’e karşı çıkmayı göze alamayanlar, onun öz Türkçeden vazgeçtiğini, üstelik özleştirmeye girişmekle yanlış yaptıklarını söylediğini öne sürerler.

Devamını Oku
20.01.2026
İşçi sendikalarına öneriler - Engin Ünsal

1968 yılında uluslararası bir sendika toplantısı için New York’taydım.

Devamını Oku
20.01.2026
İnsanı insan yapan değer - Dr. Hüseyin Özkahraman

İnsan, yalnızca biyolojik bir varlık değildir; anlamını ve kimliğini toplumsal ilişkiler içinde inşa eden sosyal bir öznedir.

Devamını Oku
19.01.2026
Kayıtsızlığın vasatlığı - Av. Selin Bakan

Modern dünyanın siyasal dili uzun süredir aynı telkini fısıldıyor: Mesafeli ol. Tarafsız kal. Dünyayla arana güvenli bir çizgi çek.

Devamını Oku
19.01.2026
En kolay sömürülen işçi - Prof. Dr. Çağatay Güler

Belki genelden başlamak daha uygun olacak: Uluslararası kaynaklara göre 1 milyardan fazla insan çatışma, şiddet ve kırılganlıktan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Her yıl milyonlarca insan da afetlerden etkileniyor.

Devamını Oku
19.01.2026
Mektup (Kafka’ya) - Buğra Gökce

10 aydır mektup yazmak, yanıtlamak ve hatta mektup beklemek en önemli direnç ve yaşama bağlanma biçimi oldu adeta benim için.

Devamını Oku
17.01.2026
Karne kimin aynası? - HAMZA KİYE

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem bitti, karneler dağıtılıyor.

Devamını Oku
16.01.2026
Bir çınar daha sonsuzluğa göçtü - MUSTAFA GAZALCI

Doğa yasası gereği, yüreklerimizi yaksa bile Köy Enstitülü çınarlar bir bir ayrılıyor aramızdan.

Devamını Oku
16.01.2026
Devrim Kanunları’ndan yeni müfredata

Bir eğitim-öğretim yılının daha birinci yarıyılı sona ererken Türkiye’de eğitim sistemi pedagojik ve toplumsal açıdan ciddi tartışmaların odağında yer almaya devam etmektedir.

Devamını Oku
15.01.2026
Nâzım Hikmet 124 yaşında

Cumhuriyet gazetesinin 30 Mart 1950 tarihli birinci sayfasında, “Bursa Cezaevi’nde Mahkûmlarla Konuşma” başlıklı röportaj yayımlandı.

Devamını Oku
15.01.2026
Bütün ülkelerin hukukçuları birleşin! - Ziya Yergök

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreç adeta hukuksuzluklar sürecine döndü.

Devamını Oku
14.01.2026
Öfke ekonomisi - Mehmet Utku Şentürk

Oxford Sözlüğü’nün 2025 yılı için seçtiği kelime “rage bait” yani “öfke tuzağı” idi.

Devamını Oku
14.01.2026
Eşsiz bir yurtsever: Rauf Denktaş - Doç. Dr. İhsan Tayhani

Henüz 18-19 yaşlarında bir genç olarak Kıbrıs Türkünün özgürlük savaşımına omuz vermeye başlayan ve 88 yıllık yaşamının büyük bölümünü söz konusu savaşıma adayan Rauf Raif Denktaş, salt özverili bir dava adamı değil, omuzladığı savaşımı, bir devlet kurarak taçlandırmış olan çok yönlü bir liderdir.

Devamını Oku
13.01.2026
Roma yanılgısı ve İran - Prof. Dr. Cengiz Kuday

Mesleğim gereği Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen birçok bilimsel toplantıya katıldım.

Devamını Oku
13.01.2026
MESEM ve çocuk işçiliği - Özgür Hüseyin Akış

Sanayi Devrimi’yle birlikte çocuk emeği üretim sürecinde ciddi bir biçimde yer almıştır.

Devamını Oku
12.01.2026
Emperyalizm, Venezuela ve demokrasi - Doğan Ergenç

3 Ocak 2026 günü ABD, Venezuela’ya saldırdı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırıp New York’a getirdi.

Devamını Oku
12.01.2026
Gündelik distopya ve umudumuz - Olcay Bağır

Distopyaların ilki olmasa da en meşhuru Aldous Huxley’in 1932’de basılan Cesur Yeni Dünya romanıdır.

Devamını Oku
10.01.2026
‘Bir bilen’ - Kadir Serkan Selçuk

Türkiye’de seçmen tercihleri, genel olarak sorgulayarak, araştırarak değil geleneksel-ailevi bağların, yakın çevrenin veya bir lidere duyulan hayranlığın etkisiyle yapılır.

Devamını Oku
10.01.2026
Bir haydut devletin resmi: ABD - Doğu Silahçoğlu

Dünya egemenliğine soyunan ABD; uluslararası hukuka aykırı bir anlayışla ve geçmişteki sabıkasına uygun olarak yeni yılın ilk sabahında Venezuela’da haydutluğa soyundu.

Devamını Oku
09.01.2026
Bitmeyen meşruiyet arayışı - Hande Orhon Özdağ

Erdoğan’ın ABD seyahati sırasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Trump’ın Erdoğan’a “ihtiyacı olanı” verdiğini söylemişti...

Devamını Oku
09.01.2026
Sermaye imparatorluğu - Kaan Eroğuz

Tüm dünya yeni yılı Amerikan emperyalizminin Venezüella’ya saldırısı ve devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in bir savaş suçlusu gibi ABD’ye kaçırılması olayıyla karşıladı

Devamını Oku
08.01.2026
Yargı kısıntısı - Suna Türkoğlu

Anayasa Mahkemesi, 16.7.2010 tarihli E:2010/29 K:2010/90 sayılı kararında hukuk devletini “insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, anayasanın ve yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlet” olarak tanımlamıştır.

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella’da ABD darbesi - Hikmet Sami Türk

3 Ocak 2025 sabaha doğru Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD ordusunun özel görev birimi Delta Force timleri tarafından yataklarından alınarak kaçırıldı; ABD’ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm iddialarıyla yargılanmak üzere New York’a götürüldü.

Devamını Oku
07.01.2026
Liyakat, adalet, açılım: Türkiye masada... - Gani Aşık

“Vatanımız cennet, sofralarımız bereket ve idaremiz merhamet” sloganı ile iktidar olan intikamcı siyasal İslam; foyasının çıkması, yurttaşın bıkması ve devletin kokuşması ile 23 yıllık fetret döneminin sonuna gelmiş görünüyor.

Devamını Oku
07.01.2026
Türkiye 2026'dan ne bekliyor? - Necdet Adabağ

Ünlü İtalyan şair-yazarı Giacomo Leopardi “Takvim Satıcısı” adlı denemesinde bir yılbaşı öncesinde takvim satıcısına, gelecek yılın nasıl olacağını sorar, sorunun yanıtını beklemeden gelecek yılın yaşadıkları yıldan farklı olmayacağını; acı ve ıstırapların süreceğini, iç ağrılarının dinmeyeceğini söyler.

Devamını Oku
07.01.2026
Harita üzerinde mütalaa etmek - Nejat Eslen

Mustafa Kemal Atatürk, “Ben siyasi meseleleri de askeri vaziyetlerde olduğu gibi harita üzerinde mütalaa ederim” demiştir.

Devamını Oku
06.01.2026
Vicdanı altınla değil, hakikatle tartmak - Abdullah Dörtlemez

Atinalı Timon, Shakespeare’in kaleminde cömertliğiyle tanınan, dostlarına servetini açan ama karşılığında nankörlük ve ihanet gören bir karakterdir.

Devamını Oku
06.01.2026