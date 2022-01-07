Gıncıfırlı faiz

07 Ocak 2022 Cuma

Belki kusur, belki eksiklik ama sosyal medya ile hiçbir bağlantım, muhabbetim yok. Sadece, bir iki kadim dost WhatsApp’la mesaj göndermekteler. Hayran olduğum akıl ve zekâ dolu mesajlar geliyor. Bunlardan biri Karl Marx’ın DAS KAPİTAL’ini R.T. Erdoğan’ın NAS KAPİTAL’ine çevirmiş. Kulağa hoş geliyor: Das Kapital, Nas Kapital...

Bir de bir tavsiye var: “Kira için Kevser Suresi’nden; kredi için Nas Suresi’nden; su faturası için Felak Suresi’nden bir ayet okuyun. Ay sonu elektrik ve doğalgazınız kapanırsa la havle çekersiniz.”

Bir deneyin bakalım, belki işe yarar. İşe yaramaz ise bu konuda çok azman DİB’e başvurursunuz. Eğer bugün ayetlerle (ne yazık ki) dalga geçiliyorsa bunun baş sorumluları, sıra ile R.T. Erdoğan, AKP ve siyasetçileri ve de Diyanet İşleri Başkanlığı ve en başta da kuruluşun başkanı olan zat. Helada Arapça konuşmanın günah olduğuna inanan zevat, Kuran ayetlerini ağızlarında ciklet gibi çiğnemekte ve olmadık yerlere yapıştırmakta. Bu hususta, Cumhuriyet gazetemizin 22 Şubat 2019 günkü sayısında yayımlanan “Erdoğan Hazretlerinin Lisan-ı Arabi Merakı” adlı yazımı anımsamanızı rica edeceğim.

***

Gıncıfırlı, belleğiminin yedi kat altından çıkardığım bir sözcük:

1. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kimse).

2. Her şeyi anlayışla karşılamayan, hoşgörüsü olmayan (kimse).

3. Şık, zarif, ince (kimse).

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun bilimsel açıdan çok titiz tanımlamasına göre, bir tarz “Neo-Patrimoyal Sultan” olarak tanımlanabilecek R.T. Erdoğan Hazretleri’nin “Devr-i Fetret”inde faiz zavallısının başına gelenlere bakın, tavukla yumurta arasında kaldı: “Faiz mi enflasyondan çıkar yoksa enflasyondan mı faiz çıkar?” Kırk yıllık Yanni oldu mu sana Kani! Sultan Hazretleri buyurdu: “Faiz sebep, enflasyon sonuç oldu.” Olur mu, olur! Emir demiri keser.

Keser de bu mantığın tahterevalli olduğu meydana çıktı: Bir “Başyüce” olarak Sultan faizi düşürtünce ABD’nin doları 18 TL’ye fırlayıverdi. Fırlayıverdi ama meğer işin içinde Ali Cengiz oyunu varmış: Muktedirler loncası, mutekit ve fakat fakir halkımıza meğer tuzak kurmuş… Dolar daha yükselecek hayaliyle kumbaraları kırıp, çıkın açıp, yastık kaldırıp 18 TL’den dolar almışlar. Doları satan kim, yandaş kodamanlar… Bu iş olunca tahterevallinin dengesi bozulmuş, sabah namazıyla birlikte dolar cumburlop 13 TL’ye düşmüş; kodaman ve haramzade tayfası 18 TL’le sattıkları doları 13 TL’ye geri alıp “mutekit ve fakat yoksul” halkımızı 12 saat içinde dolarzede yapıvermişler. Ademoğlu’nun din gardaşına yaptığına bak!

Bunun üzerine, neşesiyle yoksul halkımızla dalga geçen gıcır gıcır Bakan Bay Nebati, 20 Aralık gecesi felaketi üzerine “Zengin ustalar malı götürdü, acemi yoksullar da yutuldu” anlamına gelen yorumlar yapmaz mı?

Efendim böylece, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” hadisi de rivayet oldu.

***

Sonuçta Sultan Hazretleri’nin faizi İslamileştirme girişiminin kaymağını zenginler yedi, boş kabı yalamak da kerizleşenlere kaldı. Başyüce Sultan Hazretleri, “Kalu Bela”dan beri paranın dini imanı olmadığını söylemiştir ama paranın “cücüğü” faizin İslamisini ister nedense!

Sultanlık bu, çare tükenmez: “İslami finansa uygun kur korumalı TL katılım hesabı” mahzenden çıkarıldı. Okuduklarımdan aklımda kalanla bu boyalı yöntemi anlatacağım: Bankadaki dolarını TL’ye çevirip bankaya yatıracaksın, vade sonunda dolar yükselirse zarar olan aradaki farkı sana Hazine ya da Merkez Bankası ödeyecek. Eee... n’oldu şimdi, inek kendi sütünü içmedi mi? TL’yi dolara karşı sigortalamak faizcilik değil mi?

Benim şu kıt şair aklıma ters gelen şey mutekit uzmancıların, diplomalı economist ve akademiksiyenlerin aklına gelmez mi? “Bunun neresi İslami yöntem” diye sormazlar mı? Bunun da çaresi bulundu vallahi ve de billahi! Meğer bir “İslami Katılım Bankası” varmış ve de bu bankanın “Üç ilahiyatçıdan oluşan bir danışma komitesi”… İşte bu İslami bankerlik komitacıları kafa kafaya verip bir Sultani Ortak Akıl ile “Faize helal belgesi!” vermiş!

***

Verir verir! Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayı Milliyeciler hakkında ölüm fetvasını Mustafa Sabri yazmış, Dürrizade Abdullah da şeyhülislam olarak onamıştı. Sonra ne oldu? Börekçizade Mehmet Rifat (Börekçi) ile 153 müftü Ankara Fetvası ile Dürrizade’nin fetvasını iptal etti. O hesap, Ziraat Katılım Bankası’nın fetvası (hem anayasa hem din açısından) geçersizdir.