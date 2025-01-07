Meselenin sorununun problemi (1)

07 Ocak 2025 Salı

Kimse kusura bakmasın, önce mesele, sonra problem olan Kürt(çülük) sorununu ciddiye almıyorum. Meselenin sorunun problemi, problemin sorunun meselesi, sorunun probleminin meselesi...

“Pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım.” (Abdullah Öcalan) DEM Parti’nin İmralı’dan getirdiği Öcalan mesajı. Önder ve Buldan İmralı’daki buluşmanın ardından yazılı açıklama ile Öcalan’ın mesajını paylaştı: “Pozitif çağrı yapmaya hazırım, devir Türkiye ve bölge için barış devridir.”

Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti yazılı açıklama yaptı. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklamayı ortak imzayla yayımladı. Öcalan’ın yedi maddelik mesajı şöyle:

1- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk ve kader belirleyici. Özdemir İnce:

Benim “Türkiye’nin Sorunu: Sırat Köprüsü Açılım Masalı” (Tekin Yayınları, 2015, 2020) bir kitabım var. Mutlaka okumanızı öneririm. Osmanlı döneminde, eşitlik ilkesine dayalı bir kardeşlik söz konusu değildir. İlişki bir büyük imparatorluk ile onun vassalı olan birbiriyle kavgalı küçük Kürt beylikleri ilişkisidir.

2- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

Özdemir İnce: TBMM söz konusu olduğuna göre iş çok ciddi: Yeni anayasa falan söz konusu olacak.

3 - Gazze ve Suriye göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü ertelenemez bir hal almıştır.

4- Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

5- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

6- Bütün çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

7- Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Özdemir İnce: Cevap vermediğim soruların cevabı biraz sonra okuyacağınız yazının içindedir.

TÜRKİYE’NİN SIRAT ÖPRÜSÜ: AÇILIM MASALI ÖNSÖZÜ

(“Türkiye’nin Sırat Köprüsü: Açılım Masalı” adlı kitabım 2015 yılının eylül ayı içinde Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı. 3 Eylül 2000 ile 21 Kasım 2013 tarihleri arasında Hürriyet ve Aydınlık gazetelerinde yayımlanan yazılarımdan oluşuyor.

Elinizdeki kitap bir Kürtçülük tarihi değildir, Kürtçülük isyanları tarihi de değildir. Ama bu konularda söylenip yazılan yalanları bozmayı, iftiraları dağıtmayı, konu bağlamında kurulan fesatları ortaya çıkartmayı amaç edinmiş bir gazete yazısı tomarıdır. Kürtçülük karşıtı, Kürt dostu bir kitaptır. Bakın, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Vural’ın New York’ta imzaladığı “Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi Alt Ekonomik, Sosyal ve Kült Sözleşmesi” hakkında 3 Eylül 2000 tarihli Hürriyet gazetesinde neler yazmışım:

[Pandora’nın Kutusu tam anlamıyla açılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası tutumu belli olmadan Kürtçe ile ilgili görüşleri çok dikkatli dile getirmek gerekiyor. Çünkü hiçbir sözcük masum ve sorumsuz değil.

Anadilde eğitim deyişinin kapsamı çok geniş: İkinci resmi dil olması; anaokulundan üniversiteye eğitimin içerdiği bütün derslerin bu dilde yapılması anlamına geliyor. Bu işin kültürel yanı. Kültürel yanın işaret ettiği politik amaç ise tam bağımsızlık değilse bile siyasal özerklikten aşağı değil. Türkiye’nin imzaladığı metinler böyle bir anlayışa yol vermiyor.

İkinci görüş ise anadilin öğrenilmesi. “Her birey kendi anadilini öğrenmek, öğretmek, yazmak ve kullanmak özgürlüğüne sahip olmalıdır” ilkesine devletin uzun süre karşı çıkabileceğini sanmıyorum.

Bu nedenle, ister okullarda ister kurslarda olsun, Kürtçe öğrenimi programının uygulanmaya başlayacağını düşünüyorum.

Uzlaşma ve verimli sonuç alma çabalarının karşısında iki engel var: Türk ve Kürt milliyetçilikleri. İki milliyetçiliğin etkisizleşmesi Türkiye’nin gerçek demokrasiyi kurmasına bağlı.

O zamana kadar da yazarken konuşurken çok dikkatli olalım. Çünkü dil (lisan) ve sözcükler tekin değildirler. Hiç ummadığınız zamanlarda pişmiş aşa su katarlar.]