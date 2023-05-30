Meşru gayri meşru

30 Mayıs 2023 Salı

İki tanım:

Meşru: Anayasanın, yasaların, genel ahlakın doğru bulduğu.

Gayri meşru: Meşru olmayan. Anayasanın, yasaların, genel ahlakın doğru bulmadığı.

Temel değerler:

Vatan: Bir ulusun üzerinde egemenlik kurduğu, üzerinde özgür bir şekilde yaşadığı ülke, topraklar. Türkiye ithal vatandaşların vatanı değildir.

Vatandaş: Bir ülkenin vatandaşlık haklarına sahip kişi. Seçme ve seçilme hakkı, (erkek için) askerlik yapmak ve vergi vermekle görevli kişi. Erdoğanistan’ın özel vatandaşları Türkiye’ye vergi veriyor mu? Türkçe bilmeden seçme hakkına sahip kişiyi milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçer misiniz?

Millet (Ulus): Genel olarak bir toprak, vatan üzerinde yaşayan homojen insan topluluğu. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk...

İthal vatandaşlar “millet”ten değildir.

AKP döneminin geçer akçeleri:

Yalan: Aldatmak amacıyla ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz. Doğru ve gerçek olmayan, uydurma, asılsız (söz, haber vb.) İktidar büyüklerinin varoluş nedeni, yatırım ve sermayesi!

İftira: Bir kimseye gerçek olmayan bir kötülüğü, ayıbı, utancı ve suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme, kara çalma. Gafillerin, yurttaşlık bilincinden yosunların afyonu.

Müfteri: İftiracı. Kötülük kumkuması, insan onurundan yoksun aşağılık kişi.

Rüşvet: Bir kamu görevlisinin, kendisine bir yarar sağlamak amacıyla, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için biriyle vardığı anlaşma uyarınca aldığı para ya da karşılık.

Liyakat: Layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk, yeterlilik, yetenek. AKP saltanatında aranmayan, kötü sayılan nitelik.

Nepotizm: Akraba ve arkadaş kayırma. İltimas geçmek, torpil yapmak.

İki şey:

Bilinçsiz gençlik: İki yerde işe yarar: sporda ve yatakta. İkisinde de yetenek gerekir.

Lümpen proletarya (Marx’a göre): Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i (1852) adlı kitabında tanımlamasına göre toplumun sınıfları tarafından istenmeyenler tanımında dolandırıcılar, itimat hilebazları, genelev sahipleri, çaput ve kemik tüccarları, laternacılar, dilenciler ve toplumun diğer kimsesizleri...

Yurtdışında yaşayanlar oy vermemeli: Vatandaşlık bilinci erozyona uğramayan, bizimle kader ortaklığını yitirmeyen, eğitimli ve aydın nitelikli ve yol arkadaşlarımız dışında kalan, Türk Lirası yabancı ülkeler parası karşısında değer yitirdikçe semirip zenginleşen bu lümpen kitlenin bizimle herhangi bir kader ortaklığı yoktur. Çağının çağdaşı, demokrasi aşığı kitleyi gücendirmek pahasına da olsa, yurtdışında yaşayanlara oy hakkı tanınması ülkemizin geleceği için zararlı ve tehlikeli olmuştur.

Türkçe bilmeyen ithal yurttaşlar: Tamamı asalak ve mesleksiz olup siyasal İslamcıdır, Cumhuriyet düşmanıdır. R.T. Erdoğan’ın paralı paramiliter gücü ve seçmen deposudur. Ülkemiz için büyük bir tehlikedir. Gelecek seçime kadar en az 10 milyon yabancı ayaktakımı vatandaş yapılacaktır.

Sonuç: Bu seçimin, Türkiye sınırları içinde meşru galibi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Cumhurbaşkanlığı “gayri meşru” tarafından çalınmış ve despotizm kazanmıştır. Ancak despotizm fani, demokrasi ölümsüzdür.

Bu seçimin gayri meşru galibi R.T. Erdoğan’dır. Seçimi yurtiçindeki kadrolu seçmenler, yurtdışında yaşayan ve enflasyon sayesinde zenginleşen, vatandaşlık ruhundan yoksun, tuzu kuru, ülkemizin geleceğini umursamayan, dolar ve Avro’nun tutsağı olmuş Türkiyeliler ve Türkçe bilmeyen, TC vatandaşı olup Türk olmayan, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı bir güruhun verdiği oylar sayesinde kazanmıştır.

Acıyan kadınlarımıza acısın! Ama onlar kendilerine acınsın istemezler, milletvekili kontenjanı isterler. Kendilerini tanımlayamayan yoksullara kimse acımasın, nasıl olsa onların Allah’ı var ama Allah’ın defter ve kitabında onların yeri ve adı yok.

Türkiye’de yaşayan Türkler R.T. Erdoğan’ı seçmedi! Yurtdışı oylar ile ithal vatandaşlığın oylarını toplamdan düşün, anlarsınız! Yazık oldu, Türkiye artık ipotek altında, yakında icraya verilirse hiç şaşmam!

Bana gelince: Bir kez daha seçim kaybettim ama yenilmedim, pes etmedim! Zamanında yapılırsa gelecek seçimde 92 yaşımda olacağım. Kazanmak için çalışacağım!

Haydi, şu melun teröristlerin işini bitirin de seçime benzer bir seçim yapalım!