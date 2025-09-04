Togg'un Türkiye'de satışa sunduğu tek model olan T10X zirveyi Tesla Model Y'ye kaptırdı.

Togg T10X 2025 yılının mayıs ayında 3 bin 678 adet satılırken haziranda 3 bin 98, temmuzda 2 bin 720, ağustosta ise yalnızca 1249 adet satıldı.

24 Temmuz 2025 tarihinde ÖTV oranlarında değişikliğe gidilirken elektrikli otomobillerden alınan en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı.

Bu da bu sınıftaki araç fiyatlarında yüzde 11.36'lık artışa yol açtı.

Ayrıca matrah fiyatlarındaki değikliğin ardından vergisiz 1 milyon 450 bin TL altındaki araçlar en düşük ÖTV grubuna girerken bu değer 1 milyon 650 bin TL'ye çıkarıldı.

Uzun süredir zam yapılmayan Togg T10X'in ÖTV artışının yanında bir de vergisiz fiyatında artışa gidildi. Bu da modelde 533 bin lirayı bulan zam anlamına geldi.

TOGG FİYATLARI

Togg T10X fiyatları ÖTV değişikliği öncesinde 1 milyon 440 bin TL ile 1 milyon 830 bin TL arasındaydı. Şu anda ise fiyatlar 1 milyon 862 bin TL ile 2 milyon 363 bin TL arasında değişiyor.

Ayrıca Panaromik Cam Tavan 65 bin TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65 bin TL'yken başka bazı ek opsiyonlar daha kullanıcıya sunuluyor. Bu opsiyonların tümünü seçtiğinizde, modelin vergisiz fiyatı ÖTV'deki matrah değeri olan 1 milyon 650 bin TL'yi de geçtiğinden 3 milyon 205 bin 414 TL'ye çıkıyor.

Otomobil satışları 2025 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.05 artarak 654 bin 413'e ulaşırken toplam satışlardan alınan payda elektrikliye olan talebin artmaya devam ettiği görüldü. Tam elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,8'den yüzde 18,3'e çıktı.

Togg T10X'in artan fiyatına karşın elektrikli otomobillere olan talep en başta Tesla'ya yaradı.

TESLA FİYAT ARTIŞI

Tesla Model Y ÖTV artışı öncesi 1 milyon 866 bin 203 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken ardından ÖTV artışı ve firmanın yaptığı zamlarla modelin fiyatı sırasıyla 2 milyon 120 bin 685 TL, 2 milyon 241 bin TL ve son olarak da 29 Ağustos'taki zam ile birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL'ye çıktı.

Fiyatındaki artışlara rağmen yine de Togg T10X V2 RWD'nin altında bir fiyat etiketine sahip olan Tesla Model Y Juniper'a olan talep adeta patladı.

Togg'daki fiyat artışlarına yetişemeyenler en başta Tesla'ya yöneldi ve Tesla'nın son aylardaki satışları şu şekilde oldu:

Haziran - 7 bin 235 adet

Temmuz - 4 bin 268 adet

Ağustos - 8 bin 730 adet

EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Genel olarak 2025 yılı içinde Türkiye'de en çok satılan elektrikli modeller ve satış adetleri ise şöyle:

Tesla Model Y 25 756 Togg T10X 21 bin 70 Mini Countryman 6 439 Kia EV3 5 bin 65 KG Mobility Torres 4 bin 216 BYD Atto 3 4 bin 171 BYD Seal U 3 bin 893 Opel Frontera 2 bin 848 Mercedes EQB 2 bin 530 BYD Dolphin 2 bin 504

TOGG T10F FİYATLARI

Toplam satış rakamlarını yukarı çekmek için Togg'un en büyük kozu ise hiç şüphesiz aylardır beklenen sedan T10F modeli olacak. Ancak aynı marka çatısı altında benzer parçaların kullanılarak üretildiği ve yine aynı sınıfta yer alan SUV ve sedan modeller arasında fiyat farkı cüzi seviyelerdeyken buradaki farkın açılıp T10F'in T10X'e göre en az yüzde 15 kadar daha uygun bir fiyatla satışa sunulması şart.

Bu da T10F fiyatlarının 1 milyon 620 bin TL ile 2 milyon 55 bin TL arasında olması gerektiği anlamına geliyor. Aksi durumda ilk birkaç ay hariç satışlar yine beklentinin altında kalacaktır.