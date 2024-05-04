İlk kez otomobil üreten firma 32 günde Togg'u 3'e katladı!

04 Mayıs 2024 Cumartesi

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk kez otomobil üretmeye SU7 modeli ile başladı. Markanın ilk 32 gününde ürettiği otomobil sayısı dikkat çekti.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi SU7'nin 10.000 adetini sadece 32 günde montaj hattından çıkardı.

Akıllı telefon geliştiricisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını piyasaya sürdükten sadece bir ay sonra SU7 için bazı büyük üretim rakamları açıkladı. Daha da iyisi, Çinli teknoloji şirketi yeni girdiği araç üretim segmentinde sıcak bir başlangıç yaparken, bu üretim bugüne kadar teşvik edici siparişleri destekliyor.

Akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşmış Çinli bir elektronik şirketi olarak Xiaomi'yi Mart 2021'de Xiaomi Automotive adında yeni bir EV kolu için planlarını açıkladı.

Xiaomi'nin ilk modeli olan SU7 ilk kez Kasım 2023'te ortaya çıktı ve bir ay sonra Porsche ile Tesla'ya rakip olarak bataryalı elektrikli aracı (BEV) resmen piyasaya sürdü.

O dönemde Xiaomi, SU7 modelini diğer Xiaomi cihazları arasında bütünsel bir sistem olarak öne çıkararak Çin'deki 20 milyon akıllı telefon kullanıcısından oluşan mevcut müşteri tabanından olası alıcıları ikna edebileceğini düşünüyordu ve düşündüğü gibi de oldu.

Xiaomi SU7

27 DAKİKADA 50 BİN SİPARİŞ

BEV satışa çıktıktan sonraki ilk 27 dakika içinde 50 binin üzerinde sipariş aldı ve yedi aya varan bir bekleme listesi oluşturdu. Bu durum Xiaomi'nin üretim stratejisini yeniden gözden geçirmesine ve talebi karşılamak için başlangıçta planlanandan daha fazla SU7 üretmeye çalışmasına yol açtı. Elektrikli araçlar konusunda yeni olmasına rağmen, Xiaomi üretim uzmanlığını kullanıyor.

Xiaomi Automobile tarafından yayımlanan bir Weibo gönderisine göre, SU7 siparişleri Çin'de piyasaya sürülmesinden bu yana geçen ilk 28 günde 75 bin 723 adede ulaştı. Bu büyüyen sipariş defterine ayak uydurmak için Xiaomi, bu yıl 100 bin SU7 teslim etme umuduyla BEV üretimini artırıyor.

Teknoloji şirketinden otomobil üreticisine dönüşen şirket, SU7 lansmanından sadece 32 gün sonra 10.000'inci üretimini kutladı. Bu üretimlerden 5 bin 781 SU7 Çin'de teslim edildi, ancak şirket yeni pazarlara açılma planlarının ipuçlarını da şimdiden verdi.

XIAOMI SU7 FİYATLARI

SU7 başlangıçta Standart, Pro ve Max adları ile üç varyant olarak piyasaya sürüldü. Bu modellerin fiyatları ise 29 bin 850 dolar ile 41 bin 150 dolar arasında değişiyor. Yani 964 bin 752 TL ile 1 milyon 329 bin 968 TL arasında fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

TOGG'A ÖZEL KARAR

Xiaomi etkileyici bir başlangıç yapmış olarak görülürken 2023 Aralık ayında 6011 adet satış yapan Togg, 2024'ün ilk 4 ayında ise yalnızca 7 bin 148 satış yaptı ve bunların 3003'ü 22 Mart 2024'te elektrik motorlu taşıtlar için alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararının ardından geldi. Bu kararla 1.6 milyona kadar olan araçlarda kredi oranı yüzde 70, maksimum vade 48 ay; 1.6 - 3 milyon arası yüzde 50 kredi oranı 36 ay vadeye çıktı. Tabii bu karar yalnızca yerli üretim elektrikli araçlar yani Togg için geçerliydi.

Togg T10X

TOGG SATIŞLARI

2023 Mayıs: 306

2023 Haziran: 502

2023 Temmuz: 627

2023 Ağustos: 1965

2023 Eylül: 2 bin 204

2023 Ekim: 3 bin 567

2023 Kasım: 4 bin 401

2023 Aralık: 6 bin 11

2024 Ocak: 1625

2024 Şubat: 1201

2024 Mart: 1319

2024 Nisan: 3 bin 3

Son bir ayda görüldüğü üzere ilk kez otomobil üreten Xiaomi Togg'u üçe katladı. Burada satışa sunulduğu pazarın da çok büyük etkisi var. Çin kadar büyük olmayan hatta pek çok Avrupa ülkesinden çok daha az elektrikli araç satan Türkiye'de büyük satış rakamlarına ulaşmak kolay değil. Kaldı ki Togg zaten açık ara ülkenin en çok satılan elektrikli aracı.

Fakat Togg çağa ayak uyduracak, uzun süre faaliyet yürütecekse mutlaka ihracata bir an önce başlanmalı, Almanya ve Türki Cumhuriyetleri öncelikli olarak belirleyip satışlardan elde ettiği gelir ile markayı daha da geliştirip model çeşitliliğini artırmalıdır. Elektrikli ile çağı yakalamışken gelişmelere ayak uydurabilmek için şirketin para kazanması bunun için de satış yapması şart. Aksi takdirde marka geri kalacak ve markaya özel kredi gibi imkânlar da bir süre sonra yeterli olmamaya başlayacaktır!

Amaç elektrikli araç yerine seçim aracı yapmaksa tabii o zaman işler değişir...