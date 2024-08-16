Sertaç Eş
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Askere siyaset serbest mi?

16 Ağustos 2024 Cuma

AKP’nin en büyük çelişkilerinden birisi de Yüksek Askeri Şûra’daki (YAŞ) tavrıdır. İlk yıllarda Erdoğan ihraçlara şerh koydu. AKP kadroları, “inançlı subaylara haksızlık edildiği” propagandasını yapıyordu. Sonra FETÖ darbe girişiminde bulundu.

Türkiye’nin sınır güvenliğinin ihmale gelmeyeceğini anlamak için Suriye, Irak ve İran’la komşu olduğumuzu bilmek yeter. Üstüne, dinsel bir grubun askeri yapıda örgütlenerek mevcut iktidara darbe girişiminde bulunduğu tek ülke olduğumuz gerçeğini ekleyin. Nasıl manzara ama?

Bu ahval ve şerait içinde ağustosun ilk haftasında YAŞ toplandı, asteğmenlikten gelen, hukukçu kökenli Albay Fevzi Orkunt Canyaş generalliğe terfi ettirildi. Canyaş’ın bir başka akademisyenle yazdığı “akademik” makalede Fethullah Gülen’i övdüğü ortaya çıktı. Canyaş, CHP hakkında da yorum yaptı, “sosyal demokrat parti olmadığı” kehanetinde bulundu. Yani siyaset yaptı. Emekli, görevdeyken de akademisyen olan generallere sorduk, “Bizim dönemimizde böyle bir makale yazmayı kimse aklına getiremezdi” dediler.

Canyaş’a her şey serbest.

TSK, muharip bir ordu. Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde çok önemli görevler üstlenmiş durumda. Dünyanın başka bölgelerinde de farklı misyonları var: Katar, Somali, Libya, kardeş Azerbaycan...

Şimdi soru şu: Bulunduğu görevini yapmaya devam edecek bir subayı niye generalliğe yükseltiyorsunuz? İdlib’de tugay mı yönettireceksiniz?

Bir de Canyaş’ın generalliğe yükselmesini, YAŞ’ın asker üyelerinin gündeme getirdiği iddiaları doğruysa...

Geçelim başka bir örneğe.

Bando Albay Özcan Özhun da generalliğe terfi etti. Bu da hayret konusu bir gelişme. İktidar yakın zamana kadar bando mızıka okulunu kapatmak istiyordu. Bu general de şu an yaptığı görevi yapmaya devam edecek. Pençe Kilit bölgesinde operasyon yönetmeyecek ki.

O zaman bu albayları niye terfi ettirdiniz? Nedenini açıklayın kamuoyu tatmin olsun.

Erdoğan sık sık, FETÖ ile mücadele vurgusu yapıyor. Cumhuriyet gazetesi bu konuda herkesten önce tehlikeyi sezmiş kurumdur. O zaman bize gelen ve ciddiye alınması gerektiğini düşündüğümüz iddiaları, uyarıları yapmayı sürdürelim. FETÖ, TSK’de varlığını koruyabilmek için başka kisvelere bürünüyor, bu kisve üzerinden YAŞ denetimini yapan bürokratları aşmak için her yolu deniyor.

Bir uyarı da harp okullarına ilişkin. Okullardan mezun olan teğmenlerin sınıflara ayrılmaları kritik bir süreç. Türkiye’nin yaşadığı deneyimler doğrultusunda uyanık olmak gerekiyor. Bazı grupların TSK’nin kritik birimlerini hedefledikleri söyleniyor. Benzer hatalara düşülmemeli. Asker, komutanından başka kimseden emir almamalı.

TSK bu ülkenin güvencesi, herkes gereken özeni göstermeli. Yaşadığımız bölge ve sorunlar düşünüldüğünde anlam verilemeyen terfiler değil, TSK’ye “savaşçı” asker gerekiyor.


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