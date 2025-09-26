CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü. AKP’den, bu yolla artık bir sonuç alınamayacağı itirafı gelmeye başladı. Bazı AKP’lilerde ise kafa karışıklığı halen sürüyor. Ancak bazı AKP’liler de “Yapmayın, gelecekte bu hukuksuzluklarla anılırız, zorlamayın” demeyi sürdürüyor.

CHP hukuk üzerinden gelen saldırıyı savuşturmak için ciddi çalışmalar yaptı. CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de bu sürece eşgüdümünü sağladı.

Gül Çiftci’ye olağanüstü istanbul il kongresi ve 22. olağanüstü kurultaya ilişkin son durumu sorduk. Çiftci’nin verdiği bilgiye göre olağanüstü kurultaya Şahin Kurt adlı delege itiraz etmiş. Kurt’un itirazını en son YSK reddetmiş. Böylelikle Özel ve son olağanüstü kurultayda seçilen yönetim, itirazın reddinin ardından mazbatalarını alarak mevcut bulundukları göreve yeniden başlamış oldu. Geçmiş iki kurultaya yönelik iddialarla açılmış davalar artık konusuz kalmış oldu. Çiftci, Ankara’da bu konuya bakan 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin, 22. olağanüstü kurultaya odaklandığına dikkat çekti. Çiftci’nin yorumu şöyle:

“Bizce bu olağanüstü kurultayın yapılıp yapılamayacağını görmek için duruşmaya erteleme vermişti. Artık davanın konusuz kaldığını gördükten sonra reddini bekliyoruz.”

Ankara’da hemen herkes, CHP’nin genel merkez yönetimine ilişkin artık önceki defterlerin kapandığını kabul ediyor. Mahkeme hemen ret kararı vermese bile hükümsüz kalmış kurultaylar için sürdürülecek yargılamanın en fazla tespit amacıyla karar alabileceği, yönetimin değişmesinin bu davayla olanaksız olduğu düşünülüyor.

İstanbul’daki durum biraz daha karmaşık. Artık, AKP’ye yakınlığıyla bilinen hukukçular bile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin YSK’nin kararlarına karışmasının söz konusu olamayacağını söylüyor. Gül Çiftci’nin verdiği bilgiye göre bugün İstanbul’da yeni bir duruşma yapılacak. CHP, YSK’nin kararları doğrultusunda mahkemenin verdiği tedbir kararının kaldırılmasını isteyecek. Kongrenin tutanakları mahkemeye sunulacak. Çiftci, “Normalde bir hâkimin ‘Bu dava hükümsüz kaldı’ deyip reddetmesi lazım. Reddetmese biz davayı istinafa götüreceğiz” diyor.

Ancak İstanbul’dan ilgili mahkeme hâkiminin YSK’nin kararına uymayabileceği yönünde izlenimler geliyor. Bu durumda da hukuk garabeti sürebilir. Ancak Özgür Çelik mazbatasını alıp görevine devam edecek.

Diğer konu Gürsel Tekin ve arkadaşlarının tavrının ne olacağı yönünde. Çiftci, “Aslında bu heyetin temel varlık nedeni İstanbul il kongresini yapmak. Bu kongre de yapıldığına göre artık çekilmeleri gerekir” yorumunu yapıyor.

Ancak mahkemenin tedbir kararında ısrar edip etmeyeceğine göre Tekin’in karar vereceği değerlendiriliyor.

Öyle görünüyor ki en kötü olasılıkla konunun İstanbul ayağı da olağan kurultay sürecinde çözümlenecek. Çünkü mahkemenin İstanbul’da olağan kurultay sürecini durdurma kararı da YSK tarafından kaldırılmıştı.

Gül Çiftci ayrıca CHP’nin 39. olağan kurultayının da kasım ortası aralık başı arasında yapılabileceğini söyledi. Özel’in de programına göre, ekim ayında yapılacak bir PM’de, bir ay sonrası için bu karar alınabilir.

Öyle görünüyor ki 2025 yılı CHP açısından “Hukuk Meydan Savaşı”nın verildiği yıl olarak tarihe geçecek.