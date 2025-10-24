Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suskunluk
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

Suskunluk

24.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Rabindranath Tagore, Hint yazar ve şair. Bülent Ecevit’in sevdiği, bazı şiirlerini çevirdiği bir şair. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile haber yapmak için Tagore Caddesi’nden geçerken dramatik bir sahneyle karşılaştık. Bir kadın küçük kızıyla çöp kutusunun başına oturmuş, “işe yararları” ayırıyordu. Önce fotoğrafını çekmek istedik, sonra vazgeçtik. Karma karışık oldu duygularımız... Bir tarafta saltanat, bir tarafta anneyle küçük kızı...

Ağıralioğlu, “Türkiye’de adalet olduğunu söylüyorlar. Adaletin olduğu ülkeler var, orada kimse aç açıkta değil. Hem adaletin tam olduğu hem de bu krizlerin yaşandığı Türkiye’den başka bir ülke niye yok, bu nasıl adalet?” diyor. En büyük öfkesi de Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyona. “Yapılanları, Türkiye’ye başkaldıranlara 41 yıl sonra da olsa muhatap alınma umudu verilmesini” kabul edemiyor.

Sahi, komisyon ne durumda, oradan bir dönem daha iktidar çıkarma olanağı kaldı mı?

Toplumda dikkat çeken bir suskunluk var. Kimi bu durumu, toplumun her türlü olumsuzluğu kanıksayıp kabullendiği şeklinde yorumluyor. Kimi ise kızgınlığın korku yüzünden yansıtılmadığını, bunun da suskunluğa neden olduğunu savunuyor. Bu durumun Kıbrıs’ta seçim öncesi toplumdaki ruh haliyle örtüştüğü iddiasında olanlar da var.

Cumhur iktidarının temsilcileri suskunluğu kendilerinin hayrına mı yoruyor? Asgari ücret, emekli maaşları, turizmin pahalılık sorunu, Türklerin dünyada en pahalı hamburgeri yemesi... Bir marka telefon yalnızca Türkiye’de iki katına satılıyor. Bir telefon alacaksanız bir de devlete alıyorsunuz. Türkiye’nin 2026’da azıcık rahatlama şansı var mı?

Bizce ekonomik yıkımın boyutu derinleştikçe ve süresi uzadıkça hukuk-adalet her geçen gün daha da boğuluyor. İnsanlara, kendi acılarını unutmaları için, daha büyük acı çeken birinin feryadı dinlettiriliyor.

Hukuk, artık yüksek dozda uyuşturucu görevini de görüyor. Siyasi davalar bütün kaygıları bastırıyor. Herkes kendi derdini unutup “Acaba mahkeme CHP’ye yeni yönetim atayacak mı” sorusuna takılıyor. Amu bugün duruşma yapacak mahkeme, yeni yönetim istemini daha önce iki kere reddetmişti. Olsun, ortamın gerilmesi, insanların gerçeklikten kopması gerekiyor. İktidar savunucusu yazar bu nedenle “Butlan çıkabilir” diye yazıyor. Korkun, kendi sorununuzu unutun, avunun ha... Peki bu gerginlik ve belirsizlik ortamı toplumu oyalamanın dışında işe yarıyor mu? Hayır. AKP’ye duyulan ekonomik güveni daha da zayıflatıyor. Zaman kalmıyor. AKP ne zaman ekonomiyi düzeltecek, seçmeni memnun edecek de sonra seçime gidecek?

İmralı’dan, YPG’den de umutlar kesilmiş ki Suriye tezkeresi 3 yıl uzatılıyor.

Ne dersiniz, bu suskunluk hayra alamet mi?

İlgili Konular: #CHP #ekonomi #Komisyon #Hukuk

Yazarın Son Yazıları

Suskunluk

Rabindranath Tagore, Hint yazar ve şair.

Devamını Oku
24.10.2025
Hukukun gözleri

Türkiye’yi “cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle” ve 23 yıldır yönetiyor olmanız önemli avantaj.

Devamını Oku
17.10.2025
AKP’nin çıkış yolu

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var.

Devamını Oku
10.10.2025
Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025
Kara bayram

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak.

Devamını Oku
06.06.2025
Seçmen geri döner mi?

Emekliyi, asgari ücretliyi, adalet arayanı boğuyor. Öğrenciyi, çiftçiyi; soğan üreticisini, don mağdurunu boğuyor.

Devamını Oku
30.05.2025
Ortadoğu’da silah bırakmak

Cumhur iktidarının “terörsüz Türkiye” söylemi, propaganda içerikli.

Devamını Oku
23.05.2025
Yine soykırım

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı.”

Devamını Oku
16.05.2025
Barzani kazandı

Bugün gelinen noktanın 2023’te Brüksel’de başladığı kulislere yansımış durumda. 12 siyasetçi ve örgütten 5 kişinin altyapıyı hazırlamaya başladığı bilgileri geliyor.

Devamını Oku
15.05.2025
Suriye’yi kim bölüyor?

Suriye’yi kim bölüyor?

Devamını Oku
09.05.2025
Öteki AKP

Öteki AKP

Devamını Oku
02.05.2025
Satılık özgürlük

Satılık özgürlük

Devamını Oku
25.04.2025
Sertaç Eş yazdı...

CHP ve iktidar

Devamını Oku
18.04.2025
Muhalefet uyandırmalı

Muhalefet uyandırmalı

Devamını Oku
11.04.2025
Kurultay

Kurultay

Devamını Oku
04.04.2025
Büyük oyun

Büyük oyun

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin seçmenle sorunu

AKP’nin seçmenle sorunu

Devamını Oku
21.03.2025
Hedefleri CHP’ye kayyum

Hedefleri CHP’ye kayyum

Devamını Oku
20.03.2025
Amerika ‘barış’ isterse...

Amerika ‘barış’ isterse...

Devamını Oku
14.03.2025
İktidarın mevsimi geçti

İktidarın mevsimi geçti

Devamını Oku
07.03.2025
İmamoğlu korkusu

İmamoğlu korkusu

Devamını Oku
28.02.2025
Cahil

Cahil

Devamını Oku
21.02.2025
Sertaç Eş yazdı

CHP’nin seçimi

Devamını Oku
14.02.2025
AKP'nin 'seçim' taktikleri

AKP'nin taktikleri

Devamını Oku
07.02.2025