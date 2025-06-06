Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak. Kimsenin bayram kutlayacak, kurban alacak gücü yok. İktidar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Herkes başka yerinden tutuşmuş durumda.

Bayram tatilini, küçük izinlerle tatile çevirmeyi, bu tatili nerede nasıl geçireceğini planlayanlar var mı bilemeyiz. Ancak bazıları var ki bayramı değil, kara bayramı yaşayacak. Oya Tekin, Kadir Aydar, Hakan Bahçetepe, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara daha iki gün önce tutuklandı. Seçildikleri görevlerinden alındılar, haksız yere. Daha adını sayamadıklarımız ve yakınlarını bir düşünsenize.

Cumhur iktidarının gidişatı artık muhalefete, CHP’ye, CHP’li kadrolara ağır bedel ödetiyor. Ancak iktidar kadrolarında da geleceğe duyulan umutsuzluk hissedilmeye başlandı. Çünkü mutlak güç, mutlak iktidar en sonunda kendisiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması ve görevden alınması... İktidar seçimle alamadığını başka yöntemlerle almaya başladı artık. Seçim yapma kavramı anlamsızlaşmış durumda. İktidar, yerel yönetimlerin varlığını, seçim fikrini reddeder noktaya koşar adım gidiyor. Ekonomik ve siyasi nefes darlığı iyiden iyiye bastırdı. Yaşadıklarımızı İstanbullu şair Kavafis dizelere dökmüş:

Düşünmeden, acımadan, aldırmadan

yüksek duvarlar örmüşler dört yanıma.

Şimdi umarsızlık içinde oturuyorum burada,

bir düşüncem yok aklımı kemiren bu yazgıdan başka;

Bir sürü işim vardı dışarıda görülecek,

Nasıl da anlamadım duvarlar yükseldi de?

Ses soluk işitmeden çalışan işçilerden,

sezdirmeden kapadılar beni dünyanın dışına.

***

İktidarın dışlayıcı tavrı öyle bir boyutta ki her geçen gün dışlanan kitle büyüyor. Her geçen gün azalıyor çünkü insanların gelirleri... Ve çekilen acılar kimsenin umurunda değil. Ankara’nın yarı karanlık, tenha köşelerinde birileri sıranın kime geleceği konusunda sipariş alıyor, görüş soruyor. Delirme anına az kaldı.

Ülkeyi kuran parti CHP yeniden güçleniyor ama hedefte. Bir yandan kadrolarına diğer yandan kurumsal yapısına saldırı üstüne saldırı geliyor. İçeride bir sürü aymaz. Kimi önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’na kimi mevcut genel başkan Özel’e hakaret ediyor. Mahkemenin olası iptal kararına kimse sevinmesin. Çünkü bir daha kurultay yapılmasına izin verilmeyecek. Yapılacak her kurultay iptal edilebilecek. İktidarın bu güçten yoksun, bu niyetten uzak olduğunu söyleyebilecek kimse var mı? Herkes aynı ama derin bir kuyuya atılacak. Herkes aklını başına alsın, birlik içinde siyasal mücadeleyi büyütmekten başka çıkar yol yok.

Kutlamak isteyen varsa bayramı kutlu olsun.