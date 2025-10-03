Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı. İçeriden, dışarıdan çok karşı çıkan oldu. Çökmüş bir imparatorluğun küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti çıkacağına kimse inanmıyordu.

Herkes yanıldı.

Günümüzde benzer tavırları farklı alanlarda gözlemlemek çok kolay. Türkler teknoloji geliştirebilir mi, motor üretebilir mi? Savunma sanayisi boyutuyla bu konu yeniden tartışılıyor. Erdoğan’ın Trump’la görüşmesinin ardından bazı silah sistemleri için gerekli olan motorun Türkiye’de üretilemeyeceği algısı alttan alta pompalanıyor. “Hani uçak yerli idi” soruları adeta, “Türkler yapamaz” propagandasını hortlatıyor.

Ulusların varlığı için akıl-liderlik ne kadar gerekliyse savunma konusunun ciddiye alınması da o kadar gereklidir. Ulus, savunmasını bir başkasına bırakamaz. Savunma araçlarının üretimi konusunda geç kalmışlık ne kadar gerçekse bu konuda umut kırıcı propaganda o kadar gerçektir.

Ne yapacağız, kendimizi savunmaktan, savunma gereksinimlerimizi kendi olanaklarımızla üretir olmaktan, bu konuda kararlılıktan vaz mı geçeceğiz?

Asla.

Cumhuriyet, bir cehalet güruhunun papağan ezberinin tersine, aklı, bilimi ve tam bağımsızlığı öğretti ulusa. Her şeyi başarabiliriz. Cumhuriyeti kuranlar başardı, düşünsel kalıtı sürdürmesi gerekenler, sorumlular da başarmalı.

Muhabirliğimizin ilk yıllarında Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki müzesini gezerken, “ilk Türk motoru”nun önünde durup künyesini okumuştuk. O sırada bir emekli mühendis, yanımıza yaklaşarak gururla, “Bu motoru yapanlardan biriyim ben” demişti.

Sonra savunma sanayisinin 1990’lı ve 2000’li yıllarına muhabirliğimizle tanıklık ettik. Çok hata yapıldı. İçeriden ve dışarıdan engellemelerle karşılaşıldı. AKP döneminde de benzer uygulamalar yapıldı, yapılıyor. İktidar, tüm ülkenin malı olan kazanımları kendine mal etmeye çalışıyor. Başarıları siyasetin malzemesi yaparak bazı toplum kesimlerinin tepkisini çekeceği düşünülmüyor. Savunma sektöründeki personel politikasının önemli yanlışları ve eksikleri var. Mühendisler, küpe taktıkları için, saç uzattıkları için yani yaşam tarzları nedeniyle tasfiye edildi. Bunlar bilgi ve birikimlerini yabancıların yararına kullanıyor artık. Bu bir gerçek.

Birileri katılmıyor olabilir ancak TUSAŞ, Aselsan, Roketsan bu iktidarın malı değil, tüm ulusun malı. AKP yokken bu firmaların temelini atan bilinç vardı, Hacim Kamoy vardı. Yanlışları gözden kaçırmazken büyük gerçekler de unutulmamalı. TF35000 motoruyla yerli savaş uçağı uçtuğunda tüm ulusun kaynaklarıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği, “İstikbal göklerdedir” hedefi yerine getirilmiş olacak.

Bu ülkeye azıcık bile olsa bir aidiyet hisseden herkes, tereddütsüz inanmalı: Türkler de yapabilir.