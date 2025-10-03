Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkler de yapabilir
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

Türkler de yapabilir

03.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı. İçeriden, dışarıdan çok karşı çıkan oldu. Çökmüş bir imparatorluğun küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti çıkacağına kimse inanmıyordu.

Herkes yanıldı.

Günümüzde benzer tavırları farklı alanlarda gözlemlemek çok kolay. Türkler teknoloji geliştirebilir mi, motor üretebilir mi? Savunma sanayisi boyutuyla bu konu yeniden tartışılıyor. Erdoğan’ın Trump’la görüşmesinin ardından bazı silah sistemleri için gerekli olan motorun Türkiye’de üretilemeyeceği algısı alttan alta pompalanıyor. “Hani uçak yerli idi” soruları adeta, “Türkler yapamaz” propagandasını hortlatıyor.

Ulusların varlığı için akıl-liderlik ne kadar gerekliyse savunma konusunun ciddiye alınması da o kadar gereklidir. Ulus, savunmasını bir başkasına bırakamaz. Savunma araçlarının üretimi konusunda geç kalmışlık ne kadar gerçekse bu konuda umut kırıcı propaganda o kadar gerçektir.

Ne yapacağız, kendimizi savunmaktan, savunma gereksinimlerimizi kendi olanaklarımızla üretir olmaktan, bu konuda kararlılıktan vaz mı geçeceğiz?

Asla.

Cumhuriyet, bir cehalet güruhunun papağan ezberinin tersine, aklı, bilimi ve tam bağımsızlığı öğretti ulusa. Her şeyi başarabiliriz. Cumhuriyeti kuranlar başardı, düşünsel kalıtı sürdürmesi gerekenler, sorumlular da başarmalı.

Muhabirliğimizin ilk yıllarında Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki müzesini gezerken, “ilk Türk motoru”nun önünde durup künyesini okumuştuk. O sırada bir emekli mühendis, yanımıza yaklaşarak gururla, “Bu motoru yapanlardan biriyim ben” demişti.

Sonra savunma sanayisinin 1990’lı ve 2000’li yıllarına muhabirliğimizle tanıklık ettik. Çok hata yapıldı. İçeriden ve dışarıdan engellemelerle karşılaşıldı. AKP döneminde de benzer uygulamalar yapıldı, yapılıyor. İktidar, tüm ülkenin malı olan kazanımları kendine mal etmeye çalışıyor. Başarıları siyasetin malzemesi yaparak bazı toplum kesimlerinin tepkisini çekeceği düşünülmüyor. Savunma sektöründeki personel politikasının önemli yanlışları ve eksikleri var. Mühendisler, küpe taktıkları için, saç uzattıkları için yani yaşam tarzları nedeniyle tasfiye edildi. Bunlar bilgi ve birikimlerini yabancıların yararına kullanıyor artık. Bu bir gerçek.

Birileri katılmıyor olabilir ancak TUSAŞ, Aselsan, Roketsan bu iktidarın malı değil, tüm ulusun malı. AKP yokken bu firmaların temelini atan bilinç vardı, Hacim Kamoy vardı. Yanlışları gözden kaçırmazken büyük gerçekler de unutulmamalı. TF35000 motoruyla yerli savaş uçağı uçtuğunda tüm ulusun kaynaklarıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği, “İstikbal göklerdedir” hedefi yerine getirilmiş olacak.

Bu ülkeye azıcık bile olsa bir aidiyet hisseden herkes, tereddütsüz inanmalı: Türkler de yapabilir.

İlgili Konular: #AKP #Atatürk #Türk Hava Kurumu

Yazarın Son Yazıları

Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025
Kara bayram

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak.

Devamını Oku
06.06.2025
Seçmen geri döner mi?

Emekliyi, asgari ücretliyi, adalet arayanı boğuyor. Öğrenciyi, çiftçiyi; soğan üreticisini, don mağdurunu boğuyor.

Devamını Oku
30.05.2025
Ortadoğu’da silah bırakmak

Cumhur iktidarının “terörsüz Türkiye” söylemi, propaganda içerikli.

Devamını Oku
23.05.2025
Yine soykırım

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı.”

Devamını Oku
16.05.2025
Barzani kazandı

Bugün gelinen noktanın 2023’te Brüksel’de başladığı kulislere yansımış durumda. 12 siyasetçi ve örgütten 5 kişinin altyapıyı hazırlamaya başladığı bilgileri geliyor.

Devamını Oku
15.05.2025
Suriye’yi kim bölüyor?

Suriye’yi kim bölüyor?

Devamını Oku
09.05.2025
Öteki AKP

Öteki AKP

Devamını Oku
02.05.2025
Satılık özgürlük

Satılık özgürlük

Devamını Oku
25.04.2025
Sertaç Eş yazdı...

CHP ve iktidar

Devamını Oku
18.04.2025
Muhalefet uyandırmalı

Muhalefet uyandırmalı

Devamını Oku
11.04.2025
Kurultay

Kurultay

Devamını Oku
04.04.2025
Büyük oyun

Büyük oyun

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin seçmenle sorunu

AKP’nin seçmenle sorunu

Devamını Oku
21.03.2025
Hedefleri CHP’ye kayyum

Hedefleri CHP’ye kayyum

Devamını Oku
20.03.2025
Amerika ‘barış’ isterse...

Amerika ‘barış’ isterse...

Devamını Oku
14.03.2025
İktidarın mevsimi geçti

İktidarın mevsimi geçti

Devamını Oku
07.03.2025
İmamoğlu korkusu

İmamoğlu korkusu

Devamını Oku
28.02.2025
Cahil

Cahil

Devamını Oku
21.02.2025
Sertaç Eş yazdı

CHP’nin seçimi

Devamını Oku
14.02.2025
AKP'nin 'seçim' taktikleri

AKP'nin taktikleri

Devamını Oku
07.02.2025
Ufuk karanlık

Ufuk karanlık

Devamını Oku
31.01.2025
Silahsız medya kuvvetleri

Silahsız medya kuvvetleri

Devamını Oku
24.01.2025
Ortadoğu’nun alacakaranlığı

Ortadoğu’nun alacakaranlığı

Devamını Oku
17.01.2025