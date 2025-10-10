Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP’nin çıkış yolu
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

AKP’nin çıkış yolu

10.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var. İşin boyutu; mahkemelerin yargıladığı, “PKK terör örgütü liderliği” suçlamasıyla mahkûm ettiği Abdullah Öcalan için TBMM çatısı altında övücü sloganların atılmasına kadar vardı. Bu yaklaşımın başta MHP olmak üzere AKP’yi de yıprattığı biliniyor. Bir grubun “uç heveslerini” tatmin edecek davranışların Kürt yurttaşlara bir yarar sağlayacağını düşünmek de yanılgıdır.

Diğer yanda Silivri var. AKP iktidarı döneminde hukuk zorlamalarıyla simgeleşti. Hâlâ zihinlerde şu soru: Bu insanlar niye içeride?

Aykut Erdoğdu’dan bir mektup aldık. Kendisini, yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle, hatta bu nedenle aldığı tehditlerle biliriz. Gelin görün ki bir kişinin iddialarıyla Silivri’de tutuluyor. Yaşanan çelişkileri görünce, vicdan kanıyor ve şu soru akla geliyor: Aykut Erdoğdu birini mi öldürdü, nedir bu zulüm?

AKP iktidarı hep benzer çelişkiler içinde oldu. Ekonomiden dış politikaya, Suriye konusuna değin örnek çok. Ama artık çelişkiler büyük yarıklara dönüşmeye başladı. Siyasetin ana sütunu halka güven vermektir. AKP ve ortağı MHP artık bu konuda başarısız. Bu nedenle yan yollara sapılıyor. TBMM’nin açılışında anlık akla gelen bir imaj çalışması buna örnek: CHP dışında tüm muhalefet liderlerinin Erdoğan etrafında toplandığı görüntüsü oluşturacak fotoğraf. Evet, AKP artık bunlara muhtaç. Çünkü iç siyasette, ekonomide işler iyi gitmiyor. Dış politikada Suriye boyutuyla durum belirsiz. ABD’nin YPG’ye ne telkinlerde bulunduğu henüz bilinmiyor. Buradan yola çıkılırsa iktidarın PKK ile yürüttüğü süreç bir anda anlamsızlaşabilir.

Gelelim AKP’nin mevcut durumuna. Yeniden yapılandırılıyor. Bürokrasiden parti kadrolarına kadar... Kafalarda kurgulanan takvim için zaman daralıyor. Kalan zaman AKP’nin anayasa değişikliği ve seçim takvimiyle örtüşmüyor. Her an ekonomi propagandası bir yana bırakılarak yeni siyasi girişimlerle Erdoğan’ın yeniden adaylığı zorlanabilir. Ayrıca önümüzdeki süreçte baskının daha da artacağı konuşuluyor kulislerde. Zaman daraldıkça CHP kilit konuma gelebilir. En sonunda CHP ile pazarlık arayışı olabilir. Kabaca 2026’daki gelişmelere göre belki yarı başkanlık, belki parlamenter sistem önerileri gündeme gelebilir. Her geçen gün yan yollar kapanıyor. Örneğin DEM seçmeninin “çantada keklik” olmadığı görülmeye başlandı. CHP’nin onayının olmadığı bir anayasa değişikliğinin referandumdan geçme olasılığı çok düşük. Riskler büyüyünce Silivri’nin boşaltılması pazarlıklarına girişilmek istenebilir. Çünkü ne ekonominin düzeltilmesine de siyasi başarıya da zaman kalmayabilir.

Özgür Özel’in CHP’si büyüyor. Erdoğan’ın AKP’sinin çıkış yolu dikleşiyor, karmaşıklaşıyor.

İlgili Konular: #AKP #MHP #TBMM #Abdullah Öcalan #Aykut Erdoğdu

Yazarın Son Yazıları

AKP’nin çıkış yolu

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var.

Devamını Oku
10.10.2025
Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025
Kara bayram

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak.

Devamını Oku
06.06.2025
Seçmen geri döner mi?

Emekliyi, asgari ücretliyi, adalet arayanı boğuyor. Öğrenciyi, çiftçiyi; soğan üreticisini, don mağdurunu boğuyor.

Devamını Oku
30.05.2025
Ortadoğu’da silah bırakmak

Cumhur iktidarının “terörsüz Türkiye” söylemi, propaganda içerikli.

Devamını Oku
23.05.2025
Yine soykırım

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı.”

Devamını Oku
16.05.2025
Barzani kazandı

Bugün gelinen noktanın 2023’te Brüksel’de başladığı kulislere yansımış durumda. 12 siyasetçi ve örgütten 5 kişinin altyapıyı hazırlamaya başladığı bilgileri geliyor.

Devamını Oku
15.05.2025
Suriye’yi kim bölüyor?

Suriye’yi kim bölüyor?

Devamını Oku
09.05.2025
Öteki AKP

Öteki AKP

Devamını Oku
02.05.2025
Satılık özgürlük

Satılık özgürlük

Devamını Oku
25.04.2025
Sertaç Eş yazdı...

CHP ve iktidar

Devamını Oku
18.04.2025
Muhalefet uyandırmalı

Muhalefet uyandırmalı

Devamını Oku
11.04.2025
Kurultay

Kurultay

Devamını Oku
04.04.2025
Büyük oyun

Büyük oyun

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin seçmenle sorunu

AKP’nin seçmenle sorunu

Devamını Oku
21.03.2025
Hedefleri CHP’ye kayyum

Hedefleri CHP’ye kayyum

Devamını Oku
20.03.2025
Amerika ‘barış’ isterse...

Amerika ‘barış’ isterse...

Devamını Oku
14.03.2025
İktidarın mevsimi geçti

İktidarın mevsimi geçti

Devamını Oku
07.03.2025
İmamoğlu korkusu

İmamoğlu korkusu

Devamını Oku
28.02.2025
Cahil

Cahil

Devamını Oku
21.02.2025
Sertaç Eş yazdı

CHP’nin seçimi

Devamını Oku
14.02.2025
AKP'nin 'seçim' taktikleri

AKP'nin taktikleri

Devamını Oku
07.02.2025
Ufuk karanlık

Ufuk karanlık

Devamını Oku
31.01.2025
Silahsız medya kuvvetleri

Silahsız medya kuvvetleri

Devamını Oku
24.01.2025