Bazen insan ters gitmeyen bir şey arar, bir şeyler de iyi olsun ister. Ama yok. Kısa aralıklarla sürekli ekonomik kriz yaşayan bir ülke düşünün, yoksulluk sınırının 90 bin TL’nin üzerinde olduğunu, yaşlı-hasta emekli bir yurttaşın 17 bin TL maaş aldığını. Üstüne 16 milyon emekli, aylık 22 bin TL maaş alan 8 milyon asgari ücretliyi ekleyin. İşte tersliğin en önemli kaynağı. Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki yıldır program uyguluyor. Birazcık huzur gelecek diye bekliyordu herkes. Ülkenin 75 yılı böyle geçmiş zaten. Şimşek artık çözümsüzlüğü gerekçelendirmeye başladı. Enflasyon düşsün diye canı çıkarılanlara karşın yılın ilk 10 ayında dışarıdan 44 milyar dolara yakın tüketim malı almışız. Yoksulluğun bu kadar yaygınlaştığı ortamda, mutlu azınlığın mutluluğunu görüyor musunuz?

Ekonomi böyle, hukuk örnekleri verelim.

Merdan Yanardağ’a “casus” diyorlar. Her gün televizyonda konuşan, muhalif, bu nedenle her türlü faaliyeti her gün didik didik edilen birisi. Sonra, casus... Nasıl bu kafaya geldi insanlar, ülkede bundan sonra yaşam nasıl sürecek?

Başka bir örnek Orkun Özeller. “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik, zincirleme hakaret...” Suçlamalar bunlar. Beyler, Orkun Özeller’i tanırız. Kendisi karargâh görevini reddeden, çoğu kimsenin istemeyeceği çatışma bölgelerine gönüllü giden kişidir. Ne kini, ne düşmanlığı... Avukatı Doğukan Kozan’la konuştuk. “Ortada suç yok, suçlamaların yatarı yok” diyor.

Bir başka örnek Hüseyin Kocabıyık. O da “zincirleme hakaret” gerekçesiyle 32 gündür tutuklu. Tutukluluğuna itiraz otomatik reddedildi. Kocabıyık’ın da avukatlarıyla konuştuk. Kendisinin hiçbir sabıkası yok. “Suç yok ama hukuk, yargılama geleneğine göre hadi diyelim mahkeme ceza verdi. 1 ila 4 yıldan yargılanacak, iyi halden indirim yapılacak, onun da yatarı yok” diyorlar.

Yatarı olmayan suçlardan tutuklu olmalarının nedeni ayrıntıda gizli. Özeller Bahçeli’yi, Kocabıyık Erdoğan’ı eleştirdi.

Ya Tayfun Kahraman... Anayasa Mahkemesi’nin hakkında verdiği kararı alt düzeydeki mahkeme tanımıyor. Kaldırın o zaman Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkını.

Zaten kapatılmasını istiyordunuz.

Ya Can Atalay... Tarihsel leke olarak gündeme getirilir hep. “Bu ülke başbakanını, bakanlarını astı” diye. Bu iktidarın payına da seçilmiş milletvekilini hukuksuzlukla hapiste tutmak düşmüş durumda. 65 yıldır uygarlık yolundaki ilerlememiz işte bu kadar.

AİHM kararlarını tanıyacak mısınız? Tanıyacaksanız Selahattin Demirtaş niye hâlâ içeride? Ya Osman Kavala? Ne düşünüyorsunuz, bu ülkenin insanları, Ekrem İmamoğlu, arkadaşları hukuka, hukukun üstünlüğüne layık değil mi?

Hangi birini yazalım, güne gazetecilerin gözaltı haberleriyle uyandık. Toplumun büyük kesimi açlıkla-yoksullukla, bir kesimi de hukuksuzlukla terbiye edilmeye çalışılıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, “Ekonomide çifte açık sürdürülemez” diye sürekli dikkat çeker. Artık ülkenin de hukuk ve bozuk ekonomiden oluşan “çifte açığı” kaldıracak durumu kalmadı.