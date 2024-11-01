01 Kasım 2024 Cuma

Siyaset altüst oluyor. Türkiye sürekli olağanüstü bir gündemle gerçeklikten uzaklaşıyor. Geleceği, toplumu, ekonomiyi, kalkınmayı düşünen kimse yok. “Öcalan’ın TBMM’de konuşması ve örgütünü dağıtması”na yönelik söylem toplumun tepkisini çekti. İktidar ortakları, can havliyle sert tepkilere yöneldi. CHP hedefe konulmuş durumda. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı, ilk kez bir CHP’li belediyeye kayyum atandı. Bu ağır bir karar. İktidar, yeryüzünde birçok devletin kullanmadığı araçları anamuhalefete karşı uygulamaya başlamış durumda. Ahmet Özer, aday olup belediye başkanlığını kazanmasaydı, muhtemelen hiç gündeme gelmeyecekti. Artık, çocukluğunda, Van’da kiminle çelik çomak oynadığına ilişkin bilgiler bile papağan medyaya servis edilebilir.

CHP’ye, CHP’li belediye başkanlarına, parti yöneticilerine iktidarın bakış açısı netleşti: Önce medyadan saldır, sonra suçla, toplanabilen bütün bilgileri açıkla ve felç etmeye çalış...

CHP’de, “Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak için ön hazırlık yapılıyor” düşüncesi hâkim. Bizce hedef daha büyük. Genel seçim öncesi uygulanan taktiğe geri dönüldü: Madem oy kaybediyoruz, o zaman CHP’yi zayıflatmak için elden ne gelirse yapılsın. Araç da hazır; terör ve güvenlik... İktidar ortaklarına selam verirsen en değerli yurttaşsın. CHP’den aday olur kazanırsan, hapishanelerden yer beğen.

Yalnız minik bazı sorunlar yok mu? Örneğin, üzerine çullandığınız CHP’den iç cepheyi güçlendirmesini istiyorsunuz. İç cephe dediğiniz, sizin iktidarı bırakmama, bu uğurda her şeyi yapma tutkunuz olmasın?

Bir sonraki seçimin hazırlıklarına şimdiden başladınız. Anayasaya göre Erdoğan artık aday olamıyor. Ya anayasa değişecek ya da erken seçim kararı alınacak. Onun için de CHP ve DEM’e ihtiyacınız var. Eğer tahmin edemediğimiz başka bir planınız yoksa bu iki parti olmadan bunları da yapamazsınız.

İnsan düşünmeden edemiyor, yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam yapacaksınız? Memur zamları ne olacak? Yılbaşında kamunun yapması gereken zamlar ne kadar? Bunlar enflasyonu, ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün iktidar, toplum nezdinde azınlık hükümeti pozisyonuna geliyor. Buna karşın sertleşme sinyalleri veriyor.

Sonuçta iç ve dış koşullara bakınca korku tünelinin en zor bölümü geliyor gibi. Derin bir nefes almak, sakin olmak şart.

Bu ahval ve şerait içinde, CHP’nin “muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur”.

Kalın sis tabakasının arkasındaki aklın yolunu belirgin hale getirmek gerek.