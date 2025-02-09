Mazlum maskesi takan zalimler

09 Şubat 2025 Pazar

AKP’nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçenlerde KHK adlı bir YouTube programına katıldı; yargı ve hukuk konusunda AKP’ye eleştirilerde bulundu

15 Temmuz 2016’dan sonraki FETÖ davaları hakkında konuşan Çelik, “Geçmişte kendisi mazlum olan birileri bugün gücü eline aldıktan sonra eğer zalim kesilmişse bu korkunç bir şeydir. Bizde militan Kemalist yargı vardı. AK Parti’nin özellikle son 10 yıllık iktidarında ne yazık ki biz de kendi militan yargımızı oluşturduk” diyerek yine laik Cumhuriyete olan düşmanlığını gösterdi.

Hüseyin Çelik ve onun gibilerin amacını bilmesek, “geçmişte mazlum olduklarına” ilişkin iddiasına inanabilirdik belki ama yaşananlar unutulacak gibi değil!

BÖYLE GELDİK BUGÜNLERE...

Karşıdevrimin en tipik temsilcilerinden biri olan Çelik, AKP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olduğu yılları da kapsayan dönemde neler söylemiş hatırlayalım.

“Cemaat devlete sızmış, buna kargalar bile güler”, 2012.

“Hasretle hepimiz Fethullah Gülen’le Türkiye’de kucaklaşmayı özlüyoruz”, 26.01.2013.

“Hocaefendi bu kadar niçin çırpınsın. Bu zatın oğlu yok, kızı yok, hanımı yok, hanları, hamamları yok. Üzerinde bir evi, bir odası bile yok. Çünkü onun ilham aldığı büyük üstat Said Nursi vefat ettiği zaman, rahmeti rahmana kavuştuğu zaman hiçbir kulun önünde eğilmemiş ve dünyada vazifesini yapmış olan insanların büyük ruh huzuruyla bu alemden ayrıldı, gitti. Ve bütün mal varlığı 26 Türk Lirası’ydı. Sırtını Allah’a dayayan, o büyük kudrete dayayan insanların, kulların önünde eğilmesi bükülmesi söz konusu olamaz”, 26.01.2013.

“Cemaat dediğiniz insanlar, aynı ruh ve mana iklimini paylaştığımız insanlardır.” 23.05.2013.

“Fethullah Hocaefendi’nin manevi liderliğindeki bu Hizmet Cemaati, bir iman, ahlak ve eğitim hareketidir”, Kanal 7, 2013.

“İster adına ‘Hizmet Cemaati’ deyin, ister ‘Fethullah Gülen Hoca Efendi’ye gönül vermiş insanların oluşturduğu sivil toplum hareketi’ deyin. Bizim bu insanlarla bir derdimiz olamaz.”, 17.01.2014.

“Hâlâ bürokratik cumhuriyetten kurtulup demokratik cumhuriyete geçmiş değiliz. Özellikle AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte ülkede yaşanan sancı, Türkiye’nin bürokratik cumhuriyetten kurtulup demokratik cumhuriyete geçme çabasıdır”, 17.01.2014.

“Fethullah Gülen Hoca Cemaati’ne karşı, Hizmet Cemaati’ne karşı, topyekûn bir savaş içinde değiliz”, CNN Türk, 3.03.2014.

“19. yüzyılda bir işe yaramayan gazete ve gazeteci yasaklama faaliyeti, günümüzün internet çağında hiçbir anlam ifade etmez”, (FETÖ’nün medya organı Zaman’a kayyum atanması hakkında), 2016.

“Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu.” Karar TV, 28.11.2021.

LAİK CUMHURİYET DÜŞMANLARINDAN MEDET UMMAYIN

Bu zat, sırf günümüzde AKP yönetimini eleştiriyor diye bazı muhaliflerce ön plana çıkarılıp yayınlarda yer veriliyor. Hatta birkaç ay önce Halk TV’deki bir programda, “Bizimkiler Atatürk’ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı ‘Bunlar diktatör’ demedik mi? Bunu yapmayın” deme hadsizliğinde bulundu ve canlı yayında hak ettigi yanıtı almadı.

Oysa halkı sömürenlerle işbirliği yapan karşıdevrimciler, emperyalist işbirlikçileri ve gericiler, hiçbir zaman mazlum olmadı; tek yaptıkları, ülkeyi ileri bir aşamaya geçiren laik Cumhuriyet Devrimi’ni baltalayıp bugünleri hazırlamaktı!

Öyleyse sormak gerekir: Türkiye’de gerçekten yargı bağımsızlığı olsaydı ve FETÖ’nün siyasi ayağı soruşturulsaydı, mazlum maskesini takan zalimler bugün yine iktidarda olabilecek miydi, zalimlerin iktidarına payanda olanlar ekranlara çıkabilecek miydi? Hayır!

Diyeceğim o ki karşıdevrimcilerin muhalif medyayı laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı için kullanmasına fırsat vermeyiniz!