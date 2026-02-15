Zirve yarışında olmak istiyorsanız kadro mühendisliğiniz en az F.Bahçe ve G.Saray ayarında olmalı. Yoksa bu iki ekiple yarışmanız pek mümkün değil. Böyle kritik bir maçta öne geçip koruyamamak, 3 golde de savunmadaki inanılmaz hatalar affedilemez. Hakem Halil Umut Meler tüm takdir haklarını F.Bahçe’den yana kullanınca Trabzonspor iyice oyundan düştü. Fırtına adına sonuç hayal kırıklığı.