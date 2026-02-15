Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hiç kimsenin kızları...
Mine G. Kırıkkanat
Hiç kimsenin kızları...

15.02.2026
Ben dahil birçok genç kadın, Epstein’in bizden ne istediğini öğrendikten sonra bile onun inine geri döndükleri için eleştirildi. Bazıları, “Bu kadar kolay kaçabilecekken nasıl istismara uğradığınızdan şikâyet edebilirsiniz” diye sordu. Öyle ya, eğer kirli hissetmekten hoşlanmıyorsanız asla geri dönmeyebilirdiniz. Ancak bu tutum, birçoğumuzun Epstein’le karşılaşmadan önce yaşadıklarını ve Epstein’in de yaraların ona karşı savunmasız hale getirdiği kızları ne kadar iyi tespit ettiğini göz ardı ediyor. Birçoğumuz çocukken tacize veya tecavüze uğramıştık; yoksul, hatta evsizdik. Kurbanlarından biri, Epstein’le tanışmadan önce kendi babasının sekiz yaşındaki bir çocuğu döverek öldürdüğünü görmüştü; bir diğeri erkek arkadaşı intihar ettiği sırada yanındaydı.

Bizler kimsenin umursamadığı kızlardık ve Epstein umursuyormuş gibi yaptı. Bazen gerçekten umursadığına inandığını bile düşünüyorum.

HAYDAN ÇIKIP HUYA DÜŞMEK

Başkalarının arzularını tahmin etmekte usta bir manipülatör olan Epstein; hiçbir şeyi olmayan kızlara, daha iyi olmak ve daha iyi şeyler yapmak isteyen kızlara adeta bir can simidi uzattı. Dansçı olmak istiyorlarsa onlara dans dersleri teklif etti. Eğer oyuncu olmak istiyorlarsa onlara rol bulacağını söyledi. Eğer tek arzularının resim yapmak olduğunu söylerlerse onlara tuvaller satın aldı ve sanat dünyasının önemli isimleriyle tanıştırdı. Ve sonra onlara en kötüsünü yaptı.

On yedinci yaş günümden hemen önce Epstein’le tanıştığımda tek istediğim bana bağımsız bir hayat sürmem için imkân sağlayacak bir beceri öğrenmekti. En azından kendime böyle söyledim.

BİRAZ SEVGİ İÇİN ÇOKLU İSTİSMAR 

Ancak geriye dönüp baktığımda yetişkin ben, genç halimin başka bir şey daha istediğini görebiliyorum. Epstein o ilk gece ne demişti? Benim “mükemmel bir kız” olduğumu söylemişti. Artık biliyorsunuz ki çok uzun zamandır bu tür sözleri duymayı ve değerli olduğuma inanmayı umuyordum.

İlk günlerde Epstein’in malikânesine her gittiğimde o ya da Maxwell bana para öderdi, spor çantasındaki büyük desteden iki, bazen de 300 dolarlık banknotu ayırırlardı. Ama beni onların çarpık dünyasına çeken tek şey para değildi. Yıllarca isteğim dışında cinsel istismara uğramış ve boyun eğerek hayatta kalmıştım. Kadınlığın eşiğindeki bir kız çocuğu olarak bile, başkalarını memnun etmenin bana pahalıya mal olduğu zamanlarda bile başkalarını memnun etmeye çalışan biriydim.

İLLA Kİ MASAJ, BİLLA Kİ SEKS 

On yıl boyunca erkekler bana yönelik istismarlarını sahte bir “aşk” örtüsüyle gizlemişlerdi. Epstein ve Maxwell aynı çarpık damara nasıl dokunacaklarını çok iyi biliyorlardı.

“İş görüşmemden” sonraki gün Maxwell’in istediği gibi yaptım ve yüksek duvarın arkasındaki eve geri döndüm. Maxwell’i pembe merdivenleri çıkarken, battal boy yatağı geçtikten sonra yeşil masaj masasına açılan odaya kadar takip ettim. Epstein yine çıplak yatıyordu. Yine, Maxwell bana profesyonel bir masözün izleyebileceği adımları anlattı. Ve yine, birkaç dakika sonra, kalın gri saçları ve kimilerine moda tasarımcısı Ralph Lauren’i, kimilerine ise aktör Richard Gere’i hatırlatan uzun yüzüyle Epstein yana döndü ve “masaj” sekse dönüştü.

AZGIN VE SAPKIN ÇİFT 

İkisinin neden masaj dersi numarası yapmaya devam ettiğini merak edebilirsiniz. Neden beni doğrudan yatak odasına götürmediler? Sanırım bu oyun benim dengemi bozmak içindi.

Daha sonra Maxwell, Epstein ve bana buhar odasında katıldı. Epstein kendinden bahsederken -başarılı bir finans yöneticisi olduğunu ve yeteneklerini yalnızca en seçkin müşterilerin yararına kullandığını söyledi- (Ghislaine) Maxwell bana kendi ayaklarına ve bacaklarına masaj yapmamı emretti. Önünde diz çöktüm ve itaat ettim. Görünüşe göre tek sorumluluğum Epstein değildi.

Maxwell’in ihtiyaçlarını da karşılamam gerekiyordu...*

TACİZE UĞRAYIP TACİZ BAĞIMLISI OLMAK

İstisnasız tüm taciz faili erkekler çocukken tacize uğramış kurbanlardır. Fakat kadın kurbanlar o tacizin altında kalırlar. Virginia Roberts Giuffre’un yukarıda alıntıladığım “Hiç Kimsenin Kızı”* başlıklı anı kitabı ise yaşamı yedi yaşında öz babasının “seri” taciz ve tecavüzüyle başlayan kurbanın; adeta “taciz bağımlısı” haline geldiğini ortaya koyuyor. Sayısız tecavüzden sonra Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein’in cinsel azgınlık ve sapkınlığa dayalı şantaj ağına düşen Giuffre; bu kitapta hem kendisini yargılıyor hem de tacizcilerin yargılanması için verdiği hukuk savaşını anlatıyor. Ancak cesaretle girdiği bu savaşın da iç yarasını saramadığı Virginia’ın yaşamı, 41 yaşında sona eriyor. İntihar raporuna karşın, Epstein çetesi tarafından öldürüldüğü anlaşılıyor.

* Kırmızı Kedi Yayınevi, 2026

İlgili Konular: #taciz #cinsel istismar #masaj #istismar #Epstein

