Adalet, bilim ve özgürlük, yok edilemez ki! (3)

Korku ne?

Emre Kongar

Akit adlı mizah gazetesi (1)

Akit adlı gazete tam anlamıyla bir mizah gazetesidir.

Özdemir İnce

Dehşet çanları ve yapay zekâ ve insanlığın kontrolü

Herkes küçük işleriyle yapay zekâ uygulamalarının tadını çıkarıyor.

Orhan Bursalı

‘Şahsım Devleti’nde Yeni Osmanlıcı ‘şehzade’!

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve torunları adına konuşurken kullandığı ifadeler, tahmin edilebileceği gibi büyük bir tartışma başlattı.

Zülal Kalkandelen

Hiç kimsenin kızları...

Ben dahil birçok genç kadın, Epstein’in bizden ne istediğini öğrendikten sonra bile onun inine geri döndükleri için eleştirildi.

Mine G. Kırıkkanat

İzninizle

Geçen yıl yine tam şu sıralarda bu köşede “80 Yaşım Merhaba” diye bir yazı yazmıştım!

Zeynep Oral

Artık ateş hattındayız!

Sevgili okurlarım, her dakika yeni bir şey öğreniyoruz.

Işıl Özgentürk

Umut hakkı ve FETÖ

Tarih yazmak değildir her siyasi liderin işi...

Ahmet Tan

Yıkım altında

Altmış yaşında bir kadın.

Nilgün Cerrahoğlu

Savunma hataları

Zirve yarışında olmak istiyorsanız kadro mühendisliğiniz en az F.Bahçe ve G.Saray ayarında olmalı.

Hayri Güner

İnanan takım

Şampiyonluğa inanan bir takım ancak böylesine zorlu deplasmanlarda geriye düşse de kazanmayı bilir.