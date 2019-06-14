İmamoğlu niçin kazanacak - 2 Gençlik ve umut köhne geçmişe karşı

Dünkü yazımda devletin bütün olanakları kendisine karşı seferber edilmesine rağmen İmamoğlu’nun İstanbul seçimini niçin kazanacağını, ülkedeki makro sorunlara ve İstanbullulara önerdiği çözümlere dayalı olarak açıklamıştım.

Bugün Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın siyasal kişilikleri ve neleri temsil ettikleri üzerine bir envanter yapmak istiyorum!

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İmamoğlu 31 Mart seçimini kazanmış ama hakkı gasp edilmiştir.

Yıldırım, 31 Mart seçimini yitirmiş, ama seçim sonucu, YSK tarafından haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir kararla geçersiz sayılmıştır.

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İmamoğlu, 31 Mart gecesi, oyların sayım sürecinde iktidarın ve iktidarın borazanı olan Anadolu Ajansı’nın taraflı ve sonuçları saptırıcı yayınlarına karşı, gerçek sonuçları derhal kamuoyuyla paylaşarak tezgâhlanan oyunu bozmuştur.

Yıldırım, oy sayımının ilk dakikalarında, 3 bin oy ilerde olduğu iddiasıyla zafer ilan etmiş, sonradan İmamoğlu’nun 13 bin oyla kazandığı ortaya çıkınca, bu farkın yetersiz olduğunu söyleyerek seçime itiraz etmiştir.

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İmamoğlu, AKP’ye karşı zafer kazanarak Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuştur...

Yıldırım, CHP’ye karşı yenilerek İzmir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmiştir.

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İmamoğlu, propagandaya başladığı andan itibaren, söylem ve eylemlerini aynı çizgide dürüstçe sürdürmektedir...

Yıldırım, başta, Meclis Başkanlığı ve siyaset-seçim ilişkileri hakkında tutarsız ve kabul edilemez söylem ve eylemler sergilemiş, bu tutumunu sonra da, gerçeklere uygun olmayan “çaldılar” söylemiyle sürdürmüştür.

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İmamoğlu, seçim propagandasını, partisiyle birlikte tek başına götürmektedir...

Yıldırım, propagandasını başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı olmak üzere tüm iktidarın desteğiyle sürdürmektedir.

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İmamoğlu, bütün İstanbulluları kucaklayacak bir tutum ve davranış sergilemektedir...

Yıldırım, iktidarın adayı olarak sadece kendi seçmenlerine hitap etmektedir.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’un sorunlarına demokratik çözüm önerilerini temsil etmektedir.

Binali Yıldırım, İstanbul’u 25 yıldır yöneten iktidar olarak, doğrudan doğruya mevcut sorunları temsil etmektedir.

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İmamoğlu İstanbul’un sorunları için orijinal çözümler önermektedir.

Yıldırım, İmamoğlu’nun çözümlerini taklit etmektedir.

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İmamoğlu, halkın, milletin desteğine sahiptir.

Yıldırım, “Parti Devleti”nin desteğine sahiptir.

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İmamoğlu, barışı, sevgiyi, demokrasiyi temsil etmektedir.

Yıldırım, kutuplaşmayı, zıtlaşmayı, kavgayı, otoriterliği temsil etmektedir.

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İmamoğlu, halkla yüz yüze, empatik ve sempatik bir ilişki yürütmektedir...

Yıldırım, arkasına devleti almış olarak halkla soğuk bir ilişki yürütmektedir.

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Ekrem İmamoğlu gençtir, dinamiktir, başarılıdır...

Binali Yıldırım, yaşlıdır, yorgundur, başarısızdır.

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İmamoğlu umut dolu gelecektir...

Yıldırım umutsuz ve küflü geçmiştir.