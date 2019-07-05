Hüseyin Baş oturur oturmaz fıkra anlatmaya başlardı. Erdal Öz fıkra anlatmak için telefon ederdi. Çok gülerdim. Ama hiç güldürücü fıkra bilmesem de bir fıkra anlatabilirim. Temel’e sorarlar:

- Güzel mi olmak istersin yoksa budala mı?

- İkincisinu isterim.

- Neden?

- Çünkü güzelluk geçicidur!

Bu misal bir şey başıma geldi: Üyesi olduğum Mallarmé Şiir Akademisi’nin (Fransa) başkanı büyük şair Eugène Guillevic (1907- 1997), bir gün (1986) Nobel Ödülü üzerine konuşurken, birden “Özdemir, gençliğimde bana Nobel’i almak mı yoksa yakışıklı olmak mı isterdin diye sorsalardı, yakışıklı olmak istediğimi söylerdim. Memlekette adımı taşıyan bir lise var ama nafile” demişti. Çok çirkin bir insan değildi ve çok çapkındı.

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O hesap! Ama sözü AKP’nin özellikle de R.T. Erdoğan’ın imam hatip ve kadın saplantısına getirdiğim zaman, nereden nereye diyeceksiniz şimdi... İlişki kuramazsanız keyf sizin. Japonistan’ın Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde kendisine bir vesile ile fahri doktora unvanı verilmiş... Gördüğünden göz kirası istercesine “Ben de kadın üniversitesi isterim” diyor. Okey! Emriniz olur! Bu gidişle, sadece kadınların çalıştığı fabrikalar, devlet daireleri de isteyebilirsiniz. Bayan Üniversitesi tuhaflığını şimdilik ihmal edelim. Ama imam hatip işini ihmal edemeyiz. Bir hatırlatma: Japonya’da başarısız yöneticilerin intihar etmesi geleneği de var.

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İmam ve hatiplik konusunda yayımladığım İmam Hatip Saltanatı ve İmamokrasi (Tekin Yayınları, 2015) adlı kitabımı belki okumuş olabilirsiniz. Hürriyet gazetesinden atılmama yol açan yazılar vardır içinde. Erdoğan’ın imam hatiplerle ilgili çağdışı tutkusu otopsi masasına yatırılmıştır. İşin evrensel ve pedagojik yanlışlık faslına geçmeden sıradan bir soru soracağım: Erdoğan bütün ortaöğretim okullarının imam okulu olmasını istiyor. Bütün ortaöğretim okullarının askeri okul olmasını Reis cenapları ister mi, siz de ister misiniz? Başta Kuleli olmak üzere bütün askeri liseleri neden kapattı? Galiba gençlerin doktrine olmamaları için, değil mi? Peki, din eğitimi ve öğretiminin neden liseden sonra yükseköğrenimde başlamasına karşı? Efendim, Kuran ezberlemek için 4 yıl kısa süreymiş. O zaman ilahiyat fakültelerini 10 yıla çıkar. Son altı yılında maaş öde! İmam hatip okullarında Arapça öğrenilseydi (öğretilseydi) tercüman kullanmak zorunda kalmazdınız. Dini yeterince bilseydiniz, bunca kötü iş yapamazdınız.

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İmamokratlara sorarsan, dünyevi (kamusal) işleri ulemaya ve fakihlere (fıkıhçılara) sormak, hadislere bakmak gerekirmiş. Laik bir cumhuriyette Kutsal Kitap’a da bakmak gerekmez. Din bireysel bir olgudur, durumdur, Erdoğan’ın dediği “nokta”dır. Kamusal değildir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti halkı bir “ümmet” değil, vatandaş topluluğudur. Ümmet dinsel alana aittir. Vatandaş laik devletin uyruğudur. Bilmem anlatabildim mi? Ulus(al) devlet, beynelminel (enternasyonal) olan ümmet fikrini kabul etmez. Bilmem iyi anlatabildim mi?

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İmam hatip okulları fiyasko ile sonuçlandı. Mal meydanda! Mezunları nal topluyor! Somut ve reddedilemez kanıt bizzat AKP iktidarı olmalı. Personelinin neredeyse tamamı imam hatip mezunu.

Genel bir hatırlatma: AKP’nin 17 yıldır ihlal ettiği, anayasanın 174. maddesi tarafından korunan Devrim Yasaları’nın çiğnenmesi bir anayasal suçtur ve Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) Devrim Yasaları’nın başında yer almaktadır. Laik liselerin yerine imam hatip okullarının açılması büyük bir anayasal suçtur. Hesap verme yeri de Yüce Divan’dır.

Sonuç: Tıpkı güzellik gibi iktidar da geçicidir, ama anayasal suç kalıcıdır. Bile bile anayasal suç işlemeye gelince: Budalalıktır!