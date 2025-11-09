Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşin aslı
Özdemir İnce
Son Köşe Yazıları

İşin aslı

09.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Kürtçülerin, Türkiye’nin demokrasi bağlamında atacağı ilk adımın “ilkokuldan üniversiteye Kürtçe anadilde öğrenim hakkının anayasada yer alması talebinin yerine getirilmesi” olduğunu biliyoruz. Bu talep yeni değil. Ta 24 Ekim 2006 tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun Uluslararası İlişkilerden Genişleme Sorumlusu ve yakından tanıdığım Alain Servantie’ye Hürriyet gazetesi yazarı olarak aşağıdaki mektubu (mesajı) göndermişim. Okuyalım:

“Cher Alain Bey,

Je suis trés content de trouver l’homme que je cherchais depuis longtemps. C’est vous! D’apres les militants kurdes et intello-turcs prokurdes, EU demante pour les Kurdes de la turquie l’enseignement en (dans la) langue maternelle de l’école maternelle jusqu’a la fin de l’université. C-a-d une deuxieme langue officielle. D’apres moi, EU demande pour les minorites de la Turquie ‘le droit d’apprendre librement sa langue maternelle’. J’ai cherché dans les textes d’EU mais je n’ai pas pu trouver une phrase qui demande un enseignelent en (dans la) langue materneile. Dans le ‘Report on Turkey’s progress towards accession [200612118 (lNl)] of the European Parliement’ (13.9.2006), dans 36. article, a la fin de la phrase j’ai lu: ‘...the free exercices of their cultural and educational rights by the Kurds’ Rapporteur: Camiel Eurlings. Voudriez-vous m’expliquer que-çe qu’il y a dans le panier de ‘educational rights’?

Amicalemet, Özdemir”

“Değerli Alain Bey,

Uzun süredir aramakta olduğum kişiyi bulduğum işin çok mutluyum. O kişi sizsiniz! Kürt militanlara ve Kürtçü Türk entelektüellerine göre Avrupa Birliği, Türkiye Kürtleri için anaokulundan üniversiteye kadar anadilde öğrenim hakkı yani ikinci resmi dil hakkı istemektedir. Bana göre Avrupa Birliği (AB) Türkiye’deki azınlıkları için ‘Ana dillerini özgürce öğrenmek hakkı istemektedir.’ ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmak için yaptığı ilerlemeler konusunda [20061218 (INI)] hazırlanan rapor’un 36. maddesinin sonunda ‘Kürtlerin kültürel ve öğrenim haklarını özgürce kullanması...’ ifadesini okudum. (Raportör: Camiel Eurlings)

‘Öğrenim hakkı’ sepetinde neler bulunduğunu bana açıklar mısınız?”

ALAİN SERVANTİE’NİN MESAJI:

“Cher Özdemir Bey,

L’Organisation de l’éducation nationale est une compétence des Etats membres, et l’Union n’intervient pas dans les programmes, ni a fortiori dans les langues officielles d’un pays (voir le traitement fait aux Russophones en Lettonie et Estonie: le russe n’est pas reconnu comme langue officielle, et l’Union a accepté que les populations russophones soient encouragées à apprendre la langue nationale, tout en insistant qu’ils puissent continuer à avoir un accès à l’enseignement dans leur langue maternelle - ce qui veut dire qu’un accès à l’enseignement en langue maternelle doit être possible, sans qu’on puisse préciser les conditions - ce sont les ‘educational rights’ du rapport de Camiel Eurlings (qui est traduit en français ‘droits linguistiques et culturels’”

ALAİN SERVANTİE’NİN MESAJI: 

“Değerli Özdemir Bey,

Ulusal eğitimin (öğretimin) örgütlenmesi üye devletlerin yetkisindedir ve birlik, müfredata veya a fortiori (haydi haydi) bir ülkenin resmi dillerine müdahale etmez (bknz. Letonya ve Estonya’da Rusça konuşanlara muamele: Rusça resmi dil olarak tanınmamaktadır ve birlik, Rusça konuşan nüfusların ulusal dili öğrenmeye teşvik edilmesini kabul etmiş ancak anadillerinde eğitime erişiminin, koşullar belirtilmeden mümkün olması gerektiği anlamına gelir. Bunlar, Camiel Surlings raporunun (Fransızcaya ‘dilsel ve kültürel haklar’ olarak çevrilmiştir) ‘eğitim hakları’dır.”

Bu konuda yüzlerce sayfa yazı yazdım. Bunlardan biri “Türkiye’nin Sırat Köprüsü Açılım Masalı (Tekin Yayınları, 2015)” adlı kitabımın 24 ve 25. sayfalarında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin bu konuda almış olduğu kararı okuyalım:

“Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm -eğitim alanındakiler de dahil olmak üzerekaldırılmalıdır.” (“Ensure cultural diversity and guarantee cultural rights for all citizens irrespective of their origin. Any legal provisions preventing the enjoyment of these rights should be abolished, including in field of education.”)

Görüldüğü gibi Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinin kaldırılarak Kürtçenin eğitim-öğretim dili olmasını istemiyor. Avrupa Birliği, vatandaşların kültürel haklarının devlet tarafından güvence altına alınmasını istiyor. Vatandaşların, devletin resmi dili olmayan anadillerini öğrenme talepleri bu güvencenin kapsamına girmez mi? Galiba giriyor. Ama Kürtçenin Türkiye Cumhuriyeti okullarında eğitim ve öğretim dili olması bu güvencenin kapsamı dışında. Zaten hükümet de “Kürtçe eğitim ve öğretim dili olması şöyle dursun seçmeli ders bile olamaz!” diyor. Buna karşılık, kışkırtılmış öğrenciler de Kürtçenin eğitim-öğretim dili ya da seçmeli ders olması için dilekçe veriyorlar. (Hürriyet, 3 Şubat 2002)

***

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türklerden ve Kürtlerden başka etnik topluluklar da var: Lazlar, Çerkezler, Araplar, Boşnaklar, Nusayriler, Asuriler, Romanlar, Kıptiler vb. Ancak anayasaya göre bunların hepsi “Türk üst kimliği”nin şemsiyesi altında yer alırlar ve devletin resmi dili olan Türkçe vatandaşların hepsinin eğitim ve öğretim dilidir. Uluslararası yasalara göre de durum budur. Kürtler Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde topluca yaşasalardı durum farklı olmazdı. Bu nedenle bir hak isterken yerel ve uluslararası yasaları bilmek gerekiyor. Ayrıca şunu da çok iyi bilmeli ve asla unutmamalı: Kürtçe anadilde öğrenim hakkı istemek en azından özerlik ya da federasyon yani “bölünmek” anlamına gelir ki kendileri bilir. Ben sadece resmi dil Türkçe dışında bir “anadilde öğretim yapan ayrı bir okul” istemenin ne anlama geldiğini öğretmek için yazdım, yazıyorum.

İlgili Konular: #eğitim #kürt

Yazarın Son Yazıları

İşin aslı

Kürtçülerin, Türkiye’nin demokrasi bağlamında atacağı ilk adımın “ilkokuldan üniversiteye Kürtçe anadilde öğrenim hakkının anayasada yer alması talebinin yerine getirilmesi” olduğunu biliyoruz.

Devamını Oku
09.11.2025
Bir kez daha emriniz olur!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili olarak düşüncelerini eleştiriyor.

Devamını Oku
07.11.2025
Kurtarıcının adı toryum (3)

CERN’in (European Center for Nuclear Research-Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkesi) evrenin oluşumuyla ilgili olarak yapmaya başladığı deney Türkiye’yi birden bilim dünyasının göbeğine getirdi.

Devamını Oku
02.11.2025
Kurtarıcının adı toryum (2)

Özdemir İnce: Uranyum bu kadar belalı bir madde, tehlikeli, radyasyon yayıyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Dreyfus A la Turca

Hüseyin Gün 4 Temmuz 2025 günü tutuklandığına göre işlem çok daha önce başlamış olmalı. Demek ki Merdan Yanardağ’ın casusluğu (!) o günden çok daha önce belli olmuş olmalı. Öyle değil mi? Gecikme operasyon icabı mı aceba? Yoksa kerrat cetvelini (çarpım tablosunu) bilmeyen kasap hali mi?

Devamını Oku
28.10.2025
Kurtarıcının adı toryum (1)

21 Ekim 2025 Salı günü yayımlanan “Toryum dedikleri şey” başlıklı yazımla “toryum” adlı ender elementle tanıştınız.

Devamını Oku
26.10.2025
Bir kez daha toryum denen mucize

Gazetelerde, kitaplarımda yayımlanmamış yazı(lar) da var zulada.

Devamını Oku
24.10.2025
Toryum dedikleri şey

Ülkemizde edebiyattan en ince bilimlere kadar tuhaf bir alışkanlık vardır.

Devamını Oku
21.10.2025
Dilini eşek arısı soksun!

Eşek arısının nasıl soktuğunu çok iyi bilirim.

Devamını Oku
19.10.2025
UYANIN

Uyanın, uyanın artık, ey yitik insanlar!

Devamını Oku
17.10.2025
Yerçekimi

Yerçekimi denen şeyi ben bulmadığım için ortak mal Vikipedi’ye başvurarak tanımını bilginize sunuyorum.

Devamını Oku
14.10.2025
Sorumluluk

Biraz önce en küçük kardeşim Bülent telefon etti.

Devamını Oku
12.10.2025
Comandante Che Guevara

Deniz kıyısına oturup da denize girmediğim, içki içtiğim günler.

Devamını Oku
10.10.2025
Sisifos olarak

Okuyacağınız yazı 6 Eylül 2020 günü gazetemizde yayımlanmış.

Devamını Oku
07.10.2025
Gündelik hayat ve kuralları

Uzun süredir, gündelik hayatın türlüsüyle, sağlık işleriyle, bilgisayarımla, internetle, telefon santralcılarıyla, sekreterlerle başım hiç de hoş değil.

Devamını Oku
05.10.2025
Yürrü kerreste müdürü

Mersin’de, çocukluğumda, o zamanlar adı Bozkurt olan caddenin üzerindeki Büyük Çıkmaz Sokak’ta (artık çıkmaz değil) otururduk.

Devamını Oku
03.10.2025
Düşman bile yapmaz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğal zenginlikleri ve tarihi mirasıyla dünya çapında ilgi gören Muğla’nın, rant uğruna tehdit altında olduğunu söyledi.

Devamını Oku
30.09.2025
Müslüman birey yoktur*

Defterlerimden birine yazdığım ancak kaynağını yazmayı ihmal ettiğim alıntı şöyle...

Devamını Oku
28.09.2025
Zırva tevil götürmez (2)

Zırvalıkla ilgili ilk yazıyı 29 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet gazetemizde yayımlamıştım.

Devamını Oku
26.09.2025
RTE ne yapmak istiyor?

Basından bir haber: “Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki sarayında toplandı. Saat 14.30 sıralarında başlayan ve iki saat süren toplantıda, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ve Meclis’te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden süreç, orman yangınları ve Gazze gibi başlıklar görüşüldü. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, CHP’ye seslenerek ‘Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama süreci yokuşa sürmenin affı olmaz. Süreç, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır’ dedi.”

Devamını Oku
23.09.2025
Emekliler ve iktidar

Televizyonların emeklilerin hal-i pür melalini tanımlayıp aktarmak için seçtikleri insanların neredeyse tamamı garip bir ruh durumu içinde.

Devamını Oku
21.09.2025
Mahşer günleri

Bu yazıyı yazmaya değerli ve genç yoldaşım Zülâl Kalkandelen’in 3 Eylül 2025 günlü Cumhuriyet’te yayımlanan “Ortadoğu kazanı fokurduyor” başlıklı yazınında yer alan Cengiz Çandar’la yapılan söyleşiden aktardığı şu bölümü okuyunca karar verdim...

Devamını Oku
19.09.2025
Din ve tarafsızlık

Hemen yazalım sonra neyin ne olduğunu açıklayalım: Teokratik yönetimde devlet başkanı genellikle bir dini liderdir.

Devamını Oku
14.09.2025
Rezillik, utanmazlık, alçaklık

31 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet’in birinci sayfasındaki “Zafer coşkusu” manşetin altında yer alan utanç verici haber şöyle...

Devamını Oku
12.09.2025
İmdaat soyguncu vaaarrr!

Google’a “Türkiye’de bilgisayar tamircileri odası var mı?”, “Bilgisayarcılar sendikası var mı?” diye soracaktım.

Devamını Oku
09.09.2025
Tohumu olmayan hiçbir şey olamaz (2)

Türkiye bu kıyametten kurtulabilir mi?

Devamını Oku
07.09.2025
Tohumu olmayan hiçbir şey olamaz (1)

Gazetede yayımlanmayan epeyce eski bir yazıyı, affınıza sığınarak huzurunuza getiriyorum.

Devamını Oku
05.09.2025
Kime kızmalı

R.T. Erdoğan’dan sonra Türkiye’nin ikinci sorunu sanki (kimilerine göre iktidarın gözdelerinden biri olan) holding sahibi Mehmet Cengiz. “Gözü doymazcasına bir şeyler istiyor ve iktidar ne isterse veriyor” diyorlar.

Devamını Oku
02.09.2025
Önsöz olarak son söz

15 ve 17 Ağustos 2025 günlerinde üstat Sadri Maksudi Arsal’ın Teokratik Devlet ve Laik Devlet adlı kitabından aynen aktararak “Eski Türklerde din (1, 2)” başlığıyla yayımlamıştım.

Devamını Oku
31.08.2025
Zırva tevil götürmez!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcisi Barış Oktay’ın yaptığı konuşmada yer alan talimatlar şöyle...

Devamını Oku
29.08.2025
Aydın ve transfer aklı

Aydın kenti bizim aile için çok özeldir.

Devamını Oku
26.08.2025
Hilafet işleri başkanlığı

Yapıp ettiklerine, konuşmalarına baktıkça “Diyanet İşleri” değil de “Hilafet İşleri” başkanı dememiz gereken zat ki namı Prof. Dr. Ali Erbaş’tır, şöyle buyuruyor fetvasında...

Devamını Oku
24.08.2025
Ekümenik mi, değil mi?

Bir zamanlar, ilkokulda, anaç öğretmenlerimiz yaramaz çocukları tanımlamak için “müziç mahluk” derlerdi.

Devamını Oku
22.08.2025
Kadınların kılık ve kıyafetlerine dair

Muhterem Diyanet İşleri başkanı, 1 Ağustos 2025 günü yayımlanan ve “Haya: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı hutbesine aşağıda okuyacağınız iki paragrafla başlamaktadır:

Devamını Oku
19.08.2025
Eski Türklerde din (2)

“Bu gözlemler yedinci yüzyıla aittir...

Devamını Oku
17.08.2025
Eski Türklerde din

Değerli okur, 22 Temmuz 2025 günkü yazımda Sadri Maksudi Arsal’ı Cumhuriyet devrimcisi entelektüel yazar kimliğiyle tanıtmıştım.

Devamını Oku
15.08.2025
Şovenizm nedir?

Okuyacağınız yazının anlamsal yerine oturması için üç tanım yapmamız gerekiyor:

Devamını Oku
12.08.2025
Redde reddiye!

Bu yazıyı Yılmaz Özdil kardeşin 30 Temmuz 2025 günlü ve “Komisyon” başıklı yazısından esinlenip yararlanarak yazıyorum, kendisine çok teşekkür ederim.

Devamını Oku
10.08.2025
Ulusların kendi kaderini tayin hakkı

Dr. Doğan Kılınç’ın Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde (C.XII, Y.2008, Sa.1-2 949) “Self Determinasyon İlkesinin Azınlıklar Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinden aktarıyorum:

Devamını Oku
08.08.2025
Lingua franca

Lingua franca ya da geçer dil, ortak bir dili ya da lehçeyi paylaşmayan insanların birbiriyle iletişim kurmak için kullandığı ortak dildir.

Devamını Oku
05.08.2025