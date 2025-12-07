Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vehim denen şey
Özdemir İnce
Vehim denen şey

07.12.2025 04:00
1. Gerçekte var olmayan fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan düşünce ve zan.

2. Kötü ihtimalleri düşünüp kurma, evham, vesvese, kuruntu.

3. Yersiz korku ve zan, şüphe.

4. Vehmetmek: Kötü ihtimalleri düşünüp korkmak.

***

Devlet Bahçeli hazretlerini yine kızdırıp köpürtmüşler. Konu şu: Ülkemizi ziyarette olan 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700’üncü yılını kutlamak amacıyla düzenlediği ayine MHP itiraz etmiş. Neden? “Neden”i pek karmaşık, dayanaksız ve dayanıksız.

30 Kasım 2025 tarihli Sözcü gazetesi Devlet Bahçeli’nin tepkisine önemli bir yer ayırmış: “Bahçeli’den ayine tepki: Kuruluş Orhan İzleyin./ 14. Leo’nun İznik Konsili’nin 1700. yılında düzenlediği ayine MHP’den itiraz geldi.”

Hâlâ kullanıp söyleniyor mu bilemem, benim çocukluğum ve gençliğimde “polim yapmak” diye bir deyiş, deyim vardı. “Harbilik” ve “dobralık”ın tersi olarak kullanılırdı. Bahçeli’nin davranışı “semerini dövmek” misali. Sen AKP’nin koskoca stepnesi değil misin, aç telefonu ortağına “Lan oğlum bu ne iştir” de,“Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmam” de. “Dediklerimi yapmazsanız istepneliği bırakırım” diye gözlerini korkut, meydan oku falan.

Basından alıntılar:

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ziyaretin tarihi ve dini ayrışmaları kaşımaya yönelik olduğunu ileri sürerek “Hıristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” dedi.

- “Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle İznik’te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul’a döndü. Papanın cumartesi sabahındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi olurken ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek Hıristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi.”

MHP’den İznik’teki ayine sert tepki: Papanın Türkiye ziyareti siyasi gündeme de yansıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyareti sert sözlerle eleştirdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, “Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hıristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir” dedi.

Yalçın, “Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hıristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, ATV’de yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı aradığını da duyurdu.

Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı, liderimiz sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayınlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın genel başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

***

Bu tepkiyi okuyunca MHP cenahındaki bu vehim kumkuması karşısında çok şaşırdım ve aklıma veciz atasözlerimizden “Mal sahibi mülk sahibi hani onun ilk sahibi” geldi. “Malı mülkü yüzünden kendini üzüntüye kaptırmamak ya da mal mülkle övünmemek gerekir” anlamında.

Dünyanın tarihsel döneminden itibaren şimdi Türkiye olarak adlandırılan Anadolu’dan kimler geldi kimler geçti? İlkin şunu bilelim ki “Anadolu”, eski Helen dilinde “Güneşin doğduğu yer” anlamındadır. Anadolu’ya Türkiye adını Avrupalılar vermiştir. Marco Polo “Türkiye” diye yazar.

Hititler, Luviler, Palalar, Kapadokyalılar, Amiseniler, Kasesler, Karyalılar, Katalonyalılar, Kilikyalılar, Denyenler, Komageneliler, İsauryalılar, Lelegestliler, Likaonyalılar, Likyalılar, Lidyalılar, Kaystroslular, Kiboslular, antik Filistinliler, Pisidyaliyar, Pamfilyalılar, Homonadlar, Sideliler, Truvalılar vb. Bunların tamamı bizim atalarımız. Türkler, Anadolu’ya gelince bunlarla evlendiler. Tamamı halalarımız, dayılarımız, emmilerimiz, teyzelerimiz, eniştelerimiz, kirvelerimiz... Birkaç yüzyılda tamamı Türkleşti, Müslümanlaştı.

Anadolu’da milattan önce Helen kolonileri vardı: Amasra, Hieron, Armene, Aspendos, Alabanda (antik kent), Holmi, Idyros, Kizikos, Mallus, Misis, Neonteichos, Tielon...

Anadolu’ya Araplar ve Türkler gelmeden önce 5-6 milyonluk Hıristiyan nüfus yaşamaktaydı. İznik, orada yapılan konsiller dolayısıyla Hıristiyan âlemi kadar Türkiye için de önemlidir. Orada ayin yapmaları bizden toprak kapma niyetlerinin göstergesi değildir. Tapusu bizdedir. MHP’nin bu anlamsız tepkisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Hıristiyan vatandaşlarını üzer ve korkutur. “MHP iktidara gelirse halimiz nice olur?” diye ürkmezler mi? MHP’nin ırkçılığı gizleyen bu din ayrımcılığı seçmen üzerinde olumlu etki yap(a)maz, kendisine müşteri kazandıramaz. Seçmen kazanmak istiyorsa hemen AKP’nin stepnesi olmayı bırakmalı, soy-sop hesabı yapmadan demokrasi ve özgürlük yolunda tek başına yürümelidir.

