Bir kez daha toryum denen mucize
Özdemir İnce
Bir kez daha toryum denen mucize

24.10.2025 04:00
Güncellenme:
Gazetelerde, kitaplarımda yayımlanmamış yazı(lar) da var zulada. Hürriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazdıktan sonra bir “site” kurmuş orada yazmıştım. Şimdi zaman zaman o yazılara başvurmaktayım. Okuyacağınız yazı (25 Aralık 2014) bunlardan biri:

Uzun zamandır yeni yazı yazmıyorum. Bu ayın başında konferans vermek için Sicilya’ya (İtalya) gittim. Daha sonra, bir süre, Ülker’le Floransa’da dolaştık.

Ama aslında, kasım ayı başından bu yana, yeniden yayımlanacak 6-7 kitabımın okumalarıyla, baskıya hazırlıklarıyla uğraşıyorum.

Aslına bakarsanız, şu anda Türkiye’de olanlarla, ülkenin başına gelenlerle ilgili yeni bir yazı yazmama da gerek yok. Olanların, olacak olanların cevabını, çözüm yollarını en azından 25 yıldır yazmışım. Her durum için zulada birden fazla yazı var. Hepsi fırından yeni çıkmış somun gibi taptaze, yepyeni... Bunları yayımlıyorum işte...

Mersin’den bir arkadaşım, Celal Soycan, bir e-posta gönderdi: Mersin milletvekili İsa Gök TBMM’de Mersin’de inşa edilecek olan nükleer reaktörle ilgili bir konuşma yapmış ve benim toryumla ilgili yazılarımı anarak bana teşekkür etmiş. Nükleer enerjinin sakıncalarının tartışıldığı, santrallarla ilgili sözleşmelerin imzalandığı günlerde, bu yazılar anımsanmayı ve yeniden okunmayı hak ediyorlar. Çok gerekli ve yararlı. Bu nedenle, söz konusu yazıları sitede tekrar yayımlamanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu düşündüm.

Özdemir İnce

25 Aralık 2014

***

ENGİN ARIK

Engin Arık (14 Ekim 1948, İstanbul-30 Kasım 2007, Isparta), tanınmış bir Türk parçacık fizikçisisi ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nün eski profesörü.

14 Ekim 1948’de İstanbul’da doğdu. Atatürk Kız Lisesi’ni 1965 yılında bitirdi. Arık 1969’da İstanbul Üniversites’nden matematik ve fizik diploması aldıktan sonra, aynı üniversitenin Kuramsal Fizik Kürsüsü’nde öğrenci asistanı olarak çalışmaya başladı.

Engin Arık, deneysel yüksek enerji fiziği alanında Pittsburgh Üniversitesi’nde 1971’de master (MSc), 1976’da doktor (PhD) unvanı aldı. Doktora çalışmasının ana temasını değişik elementler üzerine hyperon demeti yollanarak gözlenen rezonansları oluşturuyordu. 1976- 1979 doktora sonrası araştırmacı olarak Londra Üniversitesi ve Rutherford Laboratuvarları’nda hidrojen hedef üzerine yollanan pion demeti ile exotic delta oluşumlarını inceleyen deneylerde yer aldı.

1979’da Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne girdi. Deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarla 1981 yılında doçent oldu. 1983’te, Control Data Corporation’da iki yıl çalışmak üzere üniversiteyi bıraktı ve ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne dönerek 1988’de profesör oldu.

Arık, 1997 ve 2000 arasında Viyana’da Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşu olan Comprehensive Test Ban Treaty Organization’da “radionuclide” görevlisi olarak çalıştı. 1990’dan sonra CERN’deki çalışmalara katıldı. ATLAS ve CAST deneylerine katılan Türk bilim insanlarına liderlik yaptı. Arık, deneysel yüksek enerji fiziği alanında yüzün üzerinde makale yayımlamış, yüzlerce atıf almıştır. Aynı zamanda Türk Ulusal Hızlandırıcı Projesi’nin de yürütücülüğünü yapan Arık, 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta’daki uçak kazasında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi’nde kendisiyle aynı bölümde profesör olan Metin Arık ile evliydi ve iki çocuğu vardı.

Sadece deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarla sınırlı kalmayan Arık, Türkiye’de çok önemli rezervleri bulunan toryum madeninin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleri ve çalışmalarıyla tanındı. Bu doğrultuda, Türkiye’nin toryum ile elektrik enerjisi üretebilme olanağına kavuştuğunda trilyonlarca varil petrole eşdeğerde bir enerji kaynağının sahibi olacağını ileri sürdü.

“Bildiğim kadarıyla, toryumun 21. yüzyılın en stratejik maddesi olması büyük bir olasılık. Eğer 2005 yılına kadar yapılması planlanan yeni tip nükleer enerji santralları gerçekleşirse, toryum bir numaralı element olacak. Çünkü yeni tip reaktörlerde yakıt olarak kullanılacak. Eğer biz toryum ile elektrik enerjisi üretebilmek olanağına kavuşursak, bu trilyonlarca varil petrole eşdeğerde bir enerji kaynağı olacak.” (Engin Arık. Özdemir İnce, Hürriyet Pazar, 27 Temmuz 2002) (Vikipedi, özgür ansiklopedi)

İlgili Konular: #Hürriyet #Aydınlık gazetesi #Engin Arık #Cern

