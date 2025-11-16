Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Entel-dantel Özdemir Bey’in itirazı
Özdemir İnce
'Entel-dantel Özdemir Bey'in itirazı

16.11.2025 04:00
Güncellenme:
“Eşit anayasal vatandaşlık. Avrupa görmüş Özdemir Bey! Aydın Özdemir Bey! Enteldantel Özdemir Bey! Kürtler sizinle eşit olmak istiyor. Yani sizin sahip olduğunuz bütün insani haklara, ‘İNSANİ HAKLARA’ Kürtler de sahiplik istiyor. İsteyen her halk anadilini eğitim dili olarak kullanmalı. NOKTA.” (@medenioruc4047)

Okuduğunuz okur e-postası ikinci okuyuşumda bana yazının adını ilham etti. İlk okuyuşumda yazacağım yazıya, sokakta annesinin elini tutarken “Dondurmaaa is-te-rim, dondurmaaa!” diye tepinmesini ilham edecek bir başlık düşünüyordum. Edepsiz bir çocuk!

Ey (@medenioruc4047)! Kürtler benimle (ben kimsem) eşit olmak istiyormuş... “Siz” denen kişi eğer Özdemir İnce olarak bensem, benimle eşit olamazsınız, çünkü eşitlik denkliktir. Ayrıca benimle eşit olarak ne yapacaksınız? Ama durum böyle değil, beni Türklerin temsilcisi yapıyorlar, işte bu olmaz. Önce ben istemem bunu, sonra ahali istemez... Ama geçelim bunları. Önce terbiyenizi takının. “Entel-dantel Özdemir Bey” ile asla eşit olamazsınız. Google’da biyografimi okursanız ne demek istediğimi kolayca anlarsınız. “Entel-dantel” dediğiniz “aydın” Özdemir Bey 12-18 yaşları arasında 418665 Sağlık Sigortası numarasıyla Çukurova Sanayi İşletmeleri’nin iplik fabrikasında “çocuk işçi” olarak 14- 02 // 02-14 vardiyalarında çalıştı. Çalıştı çünkü babası ağa, şeyh, şıh, tüccar ve fabrikatör değildi. O fabrikada çalışırken sınıf arkadaşları Fındıkpınarı ve Gözne yaylalarında fırına tava verip keyif çatıyordu. Ben buna karşın 5 numara gaz lambasında, masasız, sandalyesiz bir evde liseyi bitirdim. Şimdiki Gazi Üniversitesi’nin anası Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Fransızca bölümünü bitirdim. Fransızca öğretmeniyken sınav kazanıp Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı bir enstitüyü bitirdim. 1967’den itibaren iktidardaki hükümet beni aforoz etti. Bunun üzerine hayatım cehenneme döndü. Ama cehennem zebanilerini tuşla yendim ve 1969 yılında TRT Televizyonu kurulurken kurucu kadro içinde yer aldım. Gerisini merak eden internette araştırma yapar. Benimle eşit olmak istiyorsanız benim gibi Sırat Köprüsü’nden geçeceksiniz. Öyle yağma yok!

Anayasa ve yasalara göre “Kürtler” benimle eşit ama bu haklarını kullanamıyorsa bunda benim bir suçum yok! Var mı? Ben ölçü değilsem, bu Kürt kökenli Cumhuriyet vatandaşı kendisi gibi Kürt olmayan vatandaşlarla mı eşit olmak istemekte? Ancak benim aklımın almadığı şu Medeni Oruç Bey hangi hakla bütün Kürt kökenli yurttaş-vatandaşlar adına konuşmakta?

Kürtler hangi konuda ayrımcılığa hedef olmakta? İşte mi, okulda mı, maaşta mı, ücrette mi, askerlikte mi, banka hesabı açarken mi, yoksa sürücü ehliyeti alırken mi? Anadilde okul ve öğrenim dondurması mı? İşte bu sadece Türkiye’de değil, üniter ulus devletlerin hiçbirinde mümkün değil! Ha, İspanya gibi özerk bölgeli devletlerde, federasyon oluşturan federe devletlerde olur!

Medeni Oruç Bey’den bir ricam var: İmtiyazlı vatandaşların sahip olup da kendisi gibi köken dolayısıyla mağdur olan yurttaş-vatandaşların “SAHİP OLAMADIKLARI İNSAN HAKLARI”nı bize bir sayıverse...

Ama ben istenen dondurmanın ne olduğunu gazetecilik deneyimlerime göre tahmin edebiliyorum:

1- Kürt öğenin Türk öğe gibi anayasada yer alması...

Bilgisizlik ve ilgisizlik başa bela: Kürt adı ve sıfatının, Lazlar, Çerkezler, Pomaklar, Arnavutlar, Boşnaklar, Romanlar ve Kıptiler karşısında bir imtiyazlı konumları mı var? Onların neyi eksik?

2- Tarihte torpil-morpil, kayırma-mayırma diye bir şey yoktur. Kürtler, Osmanlı döneminde devletin vassalıydılar, aşiret (kabile) toplum düzenini yüzyıllar boyunca aşamadıkları için birleşik bir toplum yapısı kuramadılar. Kürt kabileler kendi aralarında boğuşurken Selçuklular, Osmanlılar Anadolu’da devlet kurdular. Devlet kurarken de kimseden izin tezkeresi istemediler, almadılar.

Vatandaşlar anayasaya ve yasalara göre eşittir. Şikâyetçi Medeni Oruç Bey beni yararlandığım ama kendisinin yararlanamadığı insan haklarını bir sayıverse de ben fakir de öğrense! Türkiye Dingo’nun ahırı değildir, olamaz.

Okumadan âlim, yazmadan kâtip olan cühela, Cavalli-Sforza’nın “Qui Sommes-Nous?” (Biz Kimiz?) adlı insan ırkı diye ayrım olmadığını anlatan bir kitabı var, okumalarını tavsiye ederim. Fransızca bilmeyenler makineye tercüme ettirsinler. Yayınevlerine de cehalet kıran kitabı dilimizde yayımlamalarını tavsiye ederim.

***

Bilim adamları tükürüğümü alıp benim soy analizimi yaptılar. Bilim, insan denen “şey”in yemek olarak tam anlamıyla bir yaz türlüsü olduğunu söylüyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Aydın ve transfer aklı

Aydın kenti bizim aile için çok özeldir.

Devamını Oku
26.08.2025
Hilafet işleri başkanlığı

Yapıp ettiklerine, konuşmalarına baktıkça “Diyanet İşleri” değil de “Hilafet İşleri” başkanı dememiz gereken zat ki namı Prof. Dr. Ali Erbaş’tır, şöyle buyuruyor fetvasında...

Devamını Oku
24.08.2025
Ekümenik mi, değil mi?

Bir zamanlar, ilkokulda, anaç öğretmenlerimiz yaramaz çocukları tanımlamak için “müziç mahluk” derlerdi.

Devamını Oku
22.08.2025
Kadınların kılık ve kıyafetlerine dair

Muhterem Diyanet İşleri başkanı, 1 Ağustos 2025 günü yayımlanan ve “Haya: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı hutbesine aşağıda okuyacağınız iki paragrafla başlamaktadır:

Devamını Oku
19.08.2025
Eski Türklerde din (2)

“Bu gözlemler yedinci yüzyıla aittir...

Devamını Oku
17.08.2025
Eski Türklerde din

Değerli okur, 22 Temmuz 2025 günkü yazımda Sadri Maksudi Arsal’ı Cumhuriyet devrimcisi entelektüel yazar kimliğiyle tanıtmıştım.

Devamını Oku
15.08.2025
Şovenizm nedir?

Okuyacağınız yazının anlamsal yerine oturması için üç tanım yapmamız gerekiyor:

Devamını Oku
12.08.2025