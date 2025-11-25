Eski defterler son derece önemlidir. Bellek unutur ama defter asla unutmaz. Hinlik, TDK sözlüğüne göre, kurnazlık, kurnaz olma durumu, hin anlamına gelir. “Hinoğlu hin”e gelince “Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse)” anlamına gelir. Yazının üzerine oturacağı ikinci kavram olan “Herkese lolo bize de mi lolo?”nun da ne anlama geldiğini yazalım: Kubbealtı sözlüğünde oyun, dalavere olarak geçen “lololo”, TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde kendisine yer edinmiş, “Bize de mi lolo” olarak “Başkalarının hakkını yiyiyorsun, bari bize yapma” halinde deyimleşmiş. Ama yeterli bir tanım değil. “Herkese kazık atmana tanık olduk ve göz yumduk ama bir de bize kazık atmaya kalkma, bizi de enayi yerine koyma” daha uygun! Bir genelleme yapacak olursak: Özellikle de sağ siyasetçiler karşısında “Bize de mi lolo... Biz kaçın kurrasıyız!” diyecek kadar uyanık ve şerbetli olacaksın! Asla zokayı yemeyeceksin. Yedin miydi yandın. Bir ömür boyu gırtlağında kalır.

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ı iyi tanımak için Metin Sever ve Cem Dizdar’ın hazırladığı “2. Cumhuriyet Tartışmaları” (Başak Yayınları,1993) adlı kitapta yer alan söyleşide verdiği cevapları mutlaka okumak ve üzerlerinde düşünmek gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan bir soruya şöyle cevap veriyor: “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde 27 etnik grup yaşamakta. Bu 27 etnik grubun da varlıklarının tanınması gerekmektedir. ‘Türkiye Türklerindir’ gibi tezler yanlıştır. Türkiye, Türkiye’de yaşayan herkesindir. Bir inanç birlikteliği bu insanların bütünlüğünü sağlayabilir. Aksi takdirde milli bütünlüğümüzü sağlamak mümkün değildir. Temel sorunlarımız noktasında ana başlıklar olarak bunları söyleyebiliriz.”

“Türkiye Türklerindir” demek, “Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarındır” anlamına gelir. Vatandaş kimliklerinde o devletin vatandaşlarının “üst kimliği” yazar ve Türkiye Cumhuriyeti’nde üst kimlik kurucu unsur olan Türkün adıdır. Bu sadece Türkiye’de değil yedi düvelde de böyledir, yani bütün dünyada. Kendini beğenmek böyledir işte, insanı tuzağa düşürür. Bilmek ve hiç unutmamak gerekir ki Türkiye üniter bir ulus devlettir, adı da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Fransa gibi... Böyle bir devlette 27 adet etnik grup yaşamaz, 27 etnik topluluk olmaz. Olsaydı 27 özerk bölge ya da bir federasyonun 27 federe ortağından, üyesinden biri olurdu. Demek ki 1993 yılında R.T. Erdoğan bu “doğru”yu bilmiyormuş. 39 yaşında, bu 27 etnik topluluğun Türk ulusunu oluşturduğunu ve bu 27 parçanın Japon tutkalıyla birbirine yapıştığını bilmiyormuş.

R.T. Erdoğan’a göre ulusal bütünlüğümüzü, “sünni İslam” oluşturuyormuş. “Sünni İslam” ya da “Şii İslam” ümmet parantezi içinde yer alır ki ümmetin ulusal (milli) bir niteliği yoktur. Türklük ümmet bohçasında yer almaz çünkü ümmetin milliyeti yoktur. Türkiye’nin bütünlüğünü herhangi bir din değil, ulusal bilinç (Türklük bilinci) sağlamaktadır. Türklük bilinci 27 etnisiteyi içinde barındıran bir ana rahmidir. “Bilinç” yani “şuur” diyorum ki insanı insan ve vatandaş yapar. Ümmet kimliksiz ve bilinçsiz bir yığışımdan, kalabalıktan ibaretttir.

Ve söyleşi tam anlamıyla bir mahalle kahvesi sohbeti halinde devam ediyor: Hiç araya girmeyeceğim sonuna kadar okuyun:

-Milli bütünlüğün korunmasından söz ettiniz. Bu değişim süreci içerisinde eğer, ülke içinde yaşayan bazı grup insanlar milli yapı içerisinde kalmak istemezlerse ne olacak?

-RTE: Onun kararını yine halk verecek.

-Örneğin Kürtler biz ayrı yaşamak istiyoruz diyebilirler.

-RTE: Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir.

-Bağımsızlık isterlerse, tamamen ayrılmak isterlerse?

-RTE: Bu toprak üzerinde böyle bir bağımsız yapıyı kurma kudreti varsa kurar. Ama kudreti yoksa...

-Buna hakkı var mıdır? Kudreti olmayabilir...

-RTE: Bu hakkı kimden isteyeceği önemlidir.

-Hak istenmez. O hak meşrudur ya da değildir. Burada sorulan o; meşru mudur?

-RTE: Coğrafi bütünlük içinde evet ama coğrafi ayrılık içinde hayır.

-Coğrafi bütünlükten kastınız Misakı Milli sınırları mı?

-RTE: Ona da hudut tayin edemem.

-O zaman bu hak da meşru değildir diyorsunuz?

-RTE: Eyaletler sistemi içinde olur diyorum.

-Ama bağımsız bir devlet olarak tasarlayamam diyorsunuz.

-RTE: Tasarlayamam. Çünkü bu coğrafyanın mücadelesini veren sadece Kürtler olmamıştır ki.

-Ama o coğrafyada yaşayan insanların böyle bir talebi olduğunda, “Biz kendi kimliğimizle, bayrağımızla, Kazakistan, Özbekistan gibi bir ülke olmak istiyoruz” derlerse siz bu hakkı meşru bulur musunuz, bunu öğrenmek istiyorum.

-RTE: Onu meşru görmüyorum.

-Burada zikredilen milli tanımı, İslamın ümmet kavramıyla çelişik gözükmüyor mu? Ayrıca bütünlüğünü çalışmaya uğraştığınız bu sınırlar içinde siz de söylediniz değişik etnik yapılar ve dinsel gruplar var. Bunları hem ümmet çerçevesinde hem de milli devlet içinde nasıl düşünebiliyorsunuz?

-RTE: Ümmet kavramı içerisinde düşünmüyorum ki İslamın devlet planı içinde düşünüyorum. “Adil düzen” diye tanımladığım bir devlet çerçevesinde ele alıyoruz, ümmetin içinde zaten Hıristiyanın, Yahudinin olması söz konusu değil. Ama bir ümmet, Hıristiyanla da Yahudiyle de kendi hukuklarını belirleyerek yaşayabilir,

***

Soru soranlar ciddi mi yoksa dalga mı geçiyorlar, anlayamadım. Oysa hinoğlu hin sayılırım bu alanda. Yahu, varsayımlar üzerinden ciddi söyleşi mi yapılır? Kürtler “Biz ayrı yaşamak istiyoruz” derseymiş... Böyle saçma bir varsayıma cevap mı verilir!!! Ümmetin içinde Hıristiyan ve Yahudi yer almazmış. Sanki “Yer alır” diyen var.