Hakemler delirtiyor mu!

19 Ekim 2021 Salı

Geçenlerde TFF yönetimindeki bir dostla sohbet ediyorduk; konu hakemlere geldi. Çünkü tıpkı bu hafta sonu olduğu gibi 2-2.5 ay önce de gündemde hakem hataları vardı. “MHK Başkanı’na çok tepki geliyor, yıprandı, niçin Serdar Tatlı’da ısrar ediyorsunuz?” dedim. Aldığım yanıt: “Atamalarda, değerlendirmelerde sıkıntı olabiliyor insani hata bağlamında, ama Serdar Tatlı dürüst bir insan.” Evet, şu anki MHK Başkanı’nın o koltuğu işgalindeki yegâne vasfı dürüstlük. Görüldüğü üzere, “dürüstlük” de Türkiye gibi vahşi bir futbol ortamında yeterli olmuyor. O yüzden TFF Başkanı Nihat Özdemir ve sohbet ettiğim TFF yöneticisinin ivedi olarak şapkalarını önlerine koyup MHK’nin çarpık yapısını düzeltmeleri gerek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in neredeyse tamamının bu hakem anlayışına güveni kalmadı. MHK’nin başındaki isim de düdük çalan hakemler de dürüst olabilir, ama o işleri layıkıyla yapabilmek için sadece dürüstlük yetmez. Çünkü kurallar sürekli değişiyor futbolda. Yapılan yanlışlardan sürekli vazife çıkaran bir Uluslararası Futbol Birliği ve UEFA hakem komitesi var ve kendisini güncellerken, biz yerimizde sayıyoruz; hatta Danimarkalı hakem eğitmeni Jaap Uilenberg’i bile kendimize benzettik. Kafasını eğitime vereceğine, Süper Lig teknik direktörleriyle uğraşıyor. Eski seminerlerle, şimdiki hakem seminerleri arasındaki farkı sordum bir hakem arkadaşa, “Biri okyanus, öteki gölet” dedi, sustum! İşin kötüsü geçen yıl da böyleydi, Trabzonspor’un şampiyonluğunun, MHK atamalarıyla Başakşehir’e sunulduğu sezon da! Her hafta bir olay. Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Ali Şansalan’ı gören kulüpler daha maç öncesi gerilmeye başlıyor. Çünkü biliyorlar ki bu isimler ve arkadaşları gördüğünü değil, rüzgârın yönüne göre düdük çalacaklar. Hatta bu isimlerin VAR odasındaki mevkidaşları, pozisyonlarda stadı uyarmak için aşırı seçici davranacak!

Son olarak F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sabaha karşı havaalanında eline mikrofonu alıp verdi veriştirdi. Hatta yabancı hakemi dile getirdi. Ki o Ali Koç, Türkiye’de milli değerlere sahip çıkan, laik sermayeyi temsil eden bir iş insanı. Özkaynağa önem veriyorken, yabancı hakem diyorsa gerçekten hakem işlerinde büyük sıkıntı var demektir. Milli takım teknik direktörü ile yardımcılarının yabancı olmasına ses çıkarmayan Türk insanı yabancı hakeme de itiraz etmemeli. Bir paragraf da kulüpler için açalım. Canları yanınca isyan ediyorlar, haklılar bu noktada. Ancak bu MHK, hatta bu TFF ile işin yürümeyeceği gün gibi aşikârken, federasyon genel kurulunda olağanüstü seçim istemek için imza toplamayıp, yönetimi ibra eden futbolumuzun başkanları kabahati biraz da kendilerinde aramalılar. Ne demiş Albert Einstein? “Delilik, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” O yüzden isyan edeceklerine gereğini yapmalılar!