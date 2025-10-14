Tam da kritik Gürcistan maçı öncesi gereksiz krizler yaşandı futbolda. İlki Lille’de oynayıp harikalar yaratan kaleci Berke’nin, ama sakatlığı, ama kadroya girememesi nedeniyle Milli Takım kampından ayrılması ve durumun da kamuoyuna TFF’nin “İzinsiz ayrıldı” diye aktarmasıydı. Futbolcuyu ateşe atmaktır bu. Tıpkı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, hakem Arda Kardeşler krizindeki gibi yaptığı “abuk sabuk” açıklamanın benzeri. Evet, milli forma kutsaldır, Berke sakat değilse kadrodan ayrılmamalıydı, ama TFF de önce futbolcusunu korumak zorunda. Unutulmasın ki Berke(ler), “hancı”, Hacıosmanoğlu ve ekibi yolcudur futbolda. Bir diğer kriz Bulgaristan maçının 6. golünü atan İrfan Can Kahveci’nin ertesi gün F.Bahçe’de kadro dışı bırakılmasıydı. Galiba Samsun maçı sonrası soyunma odasında yaşanan kriz nedeniyle cezalandırılmış. Ancak Milli Takım’da bulunan bir isim kamptayken cezalandırılmaz! Türkiye ne yazık ki kriz yönetimini bilmiyor!

POLAT-ÖZBEK’TEN DERS

İş insanı ve Polat Vakfı Başkanı Adnan Polat, kulüp başkanı Dursun Özbek’in de katılımıyla Nusaybin’de Galatasaray Spor Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bölgedeki binlerce çocuk tesis sayesinde sporun türlü branşıyla tanışacak. Daha önemlisi hem Polat’ın hem Özbek’in açılışta yanlarına gelip fotoğraf çektirmek isteyen F.Bahçe formalı iki Nusaybinli çocuğa sıcak tavırlarıydı. Galiba Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu görüntü bu.

BATIYA AÇILAN ANIT

120. yıl etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykelinin yer aldığı anıtın açılışını yaptı G.Saray. Bazı duyguların köreldiği günümüzde önemli bir imza bu... Niçin böyle bir anıta gereksinim duyulmuştu, Dursun Özbek açıkladı: “Atatürk’ün vizyonu, Tevfik Fikret’in düşüncesi ve Ali Sami Yen’in inancı bir heykelde değil, ruh bütünlüğünde birleşiyor”. Gerçekten de öyle. Atatürk bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlığı getirdi ülkeyi kurarken, Tevfik Fikret 1908’de kendisini Galatasaray Lisesi’nin kapısına zincirleyip gerici ayaklanmaya direndi. Kulübün ve futbol takımının hamisi oldu. Ali Sami Yen, “Türk olmayan takımları yenmek, batıya açılan pencere olmak” için bir camianın temelini attı. Ve bu üç büyük anlayış dev heykelde bir araya geldi. Bu açılışı da tıpkı Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen gibi, “Mektebi Sultani” kültüründen gelen Dursun Özbek yaptı.