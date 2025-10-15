Paçalardan akan ‘demokrasi’ yalanı!

“Sayın Öcalan, bu son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu.

Zülal Kalkandelen

Arafın alacakaranlığı - Buğra Gökce

Puslu ve soğuk bir güne uyandım.

Olaylar Ve Görüşler

‘Eşit yurttaşlık’ sözündeki dil oyunu - Hürriyet Yaşar

Yeni sömürgecilik, göz koyduğu ülkelerin toplumlarında algı ve duyguları yönetmenin gücünü öğrendiğinden beri, ateşli silahlardan bile çok kullanıyor bu yöntemi.

Olaylar Ve Görüşler

Meclis, terörün sahnesi değildir! - Devrim Onur Erdağ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi.

Olaylar Ve Görüşler

ABD’nin Türkiye senaryoları

Gazetelere bakıyorum...

Barış Pehlivan

Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Mustafa Balbay

Nutuk 98 Yaşında: ‘İşte Bu Ahval ve Şerait İçinde…’

Atatürk Nutuk’u bir açılış ve kapanış döngüsüyle yapılandırır.

Sinan Meydan

Sosyal demokrat bir lider nasıl olmalıdır?

Genç arkadaşım, değerli dostum ve düşündaşım profesör Okan Toygar’ın benimle yaptığı söyleşiler toplamı bir iki hafta önce bir nehir söyleşi olarak “Hayatımız Güzeldir” başlığı ve “Ataol Behramoğlu’nun Siyasal Kimliği” alt başlığı ile yayımlandı.

Ataol Behramoğlu

Gazze, Trump İnönü ve Türkiye!

Diplomatik bir tiyatro oyunu gibiydi Gazze Barış Antlaşması.

Arif Kızılyalın

Gençlik rüzgârı

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Arif Kızılyalın

Bilgilendirme

Bilgilendirmede amaç, kamuoyunu aydınlatma, bilgi eksikliğini, oluşan veya oluşturulmak istenen bilgi kirliliğini gidermektir.

Öztin Akgüç

Yeni mevsim hızlı başladı

Eskiden orkestraların mevsime başlarken ilk konserleri için “Daha üyeler yaz mahmurluğunu üstlerinden atamamış” diye eleştiriler çıkardı.

Evin İlyasoğlu

Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.