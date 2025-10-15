Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi. Kenan, Yunus, Arda ve Eren’in sürekli artırdığı tempoyla oynanan baskılı futbol, “Çılgın Türkler” mottosunu yeniden canlandırdı. Merih’in iki golle katkı verdiği bu galibiyet, sadece skor değil, yarattığı enerjiyle de alkışı hak etti. Tribün desteği ve Bulgaristan maçının morali birleşince Play-Off’lara 180 dakika kala umut veren bir tablo ortaya çıktı. “Bizim Çocuklar” eğer böyle oynarlarsa uzatmalı da olsa 2026 Dünya Kupası’na adlarını yazdırırlar.
Gençlik rüzgârı
