Tayyip Bey ve Biz!
Arif Kızılyalın
Tayyip Bey ve Biz!

08.10.2025 04:00
Yazar Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında kırılmaya neden olan Fahim Bey ve Biz* adlı eserinde “biz” zamiriyle toplumun birçok kesimini kapsayan geniş bir çerçeveyi konu alır. Ve bu kişilerin -görüşleri- roman içinde değişiklik gösterir. Fahim Bey, Doğu ile Batı arasında gel-gitler yaşar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta TBMM açılışında çok sayıda muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldiği görüntüler, neredeyse Hisar’ın Fahim Bey ve Biz romanıyla birebir örtüşüyor; özellikle de “biz” bölümü. Öyle ki dün Erdoğan’ı en acımasız dille eleştirenler bugün Meclis çatısı altındaki bu fotoğrafta yan yana gelmiş durumdalar. Parti adı saymayayım, kendisine muhalefet diyenler de orada! Sadece Türkiye’nin en köklü partisi CHP yok o karede. Kimileri Özgür Özel’in, açılış töreni için TBMM’ye gitmeme kararıyla partisini yalnızlaştırdığını savunsa da o fotoğraftan hoşnut kalmayan herkes artık CHP şemsiyesi altına sığınıyor Türk siyasetinde. Son olarak topluma mal olmuş -siyasetten uzak duran- yazar Ayşe Kulin’in 6 oklu rozeti takması bile bu iklimin bir sonucu. GENAR ve ASAL başta olmak üzere anket şirketlerinin kamuoyu yoklamasındaki yüzde 35’lik CHP oyu da toplumsal muhalefet blokunun girdiği şekli gösteriyor.

Yeni dönemde siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin değişik mesajlar veren bu tarihi enstantane olası bir referandumun da sinyali. Ki 400 milletvekilinin bir araya gelmemesi halinde Erdoğan’ın anayasa değişikliği için referanduma gitme olasılığı çok yüksek. O yüzden CHP’nin bu kararı, “Siz hepiniz ben tek” olarak yorumlanmamalı. Bazen “ben”, ”biz”den çok daha kalabalık olabilir. Kaldı ki meydanlar aslında kimin kalabalık, kimin yalnız olduğunu ortaya koyan en doğru göstergedir.

* CHP’nin 1942 roman ve öykü ödülünde, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz eseri, Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ardından 3. olmuştur.

GIDA ENFLASYONU

Türkiye son bir yılda yine tüm Avrupa rekorlarını kırdı gıda enflasyonundaki yüzde 33.08’lik artışla. Ki TÜİK’in bu verilerini en az ikiyle çarpabilirsiniz. Gerçi iktidar 2022’deki yüzde 108’lik gıda enflasyonunu 30 bandına düşürmekle övünüyor ancak AB ülkelerindeki gıda enflasyonun 1997’den 2025’e kadar sadece 2.07 arttığını düşünürsek maliye, tarım ve ticaret bakanları ile bazı yüksek makamlardaki isimlerin bu tablodan utanmaları gerekir. Aslında utanmayı bir kenara bırakıp önlem de alabilirler. Özellikle piyasayı yöneten oligopollere yaptırım uygulayarak. Çünkü piyasayı elinde tutan birkaç büyük firmanın bu yüzde 33’lük gıda enflasyonundaki “günahları” tahminlerin çok ötesinde. Örneğin gübrede bile artık sektörün köklü isimleri değil, bu işe fahiş kâr amacıyla giren 5’li çetenin uzantılarının dediği oluyor. Ve ne yazık ki bu kesim, “tatlı” kazançtan vazgeçmeme adına, yurttaşın yediği ekmekten, peynirden, zeytinden, sütten vicdan dışı kârlar elde ediyor.

NADİR ELEMENTİN ÖNEMİ!

Trump, Erdoğan’ın ziyaretinde “nadir toprak elementerleri”nden söz etti. Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen 694 milyon tonluk rezerv, kullandırılmayan “toryum” madeninden bile değerli geleceğin dünyasında. Çin dahil tüm üretim toplumları anlaşma yapma peşinde. Özellikle elektrikli araçlardaki neodimyum ile lazer ve radarlarda kullanılan gadolinyum ve terbiyum, ulusal güvenlik bağlamında olmazsa olmazımız. Eğer, doğalgaz ya da F-16 motoru için bu elementler feda edilecekse Türkiye, geleceğini riske atar. Bu konuya sadece “tek” muhalefet partisi CHP değil, tüm yurtseverler çekince getirmek zorunda.

CUMHURİYET'İ YAŞATMAK

Atatürk’ün kurduğu -adını koyduğu- üç kurum var. Amiral gemisi Türkiye Cumhuriyeti. Dağınık bir toplumdan ulus devlet yarattı ulu önder. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye’nin kurucu partisi olsun diye harcını karmış. Üçüncüsü ise mali destekte bulunup adını koyduğu Cumhuriyet gazetesi. Ve bu üç kurum güncel zaman Türkiye’sinde çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliği ile kurucu felsefeden uzaklaştırılmak isteniyor. CHP’nin eskisinden yenisine tüm genel başkanları, yöneticileri, belediye başkanları saldırı altında. Cumhuriyet gazetesinin de maddi olarak yaşam damarları kesilmek isteniyor. Elbette o kadar kolay değil Atatürk’ün gazetesini alt etmek. Çünkü arkasında asıl sahibi Atatürkçü okurları var. CUMOK’un başlattığı ADD’nin büyük destek verdiği İmece -destek kampanyası- bu bağlamda değerlendirilmeli. İlhan Selçuk’un dediği gibi Atatürk’ün Cumhuriyet’i yaşasın ki Türkiye yaşasın!

08.10.2025
TFF ayrımcılığı!

TFF’nin Trabzonlu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 hafta önceki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Bordo-Mavili ekibin golle sonuçlanabilecek atağını, “Oyunu başlatmadım” yorumu ile kesen FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’i, “Hatalı değil, planlı eylem” diyerek kara listeye almış, kızağa çekmişti; hatta Arda Kardeşler’in hakemlik hayatının da bitirileceği söyleniyordu.

07.10.2025
Çünkü G.Saray!

Maç öncesi senaryolar vardı, “Galatasaray skorboardı kaldırdı, ağır yenilgi geliyor”.

02.10.2025
Victor Hugo’nun Ümraniye’si!

Fransız edebiyatının önde gelen yazarı Victor Hugo, Les Miserables (Sefiller) adlı eserinde 19. yüzyıl Fransa’sının ceza uygulamaları ve adalet anlayışı konusu edilir.

01.10.2025
Sadece başkansınız!

Trabzonspor-Gaziantep maçının FIFA kokartlı hakemi Arda Kardeşler, bariz hata yaptı, Trabzonspor’un gollük atağını kesti.

26.09.2025
Komünistler Moskova’yadan TRÇ açılımına

MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, dönem dönem kritik mesajlar veriyor.

24.09.2025
Emniyet müdürü kararnamesi!

1970’lerdi, İstanbul’un en genç Emniyet müdürü unvanını taşıyan Ahmet Arif Kızılyalın (Sicil 7456) Cibali’de tonlarca kaçak sigarayı yakalatıp rütbe almış ve Plan Harekât Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

17.09.2025
CHP ve Türkiye!

“Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” demiş büyük Atatürk bundan 90 yıl önce; ardından da “CHP, halkın kendisidir” diyerek gelecek nesillere mesaj vermiş.

10.09.2025
Mücadele nerede?

İspanya; anlatmaya gerek yok.

08.09.2025
Zafer haftası

Geçen hafta 30 Ağustos’u kutladık; zafer, “Zafer benimdir” diyenlerin bayramıydı.

06.09.2025
Sevinç ve kâbus!

Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı.

05.09.2025
Baba ocağı kuşatmada!

CHP, temelleri cephede atılan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı Atatürk’ün kurduğu bir baba ocağıdır Türk siyasi tarihinde.

03.09.2025
Quo vadis Suriye?

Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili.

27.08.2025
BAY, BAY olmadan!

Galatasaray’ın başı Barış Alper Yılmaz kriziyle ağrıyor. Oysa genç oyuncu, geçen ay kulübüyle sözleşmesini 2029’a kadar uzatmıştı. Fatih Terim döneminde Keçiörengücü’nden transfer edildikten sonra son 3 yılda inanılmaz bir çıkış yapan BAY, kulübün önerdiği artışı kabul etmiş, imzalar atılmıştı.

26.08.2025
Anayasa ve yasalarla cuma restleşmesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son üç cuma hutbesi, -kamuoyunun dikkatinden kaçsa da- laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş kimliği, anayasası ve medeni kanunlarıyla bir tür hesaplaşma niteliğinde.

20.08.2025
Ehliyet sahte kaza gerçek!

Diploma rezaleti, ehliyet sınavlarında da sahte sağlık raporu ve sahte notlarla sürücü belgesi verildiğini ortaya koydu.

13.08.2025
Komisyonun komisyonu!

Ülke insanı, yaz sıcağında ekonomik darlıkla boğuşurken terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Meclis komisyonu gündemin ilk sırasına oturdu.

06.08.2025
2027 oyunları ve 2036 hedefi!

İstanbul’un Olimpiyat yolculuğundaki en önemli sınavı diye duyurulmuştu 2027 Avrupa Oyunları’nın ev sahipliği. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na verdiği kota ve İstanbul’un organizasyon yeteneğinin duyurulması açısından önemli bir adımdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olimpik kent doğrultusunda en büyük adımımızı 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yaparak atıyoruz” demişti.

05.08.2025
Atatürk’ün emaneti yanmasın!

Cumhuriyet gazetesinin 2 Mart 1937 tarihli 1. sayfasında şu manşet var: “1937 bütçesi mütevazin (denk) olarak Meclis’e verildi.”

30.07.2025
G.Saray kültürü

Galatasaray geçen hafta Bankalar Birliği’ne olan ve yıllık faizi milyonlarca doları bulan borcunu kapattı.

29.07.2025
Ümmetçi yaklaşım Osmanlı ve Erdoğan

Bugünlerde çokça tartışılan ve hatta “Türkiyelilik” modasıyla sulandırılmak istenen Türklük tanımı...

23.07.2025
Voleybolcuları yıpratmayın!

Filenin Sultanları ya da Atatürk’ün kızları; nasıl adlandırırsanız adlandırın, müthiş bir takımımız var.

22.07.2025
‘Barış’DAM’dan düşer mi?

Türkiye, 40 yıldır PKK ile süren savaşta 40 bini aşkın evladını kaybetti. Üstelik 3 trilyon dolara yakın ekonomik kayıp yaşandı. Şimdi ise “terörsüz Türkiye” umuduyla bir süreç yeniden filizleniyor.

16.07.2025
Fasulye ve futbol

Türk futbolu yıllardır mali krizde; bu kafayla da kriz bitmez. Batılı ülkelerde olsak çoktan iflas bayrağını çekerdi büyük camialar, ama her zaman bir can simidi geliyor.

15.07.2025
Nereye kadar?

CHP’li belediyelere yönelik operasyon tavan yaptı geçen hafta sonu...

09.07.2025
Oyunları izleyin

İstanbul ve özellikle İBB merkezli 19 Mart operasyonu sonrası ülkedeki her şey 2. plana kaldı. Spor da! Örneğin gelecek hafta İstanbul’da Avrupa Para Gençlik Oyunları var; tıs yok kimsede.

08.07.2025
CHP hedefte çünkü!

İzmir’deki dünkü şafak baskınları, yerel yönetimler üzerinden CHP ailesini yıpratmaya yönelik hamlelerden en yenisi.

02.07.2025
İran’ı küçümsemek!

İsrail ve ABD saldırılarına karşı İran beklenenin ötesinde bir direniş gösterdi.

25.06.2025
İstanbul şanslı (mı?)

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın en şanslı aday kentiydi İstanbul. Resmi başvuruda bulunan Ahmedabad ve Nusantara karşısında öne geçmişti. Taa ki İBB’ye yönelik 19 Mart operasyonuna kadar.

24.06.2025
Savunma değil, halka sesleniş!

Adı savunma olsa da hücum etti Ekrem İmamoğlu, başsavcı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada.

18.06.2025
Bu TFF ile devam!

Süper Lig’de kulüp başkanlarının, hakem hataları başta olmak üzere PFDK ve Tahkim Kurulu ile ilgili açıklamalarının ne kadar yüzeysel, suni ve ajitasyon yüklü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

17.06.2025
Sıfır yabancı ile finallere!

Çok değil 15, 20 yıl önce bu satırların yazarı “Sutopunda boğulduk” manşetlerini atardı, milli sutopu takımlarının aldığı ağır yenilgilerin ardından.

15.06.2025
Ferdi Zeyrek’in ardından

Belli ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, kendi seçtiği kardeşmiş, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek.

11.06.2025
Osimhen...

2024-2025 sezonunu çifte şampiyonlukla bitiren Galatasaray hem camiasını sevindirdi hem de sportif başarı anlamında 5. yıldızla tarihe geçti.

07.06.2025
Abluka büyüyor!

Geçen hafta İBB üzerindeki “yargı” ablukasını gündeme getirmiştik.19 Mart, 26 Nisan, 20 Mayıs, 22 Mayıs ve 23 Mayıs’taki şafak operasyonlarıyla 237 kişi gözaltına alınmış, 100’e yakın isim de ya tutukevine gönderilmiş ya da ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

04.06.2025
Şampiyonluk kültürü ve vefa

Lig sona erdi, Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe ise bir mucize aradı; ancak gerçekleşmedi.

02.06.2025
İBB’yi işlevsiz kılmak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 19 Mart’ta gerçekleşti.

28.05.2025
Yeni nesil anayasa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla yaptığı söyleşide, anayasa değişikliğiyle ilgili kısa ama net açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiciydi.

21.05.2025
Ligin kaderini değiştiren adam!

Uzun yolun sonuna gelmişlerdi dün. İkisi de zorlu maç trafiğinden çıktı. Biri ezeli rakibi Fenerbahçe'yi hem de Kadıköy'de geçti, öteki Göztepe gibi hedefi olan bir takımı saf dışı bıraktı.

14.05.2025
Barış değil öç alma!

Ulu önder Atatürk, Batı Cephesi kumandanı, silah arkadaşı İsmet İnönü’ye emanet ettiği Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra, 24 Temmuz 1923’te şu sözleri söyledi:

14.05.2025