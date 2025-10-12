Sofya’nın kalbinde, Vasil Levski Stadyumu’ndaki 2026 Dünya Kupası grup eleme maçı sadece üç puanlık bir mücadele değil; iki moral yorgunu takımın yeniden ayağa kalkma savaşıydı. Kazanan biz olduk. Ev sahibi Bulgaristan, 2’de 0’ın ardından taraftarının önünde toparlanmak istese de gençlerimizin dirençli oyun anlayışı buna izin vermedi. Bizim çocukların 5-1 öndeyken bile tempo düşürmemesi, kuşkusuz onurlu bir başkaldırıydı. Arda’sı, Kenan’ı, Orkun’u, Hakan’ı, Abdülkerim’i Bulgarlar’a futbol dersi verirken, geçen ayki İspanya bozgununu da benzeri bir skorla unutturdu; grup ikinciliği ve dolayısıyla Play-Off’a dev bir adım attı.