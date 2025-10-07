TFF’nin Trabzonlu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 hafta önceki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Bordo-Mavili ekibin golle sonuçlanabilecek atağını, “Oyunu başlatmadım” yorumu ile kesen FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’i, “Hatalı değil, planlı eylem” diyerek kara listeye almış, kızağa çekmişti; hatta Arda Kardeşler’in hakemlik hayatının da bitirileceği söyleniyordu.

Taa ki geçen haftaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine kadar. Şans bu ya; derbinin “seçilmiş” hakemi Yasin Kol da Arda Kardeşler’in yaptığı hatanın bir benzerini yineledi Ali Sami Yen’deki büyük maçta. Üstelik Yasin Kol’un sayısız yanlışı da vardı derbide. Çıkaramadığı kırmızı kartlar, yanlış yorumlar, hatta oyuncu değişikliği kuralının ihlaline kadar onca hata yaptı. Bu da yetmiyormuş gibi maçın raporunu yanlış tuttu, o yanlışı, kural dışı düzeltti. Eğer Galatasaray itiraz etse, maç tekrara gider. O denli hatalıydı deneyimsiz hakem.

Gelgelelim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu kez kulağının üzerine yattı. Sayısız itiraza rağmen Yasin Kol’la ilgili ağzını açıp tek sözcük kullanmadı. Yetmezmiş gibi MHK, Yasin Kol’u hemen derbinin sonrasındaki Sarıyer-Sakarya maçına VAR hakemi olarak atadı.

Demek ki TFF’de bölgecilik var; bunun başka açıklaması olamaz. Sen, Bursalı Arda Kardeşler’i bir hatalı düdük sonrası idam sehpasına gönderip, Trabzonlu “hemşerin” Yasin Kol’u kötü bir 90 dakikanın hemen arkasından maça gönder; bunun adı en hafif tabirle, “ayrımcılık-adam kayırma-bölgeciliktir.”

Ligin 8. haftası geçti, geçmedi herkes hakemlerden şikâyetçi. Aslında güçlü bir futbol ailesi, TFF’yi çoktan olağanüstü genel kurula taşımıştı. Ancak bir nedenle İbrahim Hacıosmanoğlu’nun neredeyse üçte biri istifa eden yönetimine ses çıkartmıyor kimse. O da bildiğini okuyor. Örneğin normal bir TFF yönetiminin Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK’yi görevden alması gerekiyordu, almadılar. Çünkü Hacıosmanoğlu ve ona akıl hocalığı yapan bazı alt lig kulüp başkanları biliyor ki, Gündoğdu giderse sıra TFF yönetimine gelir. O yüzden, tüm skandallara karşın galiba lig bu TFF ve MHK ile sona erecek!

Söz derbiden açılmışken; G.Saray yorgun çıktığı, 70 dakikasını 10 kişi oynadığı, iki yıldızının sakatlandığı maçı kaybetmedi; artık maç da kaybetmezler. Uzun soluklu yarışta özellikle Avrupa’da hedef koydularsa, üzerine para vererek gönderdikleri Zaniolo-Morata tipi bir 3. forvet bulmak zorundalar. Çünkü Osimhen-Icardi sakatlığı büyük maçlarda G.Saray’ı 1 değil 2 kişi eksik bırakır!