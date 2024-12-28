İstanbul icin el ele!

28 Aralık 2024 Cumartesi

Siyaset arenasında sık sık karşı karşıya gelen İBB yönetimi ve iktidar, İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığıyla 2027 Avrupa Oyunları için iş birliği masasına oturdu. Her iki taraf, koşulsuz iş birliği kararı alarak İstanbul’un spor merkezi olması için el sıkıştı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın daveti üzerine Ankara’ya giden Ekrem İmamoğlu, iki saat süren koordinasyon toplantısında, İstanbul’un spor kenti olması için tüm kaynakların seferber edileceğini belirtti. Bakan Bak ise olası bir adaylık durumunda, yaklaşık 10 bin sporcu, antrenör ve idarecinin konaklaması için Atatürk Olimpiyat Stadı çevresine yurtlar yapılacağı sözünü verdi. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na birçok branşta kota verecek olan 2027 İstanbul Avrupa Oyunları için dikkat çekici bir açılış planlanıyor. Paris 2024 Olimpiyatları’nda Sen Nehri’nde düzenlenen açılış seremonisinin bir benzeri, İstanbul Boğazı’nda kürek ve kano ağırlıklı bir gösteriyle gerçekleştirilecek. Boğazda teknelerle görkemli bir görsel şov düzenlenecek.

İmamoğlu, Küçükçiftlik Park’a “Olimpiyat Evi” yapma taahhüdünde bulundu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu’nun 2027 ile 2036 için oluşturulacak çalışma gruplarında liderlik yapmaları uygun bulundu.

Bakan Bak ve İmamoğlu, önce baş başa bir saat görüştü. İkilinin “Siyaset ayrı, spor ayrı; sporun birleştirici gücünü İstanbul ve Türk sporu için kullanalım” görüşünde birleştiği ifade edildi. Bu görüşmenin ardından düzenlenen toplantıya Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Ozan Çakır, İSKİ yöneticisi ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da katıldı. Spor Bakanlığı ve İBB’nin spor tesisi envanterlerinin paylaşılması konusunda da ortak bir çalışma başlatıldı.

CUMHURİYET SES GETİRDİ

Cumhuriyet Gazetesi, son bir aydır yaptığı yayınlarla iktidar ve İBB’yi Olimpiyat Oyunları için iş birliğine davet etmiş, Hindistan’ın adaylık için yürüttüğü çalışmaların hızına dikkat çekerek İstanbul’un geri planda kalma riski olduğunu gündeme getirmişti.