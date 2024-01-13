Kadro mühendisi!

13 Ocak 2024 Cumartesi

İlginç bir futbol sezonu yaşıyoruz. Bir Fenerbahçe kazanıyordu, bir Galatasaray; taa ki Sivasspor-Galatasaray maçına kadar böyle gitti. Sarı-Kırmızılı ekip erteleme maçında Bülent Uygun’lu Sivasspor’a (hakem hatalarının da katkısı ile) penaltı golü ile takıldı; zirveden 2 puan geriye düştü. Gerçi daha bozulmamış bir 2. yarı var. Ancak, hesapta olmayan bir kayıp bu, örneğin Trabzon, Beşiktaş maçlarındaki kredi gitti. Aslında bu kayıp “Geliyorum” demişti. Sezona son yılların en güçlü ve pahalı kadrosu ile giren Galatasaray, hem sakat hem Afrika Kupası’na giden oyuncuları nedeniyle ideal kadrosundan, taktiğinden uzaklaşmış Sivas deplasmanına da gençlerle tamamlanan ekiple gitmişti. Oysa geniş bir kadrosu var Galatasaray’ın ama, kadro mühendisliğinden uzak bir yapı. Örneğin geçen yıl futbol yaşantısındaki en parlak günlerini yaşayan Icardi’nin alternatifleri oluşturulamadı. Futbolda stoper ve santrfor mevkilerinin birer yedeği olmaz. Icardi sakatlandı, Bakambu Afrika Kupası’na gitti, santrfor işi, tamamlayıcı forvet Halil’e kaldı. Bu bir mühendislik hatasıydı. Aynı hata, sağ ve sol bekte de yapıldı. Geçen yılın yıldızlarından Dubois, üste para verilerek kiralandı, sağ tarafta Boey yalnız bırakıldı, solda ise yeni transfer Angelino isteneni veremeyip sözleşmesindeki madde nedeniyle düşünülmeyince sol bek orijinli Kazımcan Karataş hazır tutulamadı, devşirme sol bekler aranmaya başladı. Sivas maçının 70. dakikasında tükenmişti 20 yaşındaki Kazım; niçin hazır değildi, niçin takımdan ayrılan Alman kondisyonerin alternatifi yaratılamamıştı. Kadrodaki bir yanlış kurgu da 6 ve 8 numaralarda yapıldı. Sönen yıldızlar Ziyech, Ndombele, Tete ve Zaha’ya yatırım yapılırken sağ bek, sol bek, ön libero oynayan milli oyuncu Berkan Kutlu Genoa’ya gönderildi, şimdi geri çağırıldı. Mertens, Oliveria gibi isimler küstürüldü, Kerem Demirbay da takıma ısınana kadar “mevsim” geçti. Evet, Galatasaray’ın kadro oluşumunda kadro mühendisliği sorunu var. Mühendislik fakültesinde okuyan 1. sınıf öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar yapıldı? Peki bu hatayı kim mi yaptı? Bilemem, ama teknik direktörsem istemediğim oyuncuyu da transfer ettirmem!

