Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kendi düşen ağlamaz

07 Ocak 2025 Salı

Geçen yıl bu zamanlardı. Yine aynı kulüpler, hakem hataları nedeniyle dönemin TFF’sini, MHK’yi ve hakemleri topa tutuyordu “İstifa, olağanüstü seçim” sesleri altında. Sonra lig bitti, Kulüpler Birliği’nin 2 kulüp hariç tamamı, Mehmet Büyükekşi federasyonunu seçime zorladı. Bir temmuz günü 3-4 oy farkla, Büyükekşi’nin yerine tepki oylarını alan İbrahim Hacıosmanoğlu geldi. Türk futbolu için vizyon ortaya koyacak Servet Yardımcı’nın adaylıktan çekilmesiyle kendisine tepside sunulan fırsatı kaçırmamıştı Hacıosmanoğlu. Ancak son dakikada yapılan garip bir yönetim, istifalar, geciken atamalar, eski Trabzonspor Başkanı’nın Türk futbolundaki köklü sorunları çözemeyeceğini ortaya koydu. Eskilerin sözüyle gömleğin düğmeleri daha atamalarda yanlış iliklenmişti.

Makyaj erken döküldü, sonrası aynı senaryo; 5-6 ay geçmedi ki aynı aktörler, aynı kulüpler isyana başladı. Gündem yine hakem hataları. Hakarete varan eleştiriler. MHK’yi istifaya davet eden de var, TFF’yi yerden yere vuran da! Neymiş, onun penaltısı uydurmaymış, ötekinin kırmızı kartı verilmemiş, beridekinin golü niye 4 dakikalık VAR incelemesiyle onanmış. Tam bir kayıkçı kavgası! Şimdi futbolu kurgulayan Kulüpler Birliği’ne soruyorum: Bugün tartıştığınız TFF’nin başkan ve yönetimini siz seçmediniz mi? Sizin seçtiğiniz TFF, sizin olurunuzla MHK’yi, PFDK’yi, Tahkim’i atamadı mı? Öyleyse niye ağlıyorsunuz? Kendi düşen ağlamaz! Ki, bu satırların yazarı, yeni TFF ilk seçildiği günlerde “değişim” naraları atanlara “Ne değişimi? Aynı tas aynı hamam” demişti.

Dip not: Büyük kulüplerin yöneticileri, rakip futbolcularla ilgili demeç vermez. Mevkidaşlık diye bir kavram vardır, herhangi bir eğitim kurumunu bitirsin bitirmesin, kantininde çay içen bile bu teammülleri bilir. Elin futbolcusundan sana ne!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kendi düşen ağlamaz 7 Ocak 2025
Umursamazlar! 4 Ocak 2025
Tek ayaklı bengi dönüş! 1 Ocak 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Vatandaş zehirlenirken...
Özdemir İnce
Özdemir İnce Meselenin sorununun problemi (1)
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Trump: Kargaşa ve kaostan çıkar elde etmenin planları
Olaylar Ve Görüşler
Önce parlamenter demokrasi - Av. M. Ziya Yergök 22. Dönem Adana Milletvekili., Eski Adana Baro Başkanı
Olaylar Ve Görüşler
Taşımalı eğitim - Duran Güldemir - Eğitimci Yazar
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Cumhuriyetin kıymetini bilelim
Şükran Soner
Şükran Soner Yeni yılın ilk söyleşi konuğu Ali Ekber Ataş
Murat Ağırel
Murat Ağırel Siz harekete geçene kadar yazacağım
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Kendi düşen ağlamaz
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Şube müdürlüğünden alınıp araştırmacı kadrosuna atandım
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Emperyalizmin oyuncağı olmamak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler