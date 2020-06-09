Kural tanımayan futbol!

09 Haziran 2020 Salı

“Pandemiydi, koronavirüs testleriydi, 12 Haziran erken miydi, UEFA' Trabzonspor'u yaktı, Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan uçuyor mu"” derken geçen hafta ortasında sporun gündemi değişiverdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalaryıyla. “9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” cümlesiyle sözü, durup dururken 2010-11 sezonuna; 3 Temmuz kavgalarının yaşandığı yıla getirmişti TFF Başkanı! Yıllarca süren mahkemeler, kulüp başkan yönetici ve futbolcularının yok yere yattığı mapus günleri, UEFA ve CAS’a taşınan onca davanın ardından külleri eşelemişti yılların Nihat Özdemir’i. Elbette fırtınalar kopacaktı. F.Bahçe, yıllarca asbaşkanlık ve yöneticilik yapıp, “Nihat Abi” dediği Özdemir için disiplin sürecini başlattı, şimdiki Başkan Ali Koç’la, 2010-11 sezonun başkanı Aziz Yıldırım, topa girip “Görmek isteyen varsa, Kupa Saracoğlu’ndaki müzede” ifadelerini kullandı. Sonradan, “Yanlış anlaşıldım” dese de, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup yazsa da seçtiği kalıplaşmış sözcüklerin işaret ettiği şey Sarı-Lacivertli camiayı derinden yaraladı!

Özdemir gibi milyar dolarlık şirketleri idare eden, futbolla yatıp kalkan biri, gündem olacağına kesin gözü ile bakılan bir TV programına katılırken kısa bir hazırlık süreci yaşar. Büyük olasılıkla Ekonomist dergisinin sorularını yanıtlamadan danışmanları ile ufak bir antrenman da yapmıştır Özdemir. Böyle bir hazırlığı varsayılırsa, futbol dünyasını karıştıran bu açıklamaları niye yaptı, nereden sinyal aldı, gündemi niçin değiştiriverdi? Asıl bu sorulara yanıt aramalı futbol dünyası. “Koronavirüs nedeniyle İstanbul’dan alınmak üzere olan 2020 Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin yaratacağı olası tahribatı, harcanan yüzlerce milyon doları unutturmak için gündem değiştirdi” diyen var. Yine “Trabzon’un UEFA’dan aldığı men cezasını nedeniyle, oluşan tepkiyi dağıtmak için böyle bir adım attı” yorumları yapan da. Gerekçesi ne olursa olsun, TFF Başkanı, “9 yıldır bu ülkede şike yok” diyemez. Diyorsa, hukuk ve etik kurulunu göreve davet eder, dosyaları yeniden açtırır ve TV’de Türkiye’ye ima ettiği ‘şike’ meselesini netliğe kavuşturur. Kaldı ki, yönetmelikler çok açık bu konuda. “Anlaşmalı maç” iddialarını geriye dönük araştırabilirsiniz! Madem ki konuştunuz gereğini yapın Nihat Bey, ya da koskoca camiaları zan altında bırakmayınız!

Türkiye’de futbol keyfi yönetildiği için bu konu da kapanır; yine de F.Bahçe camiasının ciddi bir özür dilenene kadar Özdemir’i gündemde tutacağını tahmin ediyoruz. Ligler başlıyor. Koronavirüs testleri de negatif seyrediyor; ne var ki, TFF sağlık protokolüne uyuyor muyuz orası tartışmalı! Önceki gün Trabzon, başkan, yönetim ve ailelerle barbekü partisi yaptı; sosyal mesafe sıfırdı; daha vahimi dışarı ile teması olan kişiler futbolcularla yan yanaydı! Gazetelere de yansıyan görüntüler, Türkiye’nin kurallara olan bakışını ortaya koydu; kural falan yok, devam et!