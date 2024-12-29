Arif Kızılyalın
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Siyasete yenilme

29 Aralık 2024 Pazar

İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları adaylığı için İBB ile iktidar bir anlamda da Saray el sıkıştı. Ekrem İmamoğlu ile bakan Osman Aşkın Bak buluştu. Eğer bir kopma olmazsa son dönemlerdeki en önemli “normalleşme”. Düşünsenize, kayyum, SGK borçları, erken seçim, asgari ücret, Suriye gibi başlıklarda birbirine giren İBB ile iktidar 2027 İstanbul Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları çatısı altında aynı masaya oturabiliyor. Elbette burada Bak ile spor federasyonları seçimlerinde CHP’nin İstanbul kanadıyla “dolaylı” ittifak yapan bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, Uğur Erdener ve Murat Aksu’nun çabası büyük. Yoksa bu işler bürokratların ve PR’cıların girişimiyle olmaz. Görünen o ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde ikna edilmiş! Umarız siyasete yenilmez spor. Daha doğrusu spor hedefleri siyaset üstü görülür. 

Takım önemli değil, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon. 1 Ocak sonrası atılacak imzalarla, verilecek milyon Avro’luk bonservis-maaş bedelleriyle kulüplerin borç yükü katlanacak. Türk ekonomisi böylesine belirsizken çok mu mantıklı? Süper Lig’in şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne giderek önemli gelirin sahibi olacak. “Oyna kazan” ile ayakta kalabilir. Şampiyon olamayan takım ne yazık ki ya şahısların denetimine girecek ya da yabancı para babalarına (Arap veya ABD) satılacak. O yüzden, transferlerde imza atılırken, 1 değil bin kere düşünmeli mevcut yönetimler. 

Galatasaraylı bir üyenin serzenişi vardı. “Galatasaray adı ile kurulan ve faaliyet gösteren dernekler, kulübün koruma altındaki logusunu kullanırken özensiz davranıyorlar” diye. Gerçekten GSYİAD bu konuda çok hassas. Eski Sporcular Derneği, 1905 Kültür ve Sanat Derneği ile Anadolu’daki dernekler de bu konuda kendilerine uyarı gelmeden gereken düzeltmeleri yaparlar umarız.


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Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Siyasete yenilme

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