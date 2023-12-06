Tabanda uzlaşı!

06 Aralık 2023 Çarşamba

İYİ Parti’nin ittifak kapılarını kapaması, eşzamanlı olarak HEDEP’in, büyükşehirler dahil her yerde aday çıkaracağını açıklaması, TİP’in de İstanbul’da yarışa gireceğinin sinyallerini vermesi 2024 yerel seçimlerini ilginç hale getirdi CHP için. Üstelik tam da Özgür Özel’le değişim rüzgârı eserken.

Şimdi Özel’e düşen görev, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019’daki uzlaşı doktirinini bir adım öteye taşımak, çıkaracağı adaylarla tabanda “milletin” ittifakını kurmak. Bunun mesajını da grup konuşmasında, “toplumsal taban” ifadesiyle verdi.

Elbette burada kilit mesele gösterilecek adaylar. Çünkü CHP lideri “özel” bir çalışma ortaya koyar, Antalya kampında üzerinde durduğu “halkçı belediyecilik” anlayışını gerçekleştirirse olası seçim zaferiyle 49 yaşında CHP tarihine geçer.

Konuyu derinleştirirsek Ankara, İstanbul ve Aydın büyükşehir adayları belli. Kısa süre içinde Adana, Hatay, Antalya ve Mersin’i de açıklayıp “kaybedilmemesi gereken” ilçelerde demografik yapı hassasiyetini ön planda tutmalı CHP lideri. Özellikle İstanbul için bir masa kurulmalı, o masaya oturanlar da kurultay sürecinde yaşananlardan arınmış isimlerden oluşmalı. Örneğin “kale” görünümündeki Kadıköy adayının, sosyalist kesimden oy alabilecek bir isim olması şart. Çünkü TİP’in bu bölgedeki ağırlığı biliniyor. Benzer durum Şişli ve Adalar’da da söz konusu. Ataşehir ve Büyükçekmece yıllardır sağ-muhafazakâr seçmene hitap eden kurucu başkanların sosyal belediyeciliğiyle kazanılıyor. Bu da belirleyici bir kriter çünkü Özgür Özel grup toplantısında, “Sosyal belediyeciliğin” altını çizdi ısrarla.

128 MİLYARI KONUŞSANIZA!

CHP, enflasyonun çıldırdığı günlerde kayıp 128 milyar dolar iddiasını ortaya atmıştı. Parti binalarına pankartlar asıldı, eylemler yapıldı. Konu Merkez Bankası’nın patronu Hafize Gaye Erkan’a da soruldu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda. TCMB rezervlerindeki 128 milyar dolarlık kayıp dövizle ilgili açıklamasında “Benden önceki dönem” vurgusu yaptı, döviz rezervlerinin 60 milyar dolarının şirketlere, 50 milyarının bireylere gittiğini söyleyip kayıp 18 milyar dolara ne olduğuna açıklık getirmedi. 18 milyar dolar, ne yazık ki muhalefet kanalları dahil “necip” Türk basınında 18 dakika bile konuşulmuyor. Demirören Holding’in Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullanıp geri ödeme takvimine uymadığı 895 milyon dolarlık kredi de kaynadı. Jeoloji mezunu sonradan bankacı Seçil Erzan’ın, futbol dünyasından çarptığı 43 milyon dolar kadar gündemde kalamadı devletin milyar dolarları. Evet, Seçil Erzan, güncel zamanın “Sülün Osman”ıdır. Futbol dünyasının aktörleri de vergisiz kazanç peşinde koştukları için suçludur. Ancak buradaki önemli nokta buharlaşan 43.2 milyon doların şahıs parası olmasıdır, devletin değil! Gaye Erkan’ın bile kabul ettiği 18 milyar dolarla, Ziraat Bankası’nın 895 milyon dolarlık kredisi karşısında suspus olanların iş magazine dönünce saatlerce konuşması Türk basınının defosudur.

VERGİSİNİ ÖDEMEYENLER!

Söz paradan açılmışken Dilan Polat operasyonu sonrası sosyal medya fenomenleri ve “Doha-Dubai” ahalisi yakın takipte. Gariptir ki ülkede Boğaziçi, Koç, ODTÜ okuyacağına iki tane güzellik salonu aç, Instagram hesabı kur, zengin ol yöntemi revaçta. Deli gibi para harcıyorlar ama vergi lehvaları boş. Asgari ücretten bile vergi almaya kalkan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oralı değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MASAK devreye girmese ödenmeyen vergiler gündeme gelmeyecek, olası bir vergi affı ile birileri paralarına para katacaktı. Basitçe anlatalım Mehmet Bey’e; müfettişlerinizi boğaza nazır otel ve restoranlara yollayın, sıradan bir masa için 20-30 bin lira hesap ödeyenlerin banka ve kredi kartlarını takibe alın, bakın bakalım ne kadar vergi ödemişler. Yoksa ödememişler ve örneğin bile isteye “alkol” yazılmayan lüks restoran faturaları ile kullandıkları iç çamaşırının bedeli bile muafiyetler sayesinde devletin mi, yani vergisini peşin ödeyen emekçinin sırtına mı bindirmişler hep birlikte görelim. Bu arada Dilan Polat etrafında dönen para aklama faaliyetinin ucunun Körfez’e kıyı AKP’li bir belediyeye dokunduğu iddiası var. Yarın öbür gün patlar.