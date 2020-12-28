Ataol Behramoğlu
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Ama bir sonu vardır bunun;
Ne kadar vazgeçilmez olsa da
Alışkanlığı iktidar koltuğunun
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Ama süremez bu sonsuza kadar;
Dünya silkinip soylu at gibi
Kötü biniciyi sırtından atar.
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Zulümle, yalanla, bin bir tuzakla;
Ama yoz tohum gibidir kötülük
Uyuşmaz toprakla.
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Vicdanlar sustuğu sürece;
Ama suskunluklar haykırış olmaya
Bilenmektedir gizlice.
Eşkıya dünyaya hükümdar olur
Ama mümkün müdür yaşamı durdurmak;
Kötülük ne kadar yükseğe çıkarsa
Düşmesi o kadar dönüşsüz olacak.
Kasım 2020
Yazarın Son Yazıları
Eşkıya dünyaya hükümdar olur 28 Aralık 2020
Tevfik Fikret'e 23 Kasım 2020
Vicdan - Vicdansızlık 7 Ekim 2020
RTÜK nedir? 30 Eylül 2020
Paçavra 23 Eylül 2020
40. yılında 12 Eylül’ü ister istemez anımsarken 16 Eylül 2020
Büyük günlerin yüzüncü yılında 9 Eylül 2020
Eylül 2 Eylül 2020
Halk 26 Ağustos 2020
Şu kahrolası 65 yaş ve üstü... 19 Ağustos 2020
Yetenek ve tutku 12 Ağustos 2020
Başkalarının hikâyesi 5 Ağustos 2020
Ne yazmalı? 29 Temmuz 2020
Melek Çetinkaya 22 Temmuz 2020
Hasmın kutsalına tecavüz 15 Temmuz 2020
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi