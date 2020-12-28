Ataol Behramoğlu
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Eşkıya dünyaya hükümdar olur

28 Aralık 2020 Pazartesi

Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama bir sonu vardır bunun;

Ne kadar vazgeçilmez olsa da

Alışkanlığı iktidar koltuğunun


Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama süremez bu sonsuza kadar;

Dünya silkinip soylu at gibi

Kötü biniciyi sırtından atar.


Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Zulümle, yalanla, bin bir tuzakla;

Ama yoz tohum gibidir kötülük

Uyuşmaz toprakla.


Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Vicdanlar sustuğu sürece;

Ama suskunluklar haykırış olmaya

Bilenmektedir gizlice.


Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama mümkün müdür yaşamı durdurmak;

Kötülük ne kadar yükseğe çıkarsa

Düşmesi o kadar dönüşsüz olacak.


Kasım 2020

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