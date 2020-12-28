28 Aralık 2020 Pazartesi

Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama bir sonu vardır bunun;

Ne kadar vazgeçilmez olsa da

Alışkanlığı iktidar koltuğunun





Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama süremez bu sonsuza kadar;

Dünya silkinip soylu at gibi

Kötü biniciyi sırtından atar.





Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Zulümle, yalanla, bin bir tuzakla;

Ama yoz tohum gibidir kötülük

Uyuşmaz toprakla.





Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Vicdanlar sustuğu sürece;

Ama suskunluklar haykırış olmaya

Bilenmektedir gizlice.





Eşkıya dünyaya hükümdar olur

Ama mümkün müdür yaşamı durdurmak;

Kötülük ne kadar yükseğe çıkarsa

Düşmesi o kadar dönüşsüz olacak.





Kasım 2020