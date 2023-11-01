Ataol Behramoğlu
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Yüzüncü Yıl Marşı

01 Kasım 2023 Çarşamba

Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı,

Doluyor içimize bir yaşama sevinci;

Sevgili Cumhuriyet, Ata’nın armağanı,

Canımız pahasına koruyacağız seni.

YÜZ YIL DEĞİL YÜZLERCE, BİNLERCE YIL SONRA DA

SEN HEP YAŞAYACAKSIN ÖZGÜRLÜK VAR OLDUKÇA

Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan

Başardık çıkarmayı aydınlık bir şafağı;

Halkın ekmeği gibi kutlu ve kutsal olan

Bu aydınlık sabahın Cumhuriyettir adı.

YÜZ YIL DEĞİL YÜZLERCE BİNLERCE YIL SONRA DA

SEN HEP YAŞAYACAKSIN ÖZGÜRLÜK VAR OLDUKÇA

Cumhuriyet herkesin kardeşliği demektir,

Silinsin yüreklerden kin, kuşku ve düşmanlık;

Kendi yazgımız şimdi kendi elimizdedir,

Yeryüzü bütünüyle vatanımızdır artık.

YÜZ YIL DEĞİL YÜZLERCE BİNLERCE YIL SONRA DA

SEN HEP YAŞAYACAKSIN ÖZGÜRLÜK VAR OLDUKÇA

Bilinç ve sevgi olsun hedefi insanlığın,

Parlasın özgürlüğün ışığı alnımızda;

Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın,

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca.

YÜZ YIL DEĞİL YÜZLERCE BİNLERCE YIL SONRA DA

SEN HEP YAŞAYACAKSIN ÖZGÜRLÜK VAR OLDUKÇA

Ataol Behramoğlu/Ekim 2021

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