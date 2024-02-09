Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü

09 Şubat 2024 Cuma

Ne demişti Erdoğan:

“Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.”

Ne demişti Bahçeli:

“Milliyetçi Hareket Partisi, her alanda Türkiye’nin başarısı için merkezi yönetimle yerel yönetim arasında siyasi, fikri ve hedef birlikteliğini bir zaruret kabul etmektedir.”

Günlerdir bunun üzerine düşünüyorum. Sonra karşıma bir isim çıkıyor: MHP’nin Kilis’e belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hasan Kara. Ah şu hafıza! Sahi, ben nereden hatırlıyorum kendisini?

Kendisi eski bir AKP’li. İktidar partisinden iki kez milletvekili bir kez de Kilis Belediyesi başkanı seçildi. Ama yok, bunlar değil benim onu hatırlamama neden olan. Başka bir olay...

Ve işte arşivler imdadıma yetişiyor.

Yıl: 2008.

AKP milletvekili Hasan Kara’nın o sıralarda beş yaşında olan bir oğlu var, adı önemli değil. Sağlıkla büyüsün, sünnet düğünü yapılacaktı kendisine.

“Düğün salonu” mu dediniz? Ayıp, koca milletvekilinin oğlunun sünneti için olur mu öyle küçük şey? Bakın, dönemin gazetelerinden adım adım aktarıyorum.

1- Sünnet düğünü için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir stadyum tutuldu.

2- Stadyumun toprak zeminine Kilis Belediyesi ekiplerince mıcır serildi. Yetmedi, eğlence pisti için bir de parke taş döşendi.

3- İçişleri Bakanlığı’na bağlı il özel müdürlüğü de stadın çevre düzenlemesini yaptı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ, sahanın ortasına ve çevresine dev aydınlatma direkleri dikti.

5- Devlet yani merkezi yönetim ile belediye yani yerel yönetim el ele vererek 20 gün boyunca AKP’li vekilin oğlunun sünnet düğünü için çalıştı.

6- Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sünnet düğününün yapıldığı stadyuma, milletvekilinin oğlu tüller ve sarı kırmızı çiçeklerle süslenen ciple, davul zurna eşliğinde geldi.

7- Stadyumdaki düğüne dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Davul zurnalarla ve mehter marşıyla karşılanan Yıldırım, küçük çocuğun kirvesi oldu.

8- Yeter mi, yetmez! Yetmedi, üzerinde AKP logosu bulunan sünnet pastasını Kilis Valisi Nevzat Turhan kesti.

9- Ardından Kilis’te görev yapan imamlardan oluşan grup mevlit okudu. Mevlidin bitiminin ardından “Ağrı Dağı Eteğinde” türküsüyle piste fırlayan, aralarında bürokratların da bulunduğu davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Oturanlar ise alkışla halay çekenlere tempo tuttu.

10- Gazetecilerin önünü kesen 20 kişilik grup, sünnet düğünü görüntülerinin bulunduğu kasetleri zorla ellerinden aldı.

MHP’Lİ BAŞKANIN ISYANI

Bitmedi ama ben yazmaktan yoruldum. Tüm bunlar PKK’nin Aktütün Karakolu’na yaptığı ve 15 askerimizin şehit olduğu terör saldırısından hemen sonra yaşandı.

Hayat ne garip...

O dönem, Kilis’e bağlı Yavuzlu beldesinin belediye başkanı olan MHP’li İsmail Hakkı Cannacar bu sünnet düğününe isyan etti. Hasan Kara’nın devletin tüm imkânlarını oğlunun sünnet töreni için seferber ettiğini belirtti: “Bunları yaparken cebinden de 5 kuruş harcamayacaksın. Devletin imkânlarıyla, devletin işçileriyle, siyasi iktidarın verdiği güçle bunların yapımını sağlayacaksın. Böyle şey olmaz.”

Ama oldu da bitti maşallah işte, zira burası Türkiye. Hatta öyle oldu ki dün MHP’li belediye başkanının tepki gösterdiği AKP’li o isim, bugün MHP’den belediye başkan adayı gösterildi.

Kuşku yok ki... Eğer çiçeği burnunda MHP’li olan Hasan Kara deprem bölgesi olan Kilis’te belediye başkanı seçilirse tam da arzulanan merkezi-yerel işbirliğinin tüm avantajlarını kullanacaktır. Öyle ya, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.