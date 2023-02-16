Konumuz ‘iktidar eleştirmek’ değil, daha fazla can kurtarmak

16 Şubat 2023 Perşembe

Konu, muhalefetin depremi kullanarak iktidarı yıpratmak istemesi değil. Maalesef iktidarın ister sonsuz “tek adam otoritesi” bağımlılığından, ister liyakatsizliğinden dolayı kurtarma operasyonlarının sekteye uğraması, belki şu ana kadar depremden canlı çıkarılan insan sayısının olması gerekenin dörtte birinde kalması... Maalesef afet bölgesindeki bu Aziz Nesinvari bürokratik saçmalıkların müdahale sürecini felç etmesi, yaşanan en büyük felaket. Sevgili Orhan Aydın’ın kızı Eylem’i pazar günü toprağa verdik bu organizasyonsuzlukların ortasında, içimiz kan ağlayarak. Herkesin ağır kayıpları var çevremde...

Türkiye’de en büyük arama kurtarma teşkilatının AKUT olduğunu ve AKUT’un gerçek “ebedi” başkanı Nasuh Mahruki’nin bu konuda kimsenin eline su dökemeyeceğini bilmeyen yoktur... Peki yıllar içinde AKUT’un nasıl işlevsizleştirildiğini, Mahruki’nin başına neler geldiğini biliyor musunuz? Hangi baskılarla yönetimden indirildiğini? Suçu: Atatürkçü olmak!

Peki AFAD’ın Afetlere Müdahale genel müdürü olan İsmail Palakoğlu kimdir? İmam hatip mezunu, daha sonra ilahiyat fakültesine başlıyor, Tasavvuf anabilim dalı alanında yüksek lisans, sonra sıra Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yüksek görevler... 2018’de AFAD başkan yardımcısı oluyor! Afetlere Müdahale genel müdürü olmak için harika bir geçmiş değil mi? Peki, AKP’ye soruyorum: Aynı absürt mantıkla Diyanet’in başına bir profesyonel modern dansçı koyarlar mı?

Vatandaşlarımızı kurtarmak için depremin ertesi günü alelacele yurdumuza gelen farklı ülkelerden kurtarma ekiplerinin, aradan 3-4 gün geçtikten sonra “Yetkililer enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. Bu şekilde birçok insanı öldürürsünüz. Biz bunun bir parçası olmayacağız” diyerek ayrıldılar ülkemizden. Onları bile dört günde bezdirdik akıl almaz zaaflarımızla... Tercüman eksikliği, kavgalar, yağmacılar ve yetmiyormuş gibi bu tavır da üstüne eklenince, adamlar ne yapsın?

Kurtarma zafiyetini büyüten bir diğer nokta, ordunun, facianın en başından beri on şehre dağılıp kurtarma çalışmalarına askeri disiplinle doğrudan destek vermemesi ve günlerce beklemesiydi. Yoksa en büyük kurtarma ve lojistik gücünün askerde olduğunu bilmeyenler mi vardı ülkemizde?

Şimdi yurtiçi ve dışından yardım toplanıyor! Ben de merak ediyorum, bu yardımlar sen yapamazsın/illa ben dağıtacağım/şuraya koy/Ankara’dan izin bekle kıvamında binbir aşama içinde tıkanıp hedeflerine anında ulaşıyor mu veya buna yaşamsal ihtiyacı olan insanlara daha ulaşamadan arkaik bürokrasinin karmaşasında heba mı oluyorlar? Veya yurtdışı yardımların Diyanet’e yönlendirildiği iddiaları gerçek mi?

Sadece bunlar mı? Bakın onca insanın bu kurtarmalara desteği nasıl sekteye uğratıldı...

İngiltere’de travma cerrahı olan İlhan Alçelik depremi duyduktan sonra apar topar İncirlik’e geliyor. İskenderun Hastanesi’nde AFAD yetkilileri Ankara’dan izin alması gerektiğini söylüyorlar, gece çalıştırmıyorlar. Engellere karşın bu defa Adana Hastanesi’ne gidiyor. Orada da “Sağlık Bakanlığı’ndan izniniz yok” gerekçesiyle çalışmasını engelliyorlar. Ertesi gün Adana Sağlık Müdürlüğü Ankara’dan çalışma izni alıyor ve doktorumuzu Hatay’a yönlendiriyor; fakat orada da AFAD görevlisi yanlarına gelerek hekime ihtiyaç olmadığını söylüyor. Sonuçta Dr. Alçelik, tek hastaya dokunamadan dönüyor!

Deprem bölgesine ulaşan ilk ekipten Merve Özkorkmaz, deprem sabahı yola çıkmasına rağmen ulaşımın nasıl saatler sürdüğünü, bilgilendirme zafiyeti yüzünden AFAD’ın koordinasyon merkezinin yeni yerinden kimsenin haberdar olmadığını, tam 14 saat sonra afet merkezine ulaşabildiklerini sosyal medyadan paylaşıyor. Yaşam kurtarmanın saniyelerle yarıştığı bir ortamda müdahale için komuta beklerken aldıkları “Uyuyun, sabah çıkarsınız” cevabı karşısında yaşadığı duyguları aktarırken çok zorlanıyor Özkorkmaz.

Şimdi ben gözlerimi delip geçen, bu zaaf noktalarına tanık olduğumda, dile getirdiğimde vatana ihanet mi etmiş oluyorum; yoksa tersine benzer durumlarda çok daha fazla vatandaşımız kurtulsun diye gerekli “hayati ikazlar” mı yapıyorum?