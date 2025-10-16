Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yok olan Nobeller ve edepler
Bedri Baykam
Son Köşe Yazıları

Yok olan Nobeller ve edepler

16.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Trump bozulmuş, “Nasıl olur da Nobel Barış Ödülü bana verilmez?!”

“Ben yedi savaş durdurdum, gidip hiçbir şeyi yapamamış birine verecekler o ödülü” deyip duruyordu. Ödülü Venezüellalı siyasetçi María Corina Machado aldı! Beyaz Ev çıldırdı, sözcüsü Cheung, “Nobel komitesi barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır” dedi ve “O (Trump) insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek” cümlesiyle Trump’ın barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edeceğini belirtti. Halbuki pek de üzülmemeleri lazım. Çünkü Machado, açık bir Amerikan destekçisi ve Netanyahu’ya övgüler düzen bir “Nobelli” artık!

Aynı Trump iki gün sonra “İsrail’e silah verdik, onlar da çok iyi kullandılar” cümlesiyle tarihe geçti. Katliam yapan bir ülkeye desteğini bu kadar açıkça ilan ettikten sonra Nobel Barış Ödülü isteyen başka bir insan dünya tarihinde olacak mı, çok merak ediyorum. Ama komedi bitmedi, 68 bin Filistinlinin katili, o silahları kendisine vermekle övünen ülkeye, “Altın Güvercin” hediye etti!

İsrail ordusu ateşkes imzalandıktan 24 saat sonra yürürlüğe girmesini istemiş ve arada yine ölüm dağıtmıştı. İki gün önce yine şu haber vardı kanallarda: “İsrail ordusu ateşkesi ihlal etti, yine saldırdı ve altı Gazzeli öldü.” Ayrıca dün her gün Gazze’ye girmesi gereken 600 kamyon yardım ve yiyecek sayısını birden 300’e düşürüverdiler! Şaşırdık mı?

Bombaların şimdilik durmuş olması, Filistin halkı nezdinde çok büyük bir kazanım ama İsrail bu barış anlaşmasına ne kadar uyacak? Oslo’da 90’ların ilk yarısındaki anlaşma çabaları, 2000’de Camp David’de Clinton ve İsrail Başbakanı Barak ve Filistin lideri Arafat arasında bir türlü bağlanamayan anlaşmalar, 2001’de Mısır’ın Tabak kentinde bütün çabalara rağmen yine ulaşılamayan o kesin barış, 2007’de Maryland Annapolis’te, George Bush döneminde Mahmud Abbas ve İsrailli Olmert ile süren buluşmalarda çaresizce tekrarlanan aynı sıkıntılı sonuçlar, her biri sanki ortada lanetli bir şekilde birbirine ulaşamayan el sıkışmalarını hatırlattı.

Kapitalist savaş mekanizmaları bu barış havasına nasıl bir hayal kırıklığıyla bakıyorlardır, kim bilir. Daha düne kadar Gazze sahil şeridinden bir Miami üretmeyi kafasına koymuş Amerikaİsrail konsorsiyumunun içinde kimilerinin, ateşkesten vazgeçilmesi için neler yapılabileceklerini varın siz düşünün! Aslında Trump’ın Gazze’de dev projeleri aynen sürüyor: Riviera ve suni adalar, liman, havaalanı, sıkı durun “Jeff Bezos veri merkezleri”, “Elon Musk Sanayi Sitesi”, akıllı şehirler... Eğer hâlÂ hayattaysa, çocuğuna süt bulamayan Filistinlilerin bu ortamın ekonomik koşullarına dayanamayacakları ve doğal bir şekilde göç edeceklerini düşünmek gerçeklere çok uzak düşmez! Kimisi gönüllü göçmen olacak kimisi ucuz işçiliğe zorlanacak.

İMAMOĞLU, YAVAŞ VE SAHNELENEN YENİ ORTA OYUNU

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nda kelimenin tüm iyi anlamıyla şeytan tüyü var! 209 gündür Silivri’de yeni arkadaşlıklar edindiğine ve gardiyanları da diğer tutukluları da çok özel kişiliğiyle etkilediğine eminim. Şu anda kendisi bir seçime girse açık ara yeni cumhurbaşkanı!

Mansur Yavaş’ın başına çorap örmek isteyen açık bir hareketlenme var. Konu bütçeler veya yolsuzluk olsaydı Melih Gökçek’in 800 milyon dolara mal olduğu söylenen “dinozor park” hakkında soruşturmalar açılır, Yavaş’ın yaptığı suç duyurularını dinleyen bir kişi olurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dört gün önce “Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılabilmesi için” İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunuyor! Aklımıza takılan soru şu: İstanbul’dakiler için böyle bir prosedürü uygulandı mı?

CHP’nin 24 Ekim için tetikte kalması lazım. Yargıda oluşan son olumlu havalara kanarak rehavete düşmemesi ve umutlarını kendisine bağlayan Türk halkına saygı duyarak Atatürk’ün partisine yaraşır şekilde hamleler yapması lazım.

Gündemin diğer maddesi meşhur “bahtsız komisyon”. Düşünün ki Pervin Buldan muhalif basını hedef gösterip “Yargı elinizde, bunları ortadan kaldırmak göreviniz” çağrısı yapabiliyor! Demokrasinin neredeyse fiilen ortadan kalkmış olduğu bir ortamda, sözde demokrasi, barış ve kardeşlik için toplanan komisyon iktidar hakkında “iyi bir şey yapıyorlar” havası vermekten öteye geçemiyor, güneydoğu konusunda huzursuzluk azalacağına artıyor. Benden CHP’ye hatırlatması... 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ekrem İmamoğlu #Nobel Barış Ödülü

Yazarın Son Yazıları

Yok olan Nobeller ve edepler

Trump bozulmuş, “Nasıl olur da Nobel Barış Ödülü bana verilmez?!” “Ben yedi savaş durdurdum, gidip hiçbir şeyi yapamamış birine verecekler o ödülü” deyip duruyordu.

Devamını Oku
16.10.2025
Özel-Bahçeli düellosu, cevapsız sorular

Sinan Ateş cinayetinin dumanı tütmeye devam ederken bu cinayetin bir numaralı sanığı 90’lı yılları anımsatan bir şekilde güpegündüz öldürüldü.

Devamını Oku
09.10.2025
‘Bombalı Nobel’ ve barış!

Bugünlerde, Trump ve Netanyahu’nun anlaşarak Ortadoğu’ya ve Filistin’e dayattıkları yeni düzenin ve “sözde” barışın hangi hızda yaşama geçip geçemeyeceğini öğreneceğiz, tabii yeni sürprizlerle karşılaşmazsak...

Devamını Oku
02.10.2025
Fenerbahçe, Türkiye ve demokrasi dersi!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde nöbet değişimi oldu.

Devamını Oku
25.09.2025
Misyonlarını tamamlayamayan kayyumlar!

Daha iki yıl önce kazanması için elimizden geleni yaptığımız, uğruna 24 saat koşturduğumuz Kılıçdaroğlu’nun, o gece kendisine umut bağlayan milyonların neredeyse tamamını karşısına alacak pasif duruşu ve agresif sessizliğiyle, Vito’larına binip kaybolmasına şahit olmak bize nasipmiş...

Devamını Oku
18.09.2025
Demokrasimizin açık yarası ve vazgeçilmez ikazlar

Türkiye, darbe günlerinde gördüğü sahneleri yaşadı.

Devamını Oku
11.09.2025
Kayyuma karşı halk, partisiyle direniyor!

Bunu da gördük.

Devamını Oku
04.09.2025
Anne Frank bana Gazze hakkında mektup yollamış…

Dün aldığım bu mektubu sizlerle paylaşmak istedim.

Devamını Oku
28.08.2025
Cerahatin içinde yüzüyoruz...

Haftada bir köşe yazısı kaleme alarak gündemi yakalamak için, şapkadan üç değil, beş tavşan çıkarmanız lazım!

Devamını Oku
21.08.2025
Diyanet İşleri Başkanı’na açık mektup

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş...

Devamını Oku
14.08.2025
Komisyon başladı: Ufukta neler olabilir?

Cumhuriyet Halk Partisi, tabanından ve partinin ileri gelenlerinden yapılan bütün uyarılara rağmen komisyona katıldı.

Devamını Oku
07.08.2025
CHP komisyona katılmamalıdır, tersine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK’sının bu ikazları dikkatle değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum.

Devamını Oku
31.07.2025
Bir "Altan Bey" geçti bu topraklardan

Yıl 1955, genç gazeteci Altan Öymen ve iki polis Ankara kışının ortasında…

Devamını Oku
24.07.2025
15 Temmuz’dan terörsüz Türkiye’ye...

Gündem aşırı yoğun. Ekrem İmamoğlu’na açılan en akıl almaz davalardan biri dün karara bağlandı.

Devamını Oku
17.07.2025
Satranç oynarken şahınızı veremezsiniz!

Gündem belli: AKP’nin “muhalefetsiz demokrasi modeli” için yaptığı çalışmalar...

Devamını Oku
10.07.2025
Sivas'tan bugüne... Karanlıklar ve tehditler devam ederken

Dün, 2 Temmuz’du… 32 yıl önce yobazların 35 aydınımızı yakarak katletmesinin yıldönümü...

Devamını Oku
03.07.2025
‘Mutlak butlan’a karşı CHP kararlılığı!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu sayesinde CHP’nin birinci parti konumuna yükseldiğini gören AKP, ne yapıp edip bu iki lideri durdurmak için her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

Devamını Oku
26.06.2025
Cahil ve faşist liderlerin savaşı

Aslında bu köşe yazısını kaleme almanın hiçbir anlamının olmayacağı 36 saatlik süreç yaşıyoruz...

Devamını Oku
19.06.2025
Özgür Özel’in samimi gözyaşları

Her ölüm dayanılmaz bir acıdır. Şayet o ölüm, kalp krizi, trafik kazası, elektrik çarpması, cinayet veya intiharla gelmiş ise insan nefes alamaz hale gelir.

Devamını Oku
12.06.2025
Hiçbir şey, göründüğü gibi değildir

Yaşam akıp giderken, siyasi olaylara karşı yorumlar -tahminlerim bazen çok emin görünseler de- altüst olabiliyor.

Devamını Oku
05.06.2025
Çağdaş Türkiye mutlulukları ve üzüntüleri

Hayat, iyi ve kötü olaylar arasında oluşan düğümler şeklinde akan öznel bir film gibi. Seviniyoruz, üzülüyoruz, kahroluyoruz, âşık oluyoruz, şaşırıyoruz, kâh siyasetçilere kâh en yakınlarımıza kâh tuttuğumuz takıma kızıyoruz.

Devamını Oku
29.05.2025
Hayatınızda kaç tıkanıklık var?

Bazen içiniz tıkanır ya, nefes alamaz gibi olursunuz. Uyumak istersiniz ama uyuyamazsınız. İçiniz isyanlardadır, konuşacak kimseniz yoktur. Bütün bunları yaşarken bir de kapana kısılmış fare gibi trafikte kalmışsınızdır mesela!

Devamını Oku
22.05.2025
Yoksa bu bir savaş bildirisi mi?

Hayatı terör yüzünden kararmış aileler için acaba 12 Mayıs 2025 itibarıyla acılar son bulacak mı, yoksa bu tarih iç ve dış siyasetimizi daha da büyük kargaşaya taşıyacak kritik bir eşik mi olacak?

Devamını Oku
15.05.2025
Sokaktaki kediden lidere kadar her yer şiddet!

Sokaktaki kediden lidere kadar her yer şiddet!

Devamını Oku
08.05.2025
Dünyanın sahte demokrasi parodileri (Trump ve ötesi)

Dünyanın sahte demokrasi parodileri (Trump ve ötesi)

Devamını Oku
01.05.2025
Subianto-Nutuk-Abdullah amcamız!

Subianto-Nutuk-Abdullah amcamız!

Devamını Oku
24.04.2025
Erdoğan’ın, yenilmez bir İmamoğlu’na katkıları

Erdoğan’ın, yenilmez bir İmamoğlu’na katkıları

Devamını Oku
17.04.2025
‘Parti devleti’ ve öncü muhalefet

‘Parti devleti’ ve öncü muhalefet

Devamını Oku
10.04.2025
Gezi ve Saraçhane farkı!

Gezi ve Saraçhane farkı!

Devamını Oku
03.04.2025
Çok 'özel' bir lider, Özgür Özel

Çok "özel" bir lider, Özgür Özel

Devamını Oku
27.03.2025
İmamoğlu ve demokrasi halka emanet

İmamoğlu ve demokrasi halka emanet

Devamını Oku
20.03.2025
Çifte standartlar ülkesinde demokrasi mücadelesi

Çifte standartlar ülkesinde demokrasi mücadelesi

Devamını Oku
13.03.2025
Tarih nedir, ne değildir?

Tarih nedir, ne değildir?

Devamını Oku
06.03.2025
İmamoğlu'nun açıklanması, paranoyayı katlayacak

İmamoğlu'nun açıklanması, paranoyayı katlayacak

Devamını Oku
27.02.2025
CHP’yi 100 yıldır hazmedemeyenler!

CHP’yi 100 yıldır hazmedemeyenler!

Devamını Oku
20.02.2025
Gündem sorularınızın yanıtı burada!

Gündem sorularınızın yanıtı burada!

Devamını Oku
13.02.2025
Bedri Baykam yazdı

Teğmenler neden atıldı?

Devamını Oku
06.02.2025
Bedri Baykam yazdı...

"Oksijensiz demokrasi" ülkesinde siyaset

Devamını Oku
30.01.2025
Kartalkaya'daki otel ve demokrasimiz aynı gün yanarken...

Kartalkaya'daki otel ve demokrasimiz aynı gün yanarken...

Devamını Oku
23.01.2025
Sıcak gündem ve mecburi tarih dersi

Sıcak gündem ve mecburi tarih dersi

Devamını Oku
16.01.2025