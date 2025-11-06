Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sahte dünyalar kuşatması
Bedri Baykam
06.11.2025 04:00
Güncellenme:
Paranın sahtesi vardır, kalpazanlar basar. Resimlerin sahtesi vardır, müzayedelerde, sanat tacirlerinde kaç kere kendi resimlerimin taklitlerini gördüm. Aşkın sahtesi vardır, çıkar için gerçekleşir. Ortaklıkların/ arkadaşlıkların sahtesi vardır, rakı sofralarında büyük yatırımlar yapılır, ertesi sabah Brezilya’ya uçar giderler.

Biliyorsunuz, Trump, Nobel Barış Ödülü almaya çok meraklıydı. Herhalde baktı barış kovalamakla bir iş olduğu yok, bu sefer Venezüella’ya savaş açmayı düşünüyormuş! Daha da komiği var, Trump hayranı Nobel Barış Ödüllü Machado’muz da Trump’dan kendi ülkesi Venezüella’ya müdahale etmesini istiyormuş! Müdafaa bakanlığının adını savaş bakanlığına çeviren Trump, bununla da hızını alamayıp bir de kendi ülkesinde New York Belediye başkan adayı Zohran Mamdani’yi en sert şekilde tehdit ediyor! “Mamdani kazanırsa New York’a tüm federal mali desteği keseriz” diyecek kadar ileriye gidiyor. Vallahi bunlar Zaytung haberi değil! Herhalde Mamdani biraz da Trump’ın desteği sayesinde (!) bu kadar kolay kazandı.

‘Casus’luktan (!) sözde ittifaklara, sahte hakemlere...

Bizde de “casusluk senaryoları” var. Müthiş hayal gücü! Hikâyeler zengin ama yarattığı etki sahte! Sanki muhalifler sepetinden dört kişi çekilmiş, dava açılıvermiş. İlk isim tabii ki sevgili Ekrem İmamoğlu! Kendisine ortalama haftada bir dava açılıyor gibi bir izlenimim var, ne dersiniz? Bir diğer isim Merdan Yanardağ. O da pratik bir isim, Tele1 el konarak yandaş saflara geçiriliyor, hem de bütün arşivi silinerek! Necati Özkan pakete herhalde “olağan şüpheli” olarak eklenmiş. Hüseyin Gün ve şoförünün sorgularına ve iddialarına bakınca hikâye daha da anlaşılmaz hale geliyor!

6’lı masadan beri sözde ittifaklar var. Zaman onların da sahte olduğunu ortaya çıkardı! DEVA ve GP’den meclise giren 24 vekilden 12’si istifa etti. Bu toprak kaymalarının devam etmesi bekleniyor. MHP’nin istifasını isteyip bağımsız kalan üç isimle sayı 330’a 56 DEM milletvekili ile de 386’ya ulaşıyor. Yani anayasayı değiştirmek için yetecek 400 rakamına yalnız 14 milletvekili kalmış olabilir! Demek ki muhalif oylarla, sahte gülümsemelerin ardından Parlamento’da böyle bir yatay geçiş yaşanabiliyormuş! O seçmenlerin kendilerini nasıl dolandırılmış hissettiklerini düşünebiliyor musunuz?

MEB artık Atatürk resminin yanına Erdoğan posterlerinin asılmasına karar verdi. Sayın bakan bunu anayasanın 104. maddesine bağlıyormuş. Kendisine soracağım soru basit: Bu madde, son 10 günde mi yazıldı? Bugüne kadar hiç böyle bir uygulama oldu mu? Yoksa ani keyfi konjonktürel oportünist yorumlar mı yapılıyor? Artık anayasanın da bir yazılmış şekli, bir de her an devreye girebilecek yorumlu versiyonu mu var?

Siyaset çok heyecanlı! Partililer tarafından seçilen “gerçek il başkanları” var, bir de o il başkanlığına atanmış ve yan odada çay içerek talimat bekleyen “kayyumlar” var. Demokrasimiz çok badireler atlattı ama aynı partinin aynı il başkanlığında gecekondu gibi oluşmuş yapılar görmek nasip olmamıştı!

Spor dünyamızda bu durumlardan çok etkilenmiş. 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi. Özgür Özel’in Göztepe maçı hakkındaki 5.5 milyon liralık iddiası acilen araştırılmaya değer! Artık futbolu kirleten, tescilli açık bahis oynayan ve maçların sonuçlarıyla parasal kazanç arasında doğrudan ilişki kuran “sahte” hakemlerimiz var!

AB ile resmi görüşmelere 20 yıl önce başladık. Bu hükümetin izlediği politikalarla AB’ye girmemizin mümkün olamayacağını en başından beri makalelerimde ve televizyonlarda defalarca anlattım. Bu “sahte” AB’ye giriş vaatleri, bana evlilik vaadiyle hanımefendileri kandıranları hatırlatıyor! Bırakın vizesiz yolculuk yapmayı, bizi vize için randevu alamaz duruma düşürdüler! Bunu öngörebilmek çok zor muydu, bilemiyorum.

BİR DE GERÇEK SAĞLAM TEMELLİ İLİŞKİLER VAR!

Sahteliklerle kuşatıldığımız bu dünyada, “Özel üniversiteler lüks arabayla dolu” diyen densizlerin karşısında “Yemek bulamıyoruz” şikâyetleri ve sloganlarıyla direnen gerçek halk var! Bilin ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki dostluk gerçek!

Bilin ki halkımızın Atatürkçü tavrı, tüm tepkileri ile beraber gerçek! CHP’nin mitinglerine katılan milyonlarca vatandaşımızın samimi duruşu gerçek.

Unutmayın ki diplomatik pasaportunun iptal edildiğini öğrenen Dilek İmamoğlu’nun cesur ve asil duruşu gerçek!

Bu ülkenin çağdaş yüzünü, demokrasi ve özgürlüklerle beraber 101 yıldır taşıyan Cumhuriyet gazetesinin kararlı direnişi ve mücadelesi, tartışılmaz bir gerçek.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Atatürk #Trump #hakem #sahte






