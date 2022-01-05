05 Ocak 2022 Çarşamba

Cumhurbaşkanı milletine ilan-ı aşk etmiş.

Ekonomik krizden, yoksulluktan, yolsuzluktan, adaletsizlikten, devlete sızmış tarikatlardan, ultra zengin oligarklardan, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara sistematik istismar ve cinayetlerden rahatsızlığını açıklamayan kesimlere hitap ediyor olmalı.

‘Milletime sesleniyorum: Biz size aşığız’ demiş.

İktidardaki, yaşlı ve imtiyazlı bir erkekten gelen aşk ilanı ‘çok seviyordum öldürdüm’ diyen faillerin bahanelerini anımsatıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2021 yılı raporuna göre Türkiye'de erkekler 280 kadını öldürdü ve 217 kadın şüpheli biçimde ölü bulundu.

2021’de kadınlar en çok kim tarafından öldürüldü, biliyor musunuz?

Evli oldukları erkekler.

Onu sevmesi, sayması, aşık olması gereken erkekler tarafından.

Peki kadınlar en çok nerede can verdi dersiniz?

Kendi evlerinde.

En çok ateşli silahlarla sonra kesici aletlerle.

Kadınları kocaları dışında en çok birlikte olduğu, eskiden evli olduğu, eskiden birlikte olduğu erkekler ya da akrabaları öldürdü.

Ezici çoğunlukla tanıdık erkekler öldürdü kadınları.

Büyük olasılıkla ‘sana aşığım’ diyen adamlar tarafından, tam da bu bahaneyle ceza indirimi alacaklarını bile bile öldürüldüler.

‘Size aşığız’ diyen muktedir erkekler İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede silip attı.

‘Size aşığız’ diyen makam sahibi erkekler ‘hayat tarzınıza karışmıyoruz’ diyerek kadınlara ‘3 çocuk yapın’ diye tutturdular.

‘Size aşığız’ diyen yaşlı erkekler gençlerin üniversitelerine, yurtlarına, hayatlarına daldılar.

‘Size aşığız’ diyen zengin erkekler size simit yemek tavsiye edilirken sultanlar gibi yaşadılar.

‘Size aşığız’ diyen din adamları ufacık çocukların yurtlarda istismarına ses çıkarmadı.

‘Size aşığız’ diyen imtiyazlı, yaşlı, zengin erkekler sadece ve en önce kendilerini sevdi.

Korkudan, baskıdan, göz dağından, tehditten, şiddetten, aşağılamadan, ayrımcılıktan, kayırmacılıktan, nefret söyleminden, savaş çığırtkanlığından, kesif hırstan, mutlak ihanettten aşk doğmaz.

Kimse sizin sözde aşkınızın öznesi olacak kadar talihsiz olmamalı.

Aşkınızı da alın ve gidin.