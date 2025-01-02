Umutsuzluğa hayır!

02 Ocak 2025 Perşembe

Çünkü umutsuzluk ölümcüldür!

Yeni yıla girerken...

Bugün yeni yaşamınızın ilk günü olduğunda...

Yeni bir başlangıç yaptığınızda...

Unutmayın:

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır!

Umutsuzluk, yaşamın, insanlığın, canlıların en büyük düşmanıdır!

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Stefan Zweig gibi bir ünlü yazar, bir kültür insanı, kendini Avrupa üzerinden insanlığın uygarlık kültürünün gelişmesine adamış bir filozof, Faşizmin yarattığı umutsuzluk yüzünden, Hitler’in yenilgisinden üç yıl önce, intihar etmiştir!

Everest Yayınevi, onun hakkında yazdığı biyografide şöyle demektedir:

“Avrupa’nın içine düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ve yaşamındaki düş kırıklıkları nedeniyle 22 Şubat 1942’de Rio de Janeiro’da, karısı Lotte’yle birlikte intihar etti.

Buna Hitler’in dünya düzenini kalıcı sanmasının verdiği karamsarlığın yanı sıra, kendi dünyasının asla bir daha var olmayacağı düşüncesi neden oldu.”

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Faşizmin insanlığı kendi totaliter karanlığına kurban etmesi ve böylece yok etmesi korkusu doğru bir korkudur.

Bu tehlike, gerçek bir tehlikedir.

Ama bununla mücadele etmek yerine, kaçmak, hele hele intihar etmek hiç doğru değildir.

İnsanlık bu günlere, kendisini yok etmek isteyen doğa ve bizzat kendi içindeki faşist ögelerle mücadele ede ede gelmiştir.

Hâlâ doğayla ve kendi kendisini yok etme eğilimine sahip olan insanlarla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır!

Evrensel bilinci olanların, insanlığın ancak öteki canlılarla ve bu dünya ile birlikte varlığını sürdürebileceğini bilenlerin, içlerindeki umudu sürekli olarak canlı tutmaları ve bu umut için mücadele etmeleri gerekmektedir!

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NİÇİN YAŞIYORUZ Kİ?

Yalanlara, aldatmacalara istismarcılara ve çıkarcılara karşı, Gerçeği, İyi’yi, Doğru’yu, Güzel’i ve Haklı’yı aramak, bulmak ve savunmak için...

Bütün bireyler, bütün ülkeler ve bütün insanlık için, Bağımsızlık, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Dayanışma, Adalet ilkeleri uğruna mücadele etmek için...

“İnsan” için, “insanlık” için, “bütün canlılar” için, “bütün Dünya” için!

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UMUTSUZLUK YOK.

BIKMAK, USANMAK YOK.

KORKMAK, KAÇMAK, SUSMAK YOK.

Gerçek, İyi, Doğru, Güzel, ve Haklı, için...

Bağımsızlık, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Dayanışma, Adalet ve Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti için...

DİRENMEK VAR:

DİREN Kİ, HAYATIN YAŞADIĞINA DEĞSİN!