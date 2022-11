Sorun ‘doğru’ yönetici bulmak

05 Kasım 2022 Cumartesi

Oyun felsefenize göre bir takım kurmak mı? Olanaklar ölçüsünde yetenekli oyuncular transfer edip onlara göre oyun düzeni kurmak mı? Takım sporlarında bütün antrenörlerin zihnini meşgul eden sorudur bu. Geçmişte oyun felsefenize göre takım kurmak oyuncu havuzunun sığ olması yüzünden zordu. Çoğu antrenör nispeten kolay 2. yolu tercih ediyordu. Kurduğunuz takıma istediğiniz basketbolu oynatmaya kalktığınızda kaos oluşuyordu. Basketbol alışkanlıklar ve içgüdüler oyunudur. Oyuncularınızdan, alışkanlıklarından kopup farklı şeyler yapmalarını istemek genellikle sizi başarısızlığa sürükler.

Günümüzde NBA’dan başlayarak yavaş yavaş teknik kadronun felsefesine göre takımlar kurulmaya başlandı. Bunun en güzel ve güncel örneklerini iki Euroleague temsilcimizde görüyoruz. F.Bahçe Beko, koçunun oyun planına göre kadro oluşturdu. Anadolu Efes son 3 yıldır bu yolla devam ediyor. Başarıları ortada. NBA’da Golden State, uzun süredir ağırlığı dış oyuna ve saha paylaşımına veren felsefeyle en başarılı, en çok konuşulan takımlardan biri (2015’ten beri 4 şampiyonluk). 1-2 yıldız etrafına kurulan ve hücumda topu onların eline teslim ederek diğerlerine tamamlayıcı roller veren takımlar geleceğe damga vuracak.

Bizde ise asıl sorun, antrenörünü doğru seçen, tercihlerine saygı duyan ve uzun vadeli bir planda zor günlerde onun arkasında duran dirayetli yöneticiler bulabilmek. En çok duyduğumuz cümleler; “Bizim takıma yakışan birkaç oyuncu alalım hocam”, “Şunu gönderelim, daha çok atan bir başka ABD’li bulalım” değil midir? Bunlar, “Hocam, bırak oyun felsefesini, takım kimyasını falan... Günü kurtaralım” demekle eş anlamlıdır. Acaba yabancı yönetici mi transfer etmeliyiz?

Göz ardı ettiğimiz başka konuya değineyim. Medyadan takip ettiğim kadarıyla, kulüp yönetimleri uyumlu ve verimli çalışacak bir teknik kadronun oluşturulmasına pek önem vermiyor. Varsa yoksa başantrenör! NBA takımlarında neredeyse her 2 oyuncuya 1 antrenör düşer. Bazı takımlarda kenarda asistan olarak gördüklerimiz, aslında yıllarca başantrenörlük yapmış deneyimli isimlerdir. İş tanımları kağıt üzerinde kalmaz. Her birine ciddi sorumluluk verilir, sezon sonu hesap sorulur. Bizde yardımcı antrenörler çoğunlukla yetkisizdir, ne yazık ki, kendilerinden basketbol dışı alanlarda da hizmet beklenir. Teknik kadronuza güvenip, ekipteki her antrenöre sorumluluk verirseniz onların oyuncular gözündeki saygınlığı artar. Doğru kimyayı yakalamak ve başarıya gitmek daha kolay olur. Bir antrenörün en önemli referansı, yetiştirdiği oyuncular kadar yetiştirdiği teknik adamlardır.