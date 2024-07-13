Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Günümüz gençlerin

13 Temmuz 2024 Cumartesi

Avrupa Şampiyonası finaline 1 gün kaldı. Kupa İspanya’nın mı İngiltere’nin mi olacak? İki takımı karşılaştırdığımızda daha çok hak eden tarafın İspanya olduğunu söyleyebiliriz. Oynanan futbolla, alınan sonuçlarla İspanya ağır basıyor. Ayrıca İngiltere’nin geçtiği takımlara bir bakın bir de İspanya’nınkilere... İspanya; Almanya ve Fransa maçlarının ardından finale çıkmış. İngiltere; İsviçre ve Hollanda’yı yenerek. Zaten böyle elemeli maçların esprisi bu, birçok sürprizle karşılaşabiliyoruz. 

Turnuvayı Türkiye açısından da değerlendirirsek, hem iyi futbol oynadık hem de aldığımız sonuçlarla son 8’e kaldık. Daha da önemlisi çok iyi bir gelecek vadeden takımımız olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Takımımızla, genç oyuncularımızla gurur duyduk. Zaten Euro 2024, geleceği parlak genç yaştaki futbolcuların göz doldurduğu hatta belirleyici olduğu bir turnuva. Bizden özellikle Arda Güler ön plana çıktı. Evet Montella forvette gençlerle oynadı ama Semih, Can Uzun, Ahmetcan gibi oyuncuları da daha önceden takıma yerleştirebilir, turnuvada da onlardan daha çok yararlanabilirdi. Bakın İngiltere’ye oynattığı oyunla eleştirilen Southgate bile Slovenya maçının ikinci yarısında 19 yaşındaki Kobbie Mainoo’yu alarak bu gençle ülkesinin kupa talihini değiştirdi. İspanya’nın 16 yaşındaki yeteneği Lamine Yamal, turnuvanın yıldızı oldu. 

Beşiktaş’ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy’un adı şu günlerde transfer dedikodularının içinde. İyi para verilirse satılabilirmiş! Oysa daha önceki yönetim, altyapı futbolcularını takımda tutmayıp sattığı gerekçesiyle ne kadar eleştirilmişti. O kadar eleştiriden sonra Semih’e de aynı formülün uygulanması garip. Aslında garip olan bizim hâlâ kulüplerde bir şeylerin değişeceğini ummamız. Edilen sözlere inanmamız. Oysa isimler değişiyor sistem değişmiyor. Yine menajerler kulüplerin kaderini belirliyor. Elde çok bağlayıcı koşullarda alıp sonra satamadığın onca futbolcu var. Ama alma isteği bitmiyor. Sürekli sil baştan. Fakat kasanda paran olmayınca elindeki iyi oyuncuları satıyorsun ki para gelsin... Mesela Semih gibi para eden futbolcuları satacaksın ki Immobile gibi isimleri alabilesin. 18 yaşındakini sat, 34 yaş üstü futbolcu al. Böylesi bir alışverişten Beşiktaş’ın kârlı olması mümkün mü sizce? Oysa dünyanın büyük kulüpleri takımlarını gençleştiriyor. Milli takımlar gençleştiriliyor. Ama bizim kulüpler yerinde sayıyor. “Uzatmaları oynayan” 35 yaş üstü futbolcuların peşindeler. “Hemen şampiyon olmak için” diyorsanız Sergen Yalçın dönemi 4 altyapı oyuncusuyla Beşiktaş’ın şampiyon olduğunu bir kez daha hatırlatırım.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Günümüz gençlerin 13 Temmuz 2024
Bekle bizi 2026 7 Temmuz 2024
Güzel takımız 6 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Taş Kafalılara Atatürk Dersi
Olaylar Ve Görüşler
Dış politikada hakikat ötesinin tiyatrosu - Namık Tan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (27) TÜİKİYE!
Şükran Soner
Şükran Soner Kemalist Devrimlerin ödünsüz aydınları
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat İlişki yaman, biraz zaman
Murat Ağırel
Murat Ağırel Engin Polat’ın Gürcistan seyahatleri
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Bir zamanlar Türkiye...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Tampon bölge hayalinden tampon tedaviye geçiş
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Erdoğan’ın NATO’da Gazze başarısızlığı
Öner Yağcı
Öner Yağcı Bedrettin Cömert’in aydınlığı
Eren Aysan
Eren Aysan Bedrettin Cömert için...
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Günümüz gençlerin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan ters köşe: Haftada altı gün çalışma düzenine geçildi

Yunanistan'dan ters köşe: Haftada altı gün çalışma düzenine geçildi
Antalyaspor, Standart Liege’den Djenepo’yu kiraladı!

Antalyaspor, Standart Liege’den Djenepo’yu kiraladı!
SHP’nin genel başkanı seçildi: Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi

SHP’nin genel başkanı seçildi: Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi
Bodrum İlçe Stadı’nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bodrum İlçe Stadı’nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor
CHP’nin Batıcılık sorunu

CHP’nin Batıcılık sorunu
İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?
İş dünyasında büyük korku

İş dünyasında büyük korku
İşte TFF seçimine katılma hakkını kazanan isimler!

İşte TFF seçimine katılma hakkını kazanan isimler!