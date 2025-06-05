En sonunda anladım ki istediğin kadar güzel anlat “anlama” anlatılamıyor. Bu bir kapasite ya da vizyon meselesi. Her şeyden önce de bir niyet meselesi. Ama asıl dikkat çekmek istediğim kesim her şeyi gayet iyi anlayan ama işine gelmediği için işi yokuşa sürenler.

İşte mali olarak çökmüş kulübü borç batağından kurtarmak için çabalayan ve önemli adımlar atan Beşiktaş’ın başkanı Serdal Adalı’ya yapılan eleştiriler. Üstelik elinizde özellikle son yıllarda yapılan günü kurtarma transferleri nedeniyle zaten bitik durumda bir takım vardı. 6., 7. sıralardan alınan futbol takımı 4.’lüğe yükselmiş ve Avrupa’da oynama hakkı kazanmış. Fakat 4 ay içinde hedeflenen 3.’lük gelmemiş.

Bardağın boş tarafına bakıp inanılmaz bir aleyhte kampanya var şimdi özellikle sosyal medyada, yönetimi ve teknik kadroyu başarısız göstermeye çalışan. Bir de hiçbir fikir üretmeden “O futbolcu değil, bu hoca değil” diye sallayan oturaklı yorumcuları ekleyin bunlara. Yani bazı insanlara hiçbir şekilde yaranılmıyor. Aslında böylesi sübjektif eleştiri yapanlar ne kadar çoksa o kadar doğru yoldasınızdır demektir. Etrafta paranın kokusunu alanlar mı dersiniz, işler iyi giderse ekmek kapıları kapanır, varlık nedenleri ortadan kalkar diye korkanlar mı dersiniz bol miktarda varlar!

Bu kadar kısa sürede gerek yönetime gerekse de teknik kadroya karşı bu denli önyargılı olmak başka nasıl açıklanır? Oysa Beşiktaş’ın esas sorunu yönetimde, teknik kadroda, takımdaki istikrarsızlık. Sürekli değişen yönetim, teknik kadro ve futbolcu kadrosu. Artık yetmedi mi? Birazcık dursak mı?

Beşiktaş yönetimi daha önceki yönetimlerin yaptığı hataya kesinlikle düşmemeli. Bu yıpratıcı karşı ataklara karşı savunma pozisyonunda olmamalı. Bildikleri yolda kulaklarını tıkayıp yürümeliler. Çünkü liderlik bunu gerektirir. Siz kendinizden emin olunca teker teker tüm karşı kaleler de düşer.

Bir de şu sıralar transfer döneminde yaşanan kargaşaya bakın. Takımın en faydalı oyuncularını bile beğenmeyip “Gönderin” diyenler var. Böylesi eleştirilerin ne kadar iyi niyetli olduğu konusunda kuşkuluyum. Tabii ki çok yıpranmış bir kadroyu akıllı bir şekilde yenilemek kolay değil. Bunları bal gibi bilip “Bu teknik kadrodan bir şey olmaz” ve “Bu kadro tümden değişmeli” demek dünyanın en kolay işi. Zor olan çalışmak ve sabretmek…

Bu Başkan 3 yıllık süresini doldursun, bu hoca ve ekibi 3 yıl takımın başında kalsın. Beşiktaş’ın başka yolu yok.