VAR müdahalesi

31 Ekim 2021 Pazar

Oyuna iyi başlayan ev sahibi Hatay. Bir kere Hatay topu daha hızlı kullanıyor. İleride iyi basarak Beşiktaş’ın geriden çıkışını zorlaştırıyor. Ve topu kaptığında da kanat beklerini de ileri atarak hızlı çıkıyor. Böyle olunca Beşiktaş ilk kez bu kadar erken -6. dakikada- gol yiyor. Orta alanda Vida’nın top kaptırmasıyla başlayan atakta. Tamam kadro kalitesi yine de Beşiktaş’ın lehine. Her ne kadar Pjanic ve Souza gibi çok çok önemli oyuncularından yoksun olsa da. Daha belirleyici olan ise top Beşiktaşlı oyunculara gelince yavaşlaması. Bunda özellikle savunmada yapılan pas hataları etkili.



Siyah-Beyazlıların bu çukurdan çıkışı ancak oyunu hızlandırmasına ve tabii yetenekli ayaklarının becerisine bağlı. Sakatlar kervanına 24’te Batshuayi’nin de katılması bir başka şanssızlık. Üstelik 3 gün sonra Sporting maçı var. Yerine giren Kenan ise çok istekli gözüküyor. Ama 34’te üçe bir durumda bencillik yapmayıp topu çok daha müsait olan Larin’e ya da bomboş durumdaki Ghezzal’a verebilse belki de skor eşitlenecek. Ve biz başka bir maç izleyeceğiz. Hatay skor üstünlüğü ile birlikte rahat. Üstüne ağır ağır gelen Beşiktaş’tan topu aldıklarında hızlanıyor ancak. Kartal tabii ki gol arayışını bırakmıyor.

Salih ve Mehmet Topal 69’da oyuna giriyor, hamle oyuncuları olarak. Nitekim Mehmet karambolde topuğuyla harika bir gol atıyor ama VAR’daki Numanoğlu devrede. Gol iptal; kalecinin görüş açısı kapalıymış güya. Ve Cüneyt Çakır gibi bir hakem buna uyabiliyor. Son dakikalara girerken Hatay daha çok zaman harcama skoru koruma derdine düşüyor. Futbolcular yerden kalkmak bilmiyorlar. Bu da galibiyetlerine gölge düşürüyor. Ama Beşiktaş bu karşı oyunları bozacak pozisyonları da golü de bulamıyor. Ve 6. dakikadaki tek gol skoru belirliyor.

